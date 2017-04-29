Пензенские спички отгружают вагонами в Афганистан

В сутки на фабрике «Победа» в Верхнем Ломове производят более 3,5 миллиона штук продукции.

Спичка в наше время перестала быть предметом первой необходимости. В советское время человек за год использовал 86 коробков спичек, сейчас — меньше 14. Как в таких условиях живет старейшая в России фабрика «Победа»?

Обратный отсчет

Спичечная фабрика «Победа» в Верхнем Ломове, считай, древняя старушка — в будущем году отметит 160-летие. И хотя технический прогресс наступает, забирая потребителей ее продукции, она все же держится и остается миллионщицей — в сутки здесь производят более 3,5 миллиона штук спичек.

Было время, когда фабрика строила своим сотрудникам жилье, возводила магазины, ремонтировала сельские дороги, содержала социальные объекты — в общем, была настоящим градообразующим предприятием.

Жотя и сегодня здесь работает большая часть трудоспособного населения Верхнего Ломова и фабрика по-прежнему является одним из крупнейших налогоплательщиков района, но…

— Наша отрасль переживает не лучшие времена, — говорит руководитель «Победы» Павел Сизов. — Спрос на спички неумолимо снижается.

Парадоксально, но враг производства — технический прогресс. Если раньше, чтобы развести огонь в печи, требовалось исчиркать полкоробка, то сейчас газовая горелка зажигается одной спичкой, и то если нет электроподжига.

Курильщики, и те подвели! Мало того что их стало меньше, так и про спички они забыли.

Не так страшна зажигалка.

Нужен ли театр, если появилось кино и телевидение? Нужна ли бумажная книга, если появились электронные носители? Из этого же ряда и вопрос: нужна ли спичка, если появилась зажигалка? Нужна, конечно! Да если еще включить мозги… Пока на фабрике вот что придумали. Стали наряду с хозяйственными спичками выпускать сувенирные. С учетом спроса наладили изготовление каминных и всепогодных спичек. Последние в специальных блистерных герметичных упаковках охотно приобретают силовые ведомства.

Ну и не одной спичкой живо производство. Вот, например, палочки для мороженого-эскимо — тоже вещь вневременная! Их на фабрике делают в большом количестве. Чего не скажешь о сувенирной продукции. Поточные линии фабрики рассчитаны исключительно на массовый выпуск, и создание штучной продукции требует ручного труда. А это дополнительные затраты.

Рынки сбыта и сырье.

Сейчас на фабрике трудится около 400 человек. Немало сотрудников отдали «Победе» всю жизнь. Один из ветеранов — председатель профкома Геннадий Некрасов.

— Я работаю здесь почти 60 лет, — говорит он. — В свое время производство регулярно перевооружалось. Почти ежегодно на фабрику приходили станки для разделки и полировки древесины, наклейки этикеток и много другого оборудования. И людей работало больше тысячи.

В новейшей истории последнее приобретение было сделано пять лет назад — это три производственные линии компании «Arenko». Из-за падения спроса на спички руководство холдинга «ОСК», куда с 2011 года входит верхнеломовская фабрика, не видит особого смысла в усилении производственной базы. В воздухе витают идеи перепрофилирования предприятия. Было намерение наладить выпуск бумажно-слоистого пластика для строительной отрасли. Ожидалось, что инвестиции в проект составят около двух миллиардов рублей. Не получилось.

— Причина в том, что к границам предприятия вплотную подступают жилые кварталы, — объясняет директор фабрики Павел Сизов. — Санитарно-защитные нормы запрещают вести на его территории многие виды производственной деятельности.

Так что пока путь один — снижение себестоимости традиционной продукции и поиск рынков сбыта. Если говорить о первой позиции, то это закупка древесины на территории области. Ежемесячно предприятие потребляет более 2 тысяч кубометров низкосортной древесины, и почти вся она привозится из соседних регионов.

Недавно на одном из совещаний правительство области пообещало предприятию помощь в закупке сырья.

— Мы серьезно работаем над развитием лесопромышленного кластера в области, — пояснил чиновник. — Думаю, у вас появится возможность покупать местную древесину, причем хорошего качества и по более низким ценам, чем на стороне.

Одним словом, сдавать спичечное производство на свалку истории еще рано.

— Спички — стратегический продукт, — заключили в правительстве. — Ими в России всегда запасались впрок. Не случайно в Росрезерве этот продукт числится одним из самых важных.

Этикетки с аэропланом.

Мы говорили о падении спроса на спички без учета географического фактора. А он есть. Если в европейской части России, выражаясь фигурально, перешли на зажигалки, то в республиках Средней Азии спички еще в большом ходу, поскольку с газификацией там дела не очень.

Вагонами отгружают продукцию «Победы» в Афганистан, да не простую, а особенную.

— Для этой страны мы делаем не картонную, а более надежную — шпоновую упаковку, — говорит чиновник. — В России и Европе наше предприятие — единственное, где налажено ее производство.

Также афганцы просят, чтобы на коробках непременно красовалась желтая этикетка с аэропланом.

Много охотничьих спичек делается для Восточной Сибири и Приморского края.