Обзор новых предприятий ТЭК в современной России (часть 4)

Вся информация взята с сайта СУН из ежемесячных обзоров новых крупных производств.

В обзор включены предприятия введенные в эксплуатацию с июня 2015-го по гг.

1. В Ханты-Мансийском АО запущен в эксплуатацию Южно-Приобский газоперерабатывающий завод.

Это совместный проект компании «Сибур» и ОАО «Газпром нефть». На предприятии ведётся переработка нефтяного попутного газа с Приобского месторождения. Инвестиции составили 14,7 млрд рублей. Создано 250 рабочих мест.

Мощность переработки Южно-Приобского ГПЗ составит 900 млн кубометров попутного нефтяного газа в год. Коэффициент извлечения целевых компонентов на ГПЗ превысит 95%, что соответствует современным мировым требованиям.

2. В г. Кстово Нижегородской области запущен в эксплуатацию второй комплекс каталитического крекинга вакуумного газойля «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Запуск нового комплекса увеличит производство бензинов 5-го экологического класса до 3 млн 100 тыс тонн и пропилена — сырья для нефтехимии, почти в 2 раза, достигнув показателя в 300 тыс тонн в год.

Инвестиции ПАО «ЛУКОЙЛ» составили 32 млрд рублей. На заводе создано 50 дополнительных рабочих мест. Всего на предприятии работает 2300 человек.

3. В г. Пермь на заводе «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» запущен новый комплекс глубокой переработки нефти.

Ввод в эксплуатацию комплекса переработке нефтяных остатков обеспечит повышение объемов выпуска предприятием качественных нефтепродуктов. Глубина переработки нефти достигла максимума — 98%. Кроме того, на заводе созданы дополнительные рабочие места.

Объем инвестиций составил 28 млрд рублей. 60% оборудования изготовлено на российских заводах. В производстве принимали участие более 90 отечественных предприятий.

4. В г. Тюмень запущен второй пусковой комплекс третьей очереди строительства Антипинского нефтеперерабатывающего завода.

Комплекс гидроочистки дизельного топлива позволит предприятию начать производство дизельного топлива стандарта «Евро-5». Проектная мощность двухсекционной установки превышает 3,6 млн тонн в год по перерабатываемому сырью.

Антипинский НПЗ начали возводить в 2005 году. Объем инвестиций в 3-ю очередь проекта составил 72 млрд 155 млн рублей. Только в 2015 году на заводе создано 390 рабочих мест. Всего на предприятии будет работать более 2500 человек.

5. В г. Менделеевск Татарстана запущен комплекс по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида.

Основные инвесторы АО «Аммоний» — правительство Татарстана в лице Инвестиционно-венчурного фонда региона и Внешэкономбанк. Объем инвестиций составляет более 60 млрд рублей. Создано 500 рабочих мест.

Завод обеспечит глубокую переработку до 1 млрд кубометров природного газа в год. объем выпуска продукции составляет 717 тыс т аммиака, столько же карбамида, 233 тыст метанола, 300 тыст аммиачной селитры. 29 февраля подписан меморандум о намерениях по проекту «Аммоний-2″.

6. В г. Будённовск Ставропольского края на базе предприятия «Ставролен» запущена первая очередь газоперерабатывающего комплекса.

Общий объём инвестиций компании «Лукойл» в проект «Переработка попутного нефтяного газа с месторождений Северного Каспия в полиэтилен и полипропилен» составляет около 150 млрд рублей. Стоимость газоперерабатывающей установки — около 60 млрд рублей.

Реализация проекта рассчитана до 2020 года. Кроме запущенных газоперерабатывающей установки и парогазовой электростанции, запланирован запуск установок по производству этилена и по выпуску полиэтилена.

7. В г. Ноябрьск Ямало-Ненецкого АО введена в эксплуатацию вторая очередь Вынгапуровского газоперерабатывающего завода.

С вводом новых мощностей ПАО «Сибур» завершает в Западной Сибири проект «Прием в переработку попутного нефтяного газа». Общий объем инвестиций в Вынгапуровский ГПЗ составил 16 млрд рублей. С запуском второй очереди завода создано свыше 60 рабочих мест.

При реализации проекта применялись российские технологии и оборудование. Произведено расширение мощностей Вынгапуровского ГПЗ по приему ПНГ с 2,8 млрд до 4,2 млрд. м3/год со степенью извлечения целевых углеводородных фракций — базового сырья для нефтехимической промышленности, до 99%.

8. В г. Псков запущен комплекс по производству сжиженного природного газа с автомобильной газонаполнительной станцией.

Объём инвестиций ЗАО «Криогаз» составил 756 млн рублей. Количество персонала составляет 23 человека. На заводе используется отечественная разработка и преимущественно российское оборудование.

Основными направлениями для поставок станет Северо-Западный регион России и экспорт в Европу. Благодаря новому заводу газ из России будет впервые использован в качестве топлива для морских судов.

9. В г. Волгоград на предприятии «Лукойл-Волгограднефтепереработка» запущен крупнейший в России комплекс глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга вакуумного газойля.

C вводом комплекса глубокой переработки вакуумного газойля мощностью 3500 тыс. т в год в эксплуатацию возрастёт выпуск дизельного топлива экологического класса 5 на 1,8 млн т в год, глубина переработки нефти достигнет 95%.

Инвестиции составили около 100 млрд рублей. Дополнительно создано 300 рабочих мест.

10. В г. Тюмень состоялся официальный запуск комбинированной двухсекционной установки глубокой переработки мазута АО «Антипинский НПЗ».

Запуск установки завершил строительство 3-го этапа 3-й технологической очереди завода. Установка состоит из двух секций — цеха вакуумной переработки мазута, предназначенного для получения вакуумного газойля и гудрона, и установки замедленного коксования.

НПЗ полностью отказался от производства мазута и всех его производных и достиг рекордной для отечественной нефтяной отрасли глубины переработки нефти — 98%. Общий объём инвестиций группы компаний «Новый Поток» в строительство Антипинского НПЗ превысил 100 млрд рублей. После запуска всех объектов на заводе будет работать 2500 человек.

11. «Газпром нефть» инвестирует 15 млрд рублей в создание в Омске производства катализаторов

Проект, реализуемый «Газпром нефтью», получил от Министерства энергетики РФ статус национального: российская экономика остро нуждается в катализаторах.

«Газпром нефть» продолжает реализацию национального проекта по развитию производства катализаторов для нефтепереработки. Как сообщили в компании, в Омске создается новейшее производство катализаторов, совокупная мощность которого позволит полностью покрыть потребности российских нефтеперерабатывающих заводов.

Часть 1: https://cont.ws/@predator85vk/…

Часть 2: https://cont.ws/@predator85vk/…

Часть 3: https://cont.ws/@predator85vk/…