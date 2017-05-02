Cтроительство Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии

Опубликованы свежие фото хода строительства Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии

Опубликованы свежие фото хода строительства Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии

В Северной Осетии полным ходом идет строительство Зарамагской ГЭС-1. На фото попал этап возведения самого здания гидроэлектростанции.

На данный момент ведутся работы по разработке котлована и берегоукрепления. Сам же процесс значительно усложняется условиями местности стройки — высокогорье. Самый длительный этап был связан с возведением объектов деривации: тоннеля, бассейна суточного регулирования, вертикальной шахты и водоводов.

Будущий котлован находится в тесных условиях — с одной стороны к нему прилегает река, с другой находится крутой обрыв. Для осуществления рытья котлована необходимо извлечь более 120 тысяч кубометров различных видов пород и грунтов.

Стройка данной гидроэлектростанции — самый крупный инвестпроект региона, а также она является крупнейшей строящейся ГЭС на Северо-Кавказе. Данный объект призван сократить недостаток энергии с 80% до 30%. После окончания строительства ГЭС станет приносить существенный доход за счет налоговых поступлений (1 млрд ежегодно) и будет являться бюджетообразующей.

Аналогов у Зарамагской ГЭС в России не существует — длина деривационного тоннеля составляет почти 15 км (14254 м), ширина — 4,5 м, а высота — 5 м. Сам тоннель был закончен уже в 2015 году.