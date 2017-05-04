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Ход строительства Центральной кольцевой автодороги в Московской области

Общая протяжённость ЦКАД составит 525 км.

Предполагаемые сроки завершения строительства — 2022 год.Новое кольцо будет иметь ширину до 3—4 полос в каждую сторону.

ЦКАД [ПК № 1]: участок от М-4 «Дон» до М-1 «Беларусь» *строится*

Полет 4 км СНТ Толбино Сертякино ЦКАД

ЦКАД [ПК № 3]: участок от М-11 «Москва — Санкт-Петербург» до М-7 «Волга» *строительство*

Строительство на перекрестке Красноармейского шоссе с А107. 15 марта 2017 года

ЦКАД [ПК № 5]: участок от поворота на Наро-Фоминск до М-11 «Москва — Санкт-Петербург» *строится*

Мост у реки Москва

Земляные работы при строительстве эстакады через Калужское шоссе

http://roads.ru/forum/index.php?showforum=461

строительство, Московская область
  • Human RS Human RS
    04.05.1721:21:34

    Если я не ошибаюсь, то там и железнодорожное кольцо потихоньку строят.

    #908493
    • Нет аватара termometrix
      04.05.1721:25:05

      Большое железнодоржное кольцо

      #908496
      • Human RS Human RS
        04.05.1722:14:50

        Оно походу. Благодарю за уточнение.

        #908507
      • Нет аватара g1v2
        04.05.1722:42:16

        Чего-то мне кажется, что рано или поздно Москва проглотит Московскую область. Может лучше сразу их объединить?

        #908518
  • Нет аватара Fixpro
    04.05.1721:57:22

    Хорошо было бы, если после этого проекта приступили бы и к постройки таких в других городах

    #908503
    • Нет аватара termometrix
      04.05.1722:11:23

      Хорошо было бы, если после этого проекта приступили бы и к постройки таких в других городах

         

      Отредактировано: termometrix~22:11 04.05.17
      #908505
    • Human RS Human RS
      04.05.1722:17:04

      Дак кольцевые автодороги сейчас итак стротся, например вокруг Екатеринбурга, Вологды, Тюмени и т. д.

      Отредактировано: Human RS~22:17 04.05.17
      #908511
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