Ход строительства Центральной кольцевой автодороги в Московской области

Общая протяжённость ЦКАД составит 525 км.

Предполагаемые сроки завершения строительства — 2022 год.Новое кольцо будет иметь ширину до 3—4 полос в каждую сторону.

ЦКАД [ПК № 1]: участок от М-4 «Дон» до М-1 «Беларусь» *строится*

Полет 4 км СНТ Толбино Сертякино ЦКАД

ЦКАД [ПК № 3]: участок от М-11 «Москва — Санкт-Петербург» до М-7 «Волга» *строительство*

Строительство на перекрестке Красноармейского шоссе с А107. 15 марта 2017 года

ЦКАД [ПК № 5]: участок от поворота на Наро-Фоминск до М-11 «Москва — Санкт-Петербург» *строится*

Мост у реки Москва

Земляные работы при строительстве эстакады через Калужское шоссе