Ход строительства Центральной кольцевой автодороги в Московской области
Общая протяжённость ЦКАД составит 525 км.
Предполагаемые сроки завершения строительства — 2022 год.Новое кольцо будет иметь ширину до 3—4 полос в каждую сторону.
ЦКАД [ПК № 1]: участок от М-4 «Дон» до М-1 «Беларусь» *строится*
Полет 4 км СНТ Толбино Сертякино ЦКАД
ЦКАД [ПК № 3]: участок от М-11 «Москва — Санкт-Петербург» до М-7 «Волга» *строительство*
Строительство на перекрестке Красноармейского шоссе с А107. 15 марта 2017 года
ЦКАД [ПК № 5]: участок от поворота на Наро-Фоминск до М-11 «Москва — Санкт-Петербург» *строится*
Мост у реки Москва
Земляные работы при строительстве эстакады через Калужское шоссе
- termometrix
- 04.05.201719:00
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