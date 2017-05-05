Обзор новых металлургических производств в новой России (Часть 1)

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Вся информация взята с сайта СУН из ежемясячных обзоров новых производств.

В обзор включены производства введенные в эксплуатацию с июня 2011-го по сентябрь 2013-го гг.

1. Запуск стана холодной прокатки на Магнитогорском металлургическом комбинате

Основное назначение: производство высококачественного холоднокатанного и оцинкованного проката для производства внешних и внутренних деталей автомобилей, бытовой техники, а также строительной отрасли Производственная мощность: 2 млн. тонн продукции в год Ожидаемый экономический эффект: около 11 млрд. рублей в год. Объем инвестиций — 24 млрд рублей.

2. Компания «Кузнецкие ферросплавы» запустила в строй первую очередь Юргинского ферросплавного завода

Производительность новых печей: 60 тонн в сутки, или 145 тыс. тонн ферросилиция в год. С учетом всех четырех печей «Кузнецкие ферросплавы» станут производить более 60% ферросилиция в России. Объем инвестиций: около 3 млрд. рублей. В первые три года после ввода печей налоговые отчисления возрастут на 86 млн. рублей.

3. В Череповце введены в эксплуатацию новые мощности по производству шредированного лома

На Череповецком металлургическом комбинате состоялся пуск в эксплуатацию промышленного комплекса по производству шредированного (дробленого или измельченного) лома стоимостью 1,7 млрд рублей. Мощность комплекса 10 000 л.с. (по мощности установка в г. Череповце единственная в мире), что позволяет перерабатывать лом толщиной до 12 мм и получать до 3 000 тонн «шрота» в сутки.

4. На Челябинском металлургическом комбинате (группа «Мечел») пущен в строй комплекс по производству рельсовой стали, включающий в себя машину непрерывного литья заготовок № 5 (МНЛЗ-5) и агрегаты внепечной обработки стали.

Это первая очередь самого масштабного инвестиционного проекта в новейшей истории предприятия — строительство универсального рельсобалочного стана по производству рельсов длиной 100 метров для высокоскоростных магистралей и фасонного проката, необходимого в современной строительной отрасли. Общая стоимость проекта — 5,6 миллиарда рублей.

5. В Орловской области на Мценском литейном заводе запущена новая автоматическая формовочная линия.

Новое оборудование предназначено для формовки песчано-глинистых форм и заливки их металлом на автоматическом конвейере. Основным заказчиком предприятия является ОАО «РЖД», куда поставляются анкерно-рельсовые крепления, в т. ч. для скоростных и грузонапряженных линий.

Стоимость проекта — более 300 млн рублей. Ввод в эксплуатацию новой линии позволяет создать на предприятии дополнительно 150 рабочих мест.

6. ООО «ВКМ-СТАЛЬ» — завод холдинга РКТМ, входящего в корпорацию «Русские машины», осуществил первый тестовый запуск линии VDK-10 цеха крупного вагонного литья.:

Проектная мощность участка 2400 отливок «балки надрессорной» и 4800 «рамы боковой», что составит 1200 вагонокомплектов в месяц.

В настоящее время на отечественном рынке отмечается острый дефицит крупного вагонного литья, что становится причиной снижения объемов производства подвижного состава. Выход новой линии на проектную мощность даст возможность нарастить выпуск грузового подвижного состава предприятиями холдинга на 50%, до 15 тысяч вагонов в год к 2015 году.

7. Королёвский трубный завод (Московская обл.) запустил новый стан ТЭСА 20-60 на производственно-складском комплексе в г. Ивантеевка.

Общая мощность предприятия ЗАО «Управляющая холдинговая компания «Королёвский Трубный Завод» выросла до 150 тыс. т в год, и расширилась линейка производимой подукции: предприятие может предложить потребителям профильные трубы размером от 15×15 до 100×50 мм и трубы круглого сечения диаметром от 15 мм с толщиной стенки 2,5 мм до 108 мм с толщиной стенки 4 мм

8. На предприятии «Соединительные отводы трубопроводов» в Челябинске (ЗАО «СОТ»), входящем в состав группы компаний «Римера», состоялся запуск нового трубогибочного стана.

Годовая мощность нового стана — 5200 тонн дает компании возможность на 70% увеличить объемы производства одного из востребованных сектором ТЭК видов продукции.

Инвестиционная стоимость проекта составила 420 миллионов рублей.

Первые два трубогибочных стана были запущены в 2004 и 2007 годах.

9. Компания «Брок-Инвест-Сервис» (г. Москва) начала производство тонкостенной холоднокатаной трубы.

Планируемый объем производства — до 25 тыс. тонн в год, что составит 18% от общего объема потребления в ЦФО. Инвестиции в проект составили 62 млн. рублей.

Трубный проект «Брок-Инвест-Сервис» является следующим шагом в создании дополнительного звена в цепочке добавленной стоимости, в формировании собственного производства и металлообработки, которые компания развивает в последние годы.

10. На ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская обл.) состоялся запуск второй очереди стана холодного проката «2000».

Основное назначение комплекса мощностью 2 миллионов тонн продукции в год — производство высококачественного холоднокатаного и оцинкованного проката. Эта продукция может использоваться для производства бытовой техники и в строительной отрасли.

Общая стоимость проекта составила 44,5 миллиардов рублей. В 2013 году новый комплекс ЛПЦ-11 должен полностью выйти на проектную мощность в 2 миллионов тонн продукции в год.

11. Производство сварных прецизионных труб из нержавеющих сталей и специальных сплавов открыто на Синарском трубном заводе в г. Каменск-Уральский (Свердловская обл.)

Запущены две линии: на них будут выпускать трубы различного диаметра, методом сварки TIG, при котором используется инертный газ. Данные трубы востребованы в автомобильной, химической, пищевой и частично в атомной промышленностях.

После выхода оборудования на полную мощность новый участок позволит производить 10 тыс. тонн продукции в год. До 2014 года планируется создать на новом участке не менее 400 новых рабочих мест.

Новое производство запущено компанией ТМК-ИНОКС, входящей в состав Трубной Металлургической Компании.

ТМК-Инокс — совместное предприятие ТМК и РОСНАНО — было создано в 2010 году. Цель проекта — создание высокотехнологичного эффективного производства труб специального назначения. Общий бюджет проекта до 2017 года составит 3,7 млрд рублей, включая инвестиции РОСНАНО в объеме 1,2 млрд рублей.

12. «Верхневолжский сервисный металлоцентр» ( Ивановская обл.,входит в группу компаний ДиПОС) завершил монтаж трубосварочного стана мощностью 25 тысяч тонн в год и приступил к выпуску профильных труб.

Инвестиции в проект составили около 140 млн. рублей. Уже сейчас производительность стана составляет до 30 тонн продукции в смену. Предполагается, что трубный стан сможет выйти на полную производственную мощность к концу года.

13. ООО «Концерн Медведь» (г.Кострома) открыло литейное производство.

Предприятие ведет реконструкцию производственных помещений общей площадью 28 тысяч кв. метров. В итоге в Костромской области появится современное машиностроительное предприятие по выпуску вентиляционно-отопительного оборудования. Литейное производство позволит освоить производство насосной продукции стального, чугунного и нержавеющего литья.

Первый пусковой комплекс рассчитан на производительность в 25 тонн литья в месяц, второй — до 50 тонн. Сумма инвестиций в производство составила 56 млн. рублей.

14. Холдинг РКТМ запустил собственное производство крупного вагонного литья на заводе «ВКМ-СТАЛЬ» (г. Саранск, Мордовия)

Завод получил разрешение на использование клейма при изготовлении рамы боковой — ключевой детали тележки грузового вагона. ВКМ-СТАЛЬ является единственным производителем в России, производящим литье по уникальной технологии вакуумной формовки.

Теперь предприятие будет поставлять на рынок полный вагонокомплект — раму боковую и балку надрессорную. Проектная мощность производства составит 12 000 вагонокомплектов в год. Инвестиции холдинга РКТМ в предприятие превысили 5 млрд руб.

15. В Туле состоялось открытие металлопрокатного производства ОАО «Комбайнмашстрой».

Конечной продукцией производства является арматурная сталь, специальные профили. Объем инвестиций составил 758,6 млн. рублей. Предусмотрено создание 280 новых рабочих мест.

Ранее на предприятии запущено производства металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства. На следующем этапе планируется создание сталеплавильного производства.

16. На Челябинском металлургическом комбинате (входит в ОАО «Мечел») запущен универсальный рельсобалочный стан.

Это первое в России созданное с нуля производство длинномерных рельсов длиной от 12 до 100 м. Производственная мощность — 1,1 млн. тонн готовой продукции в год. Объём инвестиций — более 20 млрд. рублей.

Рельсы планируется поставлять ОАО «РЖД» в рамках реализации Стратегии развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года. В результате реализации проекта на ЧМК создано более 1500 новых рабочих мест.

17. Западно-Сибирский металлургический комбинат (Кемеровская обл.) запустил реконструированный рельсобалочный стан для производства 100-метровых рельсов.

Универсальный рельсобалочный стан так же позволит «ЕВРАЗ ЗСМК» выпускать все виды фасонной продукции (рельсы, квадраты, швеллеры и другое).

Масштабная реконструкция и переоборудование рельсобалочного цеха началась в 2010 г. Инвестиции составили 19,2 млрд. рублей. Проектная мощность рельсобалочного цеха — 950 тысяч тонн рельсов в год.

18. В индустриальном парке «Ворсино» Калужской области состоялось открытие электрометаллургического завода «НЛМК-Калуга»

Инвестиции составили около 38 млрд. рублей. Предприятие будет выпускать высококачественный строительный сортовой прокат из железосодержащего лома.

Производственные мощности НЛМК-Калуга по выпуску стали и сортового проката составляют 1,5 млн. тонн стали и 0,9 млн. тонн проката в год. Создано около 2000 новых рабочих мест, в том числе 1250 непосредственно в металлургическом производстве.

19. Металлургический завод по производству сортового проката в Тюмени выдал первую сталь.

Новый завод стал первым металлургическим предприятием в регионе.

Реализацией проекта занимается дивизион черной металлургии УГМК — ООО «УГМК-Сталь». Оценочная стоимость завода — порядка 22 млрд. рублей. Производственная мощность предприятия — 550 тыс. тонн сортового металлопроката в год. К выходу на проектную мощность численность работников составит 1046 человек.

20. На Таганрогском металлургическом заводе (Ростовская обл.) выпущена первая промышленная партия стали на новой дуговой электросталеплавильной печи.

«Трубная металлургическая компания» вложила в проект более 8 млрд. рублей.Всего в модернизацию производства «Тагмета» направлено 32 млрд. рублей.

Новая печь увеличит объем выплавляемой стали до 950 тыс. тонн в год и позволит ликвидировать производство стали мартеновским методом, снизить выбросы загрязняющих веществ на 55%.

Для подачи «ТАГМЕТу» дополнительной мощности, необходимой для работы дуговой печи, запущены новая линия электропередач протяженностью 50 км. и специальная подстанция. Стоимость энергокомплекса — 1,4 млрд. рублей.

21. В Хабаровском крае состоялось официальное открытие Амурского гидрометаллургического комбината ОАО «Полиметалл».

Это второй этап проекта «Албазино-Амурск». В 2011 году на месторождение Албазино была запущена обогатительная фабрика для получения рудного концентрата.

После достижения полной производственной мощности АГМК производство золота составит около 6,5 тонн в год только из концентрата, доставляемого с месторождения Албазино. Производительность комбината составляет 225 тыс. тонн концентрата в год.

Общий объем инвестиций в проект «Албазино-Амурск» — около 12 млрд. рублей, из них в АГМК порядка 4 млрд. рублей. Реализация проекта позволит создать 1300 новых рабочих мест, в том числе 300 рабочих мест на Амурском ГМК.

22. Волжский электрометаллургический завод начал свою работу в Ивановской области.

В проект инвестировано 1,2 млрд. рублей.

Проектная мощность предприятия — 10 тысяч тонн арматуры в месяц.

Произведённой на заводе арматуры будет достаточно, чтобы закрыть потребности в этой продукции всех строительных компаний региона. С выходом предприятия на запланированный объём производства здесь будут работать до 200 человек.

23. В Челябинске открыт новый сталелитейный завод.

ООО «БВК» — российско-итальянское производство корпусного литья для топливно-энергетического комплекса.

Завод разместился на территории, принадлежавшей ФНПЦ «Станкомаш». Предприятие является одним из самых современных сталелитейных комплексов не только России, но и Европы.

Производственная мощность — 25 тыс. тонн литейных заготовок и слитков в год. Инвестиции в проект составили почти 3 млрд. рублей. Создано 300 новых рабочих мест.