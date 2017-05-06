Обзор новых металлургических производств в новой России (Часть 2)

В обзор включены производства введенные в эксплуатацию с октября 2013-го по декабрь 2016-й гг.

1. На Абинском электрометаллургическом заводе (Краснодарский край) запущено новое производство стальной литой заготовки.

Новый цех обеспечит заготовкой прокатное производство строительной арматуры, открытое в 2010 г. в рамках первой очереди «АЭМЗ».

Цех построен в рамках возведения компанией «Новоросметалл» второй очереди ООО «АЭМЗ». Инвестиции во вторую очередь завода — 10 млрд. рублей. Дополнительно создано 860 рабочих мест. В ближайшее время начнется строительство третьей очереди завода. Инвестиции в проект составят 5 млрд. рублей.

2. В Саратовской области состоялся запуск нового завода «Балаково-Центролит».

Строительство завода началось в 2012 году. Объем инвестиций составил 4 млрд. рублей. Проектом было предусмотрено применение автоматических и роботизированных технологических линий по формовке и изготовлению стальных стержней, конвейера по разливке стали, а также резервирование площади для развития предприятия.

В соответствии с графиком проведения пуско-наладочных работ успешно были выполнены испытания оборудования и внедрения технологии ХТС (литье в формы на основе холодно твердеющей смеси), в ходе которых получены образцы отливок упоров и надрессорной балки. Выход предприятия на максимальную проектную мощность планируется в первом квартале 2015 года.

В настоящее время на предприятии работает 200 человек.

При выходе предприятия на полную мощность будет создано 395 рабочих мест.

3. На предприятии холдинга РМ Рейл «ВКМ-Сталь» (г. Саранск) состоялась церемония первой плавки литья основных узлов тележки для нового подвижного состава.

Тележка «Тяжеловоз 18-9889» с увеличенной осевой нагрузкой до 27 тонны (фактически в стране есть одна тележка с осевой нагрузкой 23 тонны) и конструкционной скоростью до 120 км/ч является полностью отечественной разработкой и призвана заменить зарубежные аналоги. Тележка предназначена для целой линейки перспективных грузовых вагонов.

Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства. Субсидии Министерства образования и науки России составили 297 млн. рублей. Вложения корпорации «Русские машины» превысили 480 млн. рублей.

4. В Балаковском районе Саратовской области состоялось открытие завода стального литья ЗАО «Балаково-Центролит».

Новый завод стал первым в регионе металлургическим предприятием. Здесь будут производить отливку для грузового железнодорожного транспорта в объемах до 18 тыс. тонн в год.

Объем инвестиций составил 4 млрд. рублей. В настоящее время на предприятии работает 200 человек, всего запланировано создание 400 рабочих мест. Производство является импортозамещающим.

5. В Нижегородской области, на Выксунском металлургическом заводе запущена первая в России линия по производству колес для скоростных и высокоскоростных поездов.

Мощность новой линии составляет 10 тыс. цельнокатаных железнодорожных колес в год. Инвестиции в этот проект составили 580 млн рублей.

Новое производство полностью обеспечит потребности отечественного рынка в колесах для скоростного движения. ОАО «ВМЗ», входит в состав Объединенной металлургической компании.

6. В Алтайском крае рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» запустил новую формовочную линию по производству мелкого и среднего литья.

Объем инвестиций ОАО ХК «СДС-Маш» в новое производство составил 1,2 млрд рублей. Производство является импортозамещающим. Новая линия обеспечит выпуск 65 форм в час.

Уникальность этой линии заключается в том, что в последнее время в стране запускаются проекты в основном по крупному литью, в то время как направления мелкого и среднего остаются неохваченными.

7. В г. Невинномысск Ставропольского края состоялось открытие первого в регионе металлургического завода.

ООО «СтавСталь» будет производить стальной прокат строительной арматуры для возведения объектов промышленного, индивидуального, гражданского строительства (в первую очередь в регионах ЮФО и СКФО).

Инвестиции в первую очередь завода составили 5,5 млрд рублей. Создано более 300 новых рабочих мест. Первая очередь завода — прокатный цех производительностью 300 тыс. т в год проката строительного сортамента. Затем будет введена в строй вторая очередь — электросталеплавильный цех производительностью 500 тыс. т в год.

8. В Московской области запущен новый комплекс по производству изделий глубокого передела из специальных сталей и сплавов ОАО «Металлургический завод «Электросталь».

Ввод нового комплекса позволит к 2015 году увеличить выручку завода с 10,4 млрд. рублей до 16,2 млрд. рублей, и создать 150 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций на реализацию программы технического перевооружения предприятия составляет более 6 млрд рублей.

Основные потребители продукции завода — предприятия авиакосмического комплекса, оборонные заводы, предприятия энергетического комплекса, автомобилестроения, машино- и приборостроительные заводы.

9. В Саратовской области официально открыт завод по производству сортового строительного проката «Северсталь — Сортовой завод Балаково»

Это первое в Приволжском федеральном округе предприятие по производству сортового проката. Общий объем инвестиций ОАО «Северсталь» в проект составил 23,2 млрд. рублей.

Проектная мощность завода — 1 миллион тонн сортового проката в год. Создано 1100 новых рабочих мест.

10. В г. Полевской Свердловской области открыт новый прокатный стан ОАО «Северский трубный завод».

Завод входит в состав ОАО «Трубная металлургическая компания». Инвестиции составили 17,3 млрд рублей. Запуск нового непрерывного трубопрокатного стана позволит удвоить объём производства бесшовных горячедеформированных труб различного назначения.

Трубопрокатное производство модернизировано в рамках программы технического перевооружения предприятия. Общий объём инвестиций в модернизацию предприятия составил 33,5 млрд рублей.

11. В г. Каменск-Уральский Свердловской области завершено строительство первой очереди нового прокатного комплексма ОАО «КУМЗ».

Построен новый производственный корпус, где наладят выпуск тонких металлических листов и рулонов. Цель нового предприятия Каменск-Уральского металлургического завода — обеспечить российскую и мировую авиацию, космические программы, ракетную технику и судостроение листами и плитами из алюминиевых сплавов.

Инвестиции в проект составляют более 25 млрд рублей, с запуском всего комплекса будет создано 500 новых рабочих мест

12. В Удмуртии, на Сарапульском электрогенераторном заводе состоялось открытие нового литейного комплекса.

Общий объем инвестиций в новое производство превысил 800 млн рублей. В новом литейном комплексе внедрены две новые технологии — литье в формы из холодно твердеющих смесей и литье по газифицируемым моделям.

Производительность комплекса — 1800 тонн в год. Продукция литейного производства используется в производстве практически всей номенклатуры предприятия, прежде всего авиационных генераторов, систем питания комплексов ПВО, электродвигателей для гражданских отраслей.

13. В г. Ирбит Свердловской области состоялось официальное открытие нового трубного завода.

Общий объём инвестиций компании «Металлоинвест» составил 1 млрд рублей. Планируется, что Ирбитский трубный завод станет универсальным поставщиком трубной продукции для наиболее важных отраслей экономики.

Производственная мощность предприятия — до 300 тыс т трубной продукции в год. Создано более 100 новых рабочих мест.

14. В г. Таганрог Ростовской области состоялось открытие нового литейного производства.

Инвестиции корпорации «Тактическое ракетное вооружение» составили 650 млн рублей. На заводе будут работать 150 человек.

Производственная мощность предприятия — 15 тыс тонн мелкого чугунного литья в год. Завод способен производить продукцию практически для всех отраслей промышленности.

15. В г. Ступино Московской области запущен новый литейно-плавильный комплекс ОАО «Ступинская металлургическая компания».

Производственная мощность комплекса составляет 240 тонн слитков из жаропрочных никелевых сплавов в год. На данный момент освоен выпуск двух марок сплавов. Из этих сплавов изготовлены диски и оформлены разрешительные документы для установки их на двигатели гражданской авиации.

С 2010 года компания вложила в модернизацию производства более 2 млрд рублей. Новейшее оборудование позволит СМК увеличить объем производства и улучшить качество изделий для внутреннего рынка, а также увеличить долю экспорта до 30% от объема производства.

16. В г. Каменск-Уральский Свердловской области запущена первая очередь нового прокатного комплекса ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод».

Новый цех холодной прокатки позволит производить сверхширокую рулонную продукцию. Увеличение объемов производства предприятия составит до 100 тысяч тонн в год. Создано 120 рабочих мест.

В рамках второй очереди проекта предусмотрено строительство цехов горячей прокатки и термомеханической обработки плит и листов. Основными потребителями продукции будут предприятия высокотехнологичных отраслей. Общая стоимость двух этапов проекта около 40 млрд рублей.

17. В ОЭЗ «Тольятти» Самарской области открыт завод по производству литых алюминиевых деталей для автомобильных двигателей.

Общий объем инвестиций испанской промышленной группы CIE Automotive составит оклоо 2 млрд рублей. На предприятии планинуется создать 230 рабочих мест.

Основная часть продукции поступит на тольяттинские производства альянса «АвтоВАЗ — Renault — Nissan», часть деталей будет экспортироваться в Турцию на один из заводов Renault.

18. В г. Мончегорск Мурманской области введено в эксплуатацию первое в России промышленное производство электролитного кобальта высших марок.

Новое производство создано в АО «Кольская горно-металлургическая компания» (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель»). Инвестиции в проект «Кобальтовое производство» составили около 2 млрд рублей.

Кобальт широко применяется в производстве аккумуляторов, катализаторов, магнитов, а также в аэрокосмическом и оборонном секторах.

19. В Сергиево-Посадском районе Московской области состоялось официальное открытие «Загорского трубного завода».

Завод построен рядом с существующим производством «Изоляционного Трубного Завода», что позволило организовать единый комплекс по производству и изоляции стальных труб различного назначения.

Объем инвестиций составил 7 млрд рублей. В ближайшее время на новом предприятии будет создано 1000 рабочих мест.

20. В г. Невинномысск Ставропольского края запущен электросталеплавильный цех ООО «Ставсталь».

Производительность нового цеха 500 тыс тонн стальных заготовок в год. Строительство 2-й очереди первого в регионе металлургического завода оценивается в 4,9 млрд рублей.

Ранее стальные заготовки для производства арматуры «СтавСталь» закупал на стороне. Ввод электроплавильного цеха позволит делать такие заготовки из металлолома. Запуск цеха в работу увеличит число сотрудников завода до 1000 человек

21. В г. Челябинск, на промплощадке Челябинского трубопрокатного завода запущена новая линия предприятия «Этерно».

Запуск линии штампосварных деталей (разрезных тройников) с использованием нанотехнологий стал конечным звеном в замещении импорта при производстве магистральных трубопроводов.

Всего на заводе «Этерно», введённым в эксплуатацию в конце 2015 года, создано порядка 500 рабочих мест. Инвестиции в проект на конец этого года составляют 7,2 млрд рублей, из них 5 млрд рублей — средства «Роснано».

Часть 1: sdelanounas.ru/blogs/93256/