Испытания первых вертолетов Ка-52,построенных для Египта

Пресс-служба ПАО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ имени Н.И.Сазыкина» (Арсеньев, Приморский край; предприятие в ходит в состав АО «Вертолеты России») 5 мая 2017 года распространила фотоматериалы о проведении летных испытаний первых боевых вертолетов Ка-52 в экспортном исполнении, изготовленных заводом по контракту для Египта. Вертолеты пока что не окрашены.

Сообщается, что генеральный директор холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») Андрей Богинский, посетивший ААК «Прогресс» 5 мая 2017 года, осмотрел цех окончательной сборки после проведенной реконструкции, а также проверил ход реализации Гособоронзаказа и готовность завода к выполнению обязательств по первому экспортному контракту.Особое внимание в ходе встречи Андрея Богинского с руководством предприятия было уделено готовности завода «Прогресс» к работе на экспорт. «С целью выполнения обязательств по экспортному контракту на предприятии проводится реконструкция авиационного учебного центра, который в этом году примет первых военных специалистов из-за рубежа. Кроме того, для их подготовки к управлению новыми вертолетами ведется реконструкция аэродромной базы летно-испытательной станции», — рассказал управляющий директор «Прогресса» Юрий Денисенко.

Сам А. Богинский заявил журналистам при посещении завода, что Россия выполнит первый экспортный контракт на поставку ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» до 2020 года, а первые машины иностранный заказчик получит этим летом."В рамках подписанных обязательств контракт выполняется в течение трех лет. Контракт предусматривает не только поставку техники, но и обучение специалистов инозаказчика. Первые вертолеты мы должны поставить летом текущего года", — сказал, А Богинский.

Также А. Богинский сказал: «У нас все идет по графику. Первая группа иностранных специалистов уже проходит теоретическое обучение в Подмосковье, на базе КБ Камова, 31 мая они вылетают в Арсеньев. Со 2 июня начинается обучение здесь, первый полет, практическое занятие — 10 июня».Он добавил, что учебный центр почти готов к приему специалистов. «Сегодня осмотрели учебный центр, он в высокой степени готовности, часть классов уже оборудована. Классы и сам центр оборудованы согласно обязательствам по контракту, которые мы на себя взяли», — сказал А.Богинский.

Планируется, что в течение года в специализированном центре предприятия пройдут обучение более 30 иностранных летчиков и более 70 инженерно-технических специалистов.Для представителей инозаказчика специалисты «Прогресса» разработали специальную программу обучения, с привлечением заслуженных летчиков РФ в качестве инструкторов.

Репортаж телеканала «Россия 24»: