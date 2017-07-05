На заводе RFP Group в Хабаровском крае выпущена первая партия пиломатериалов

Завод по производству пиломатериалов RFP Group в Амурске Хабаровского края произвел первую партию еловой доски.

Сейчас на заводе ведутся пусконаладочные работы, тестирование оборудования и обучение персонала. Официальное открытие планируется провести в начале сентября 2017 г., к этому времени будут выполнены работы по благоустройству территории.

Производство пиломатериалов — составляющая первой стадии проекта «Дальневосточный центр глубокой переработки древесины в г. Амурск», который RFP Group реализует с 2009 г. Инвестиционный проект является одним из крупнейших на Дальнем Востоке и предполагает организацию интегрированного лесоперерабатывающего кластера, ориентированного на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью: шпон — 300 тыс. м3, пиломатериалы — 240 тыс. м3, пеллеты — 90 тыс. т в год. Проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.