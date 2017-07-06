Добавить статью
Судостроение и судоходство

Завод «Инман» представил локализованный кран-манипулятор для МРК пр. 22800 «Каракурт»

Башкортостанский завод «Инман» представил на Международном военно-морском салоне-2017 первый серийный кран-манипулятор для кораблей и судов, сделанный в России. Предприятие входит в международную краностроительную компанию Palfinger, ранее выпускавшую оборудование для нужд ВМФ на зарубежных мощностях.

Ранее «Инман» производил подобные краны только для берегового строения, а этот образец — корабельная версия с защитой от воздействия морской среды.

Кран, грузоподъемностью 2,5 тонны, предназначен для малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт».

Представленный кран — первый из запланированной к производству линейки. Завод рассчитывает последовательно увеличивать номенклатуру продукции и освоить выпуск кранов грузоподъемностью до 30 тонн, а далее и до 50 тонн.

Кран на 80% состоит из отечественных комплектующих. Металлоконструкции, шланги, силовые агрегаты и система управления сделаны в России.

Оборудование производства концерна Palfinger установлено на российских фрегатах новых проектов, судах Главного управления глубоководных исследований Минобороны, буксирах производства «Пеллы», гидрографах и рейдовых водолазных катерах. Всего Palfinger изготовил около 150 кранов для нужд ВМФ.

http://flotprom.ru/2017/266596/

завод Инман, проект 22800
  • александр столярчук александр столярчук
    06.07.1717:47:03

    По своему опыту знаю что манипуляторы такого типа неудобная штука. Движения резкие дерганные и неточные. Гораздо удобнее работать с тросовым краном. Корабль то военный, не дай бог боеприпасы ударить или уронить.

    #929790
    • Нет аватара Nack
      06.07.1718:46:39

      Из описания работы манипуляторов на сайте завода: «Использование в гидравлике пропорциональных распределителей обеспечило плавную, надежную работу с регулированием скорости движения и точным позиционированием. Это позволяет использовать краны-манипуляторы производства АО «ИНМАН» не только при погрузке-разгрузке, но и при монтажных работах."

      Отредактировано: Nack~18:47 06.07.17
      #929811
    • Нет аватара cherev
      07.07.1712:07:58

      Смотря какая лебедка там стоит. А сдернуть груз с места можно и гидравликой. В надежности новый наверное проигрывает, но зато более универсальный в установке на разные типы кораблей.

      #930166
  • Нет аватара granidd
    06.07.1719:51:05

    А где на «Каракурте» он будет находится?

    #929832
  • Нет аватара RF
    06.07.1721:50:21

    80% наших — что остальное 20%; краска, сталь, масло гидравлики, или уплотнения (манжеты), клапаны, шланги? Мы становимся профессиональнее, не надо замалчивать детали, надо знать над чем надо работать.

    #929891
    • Нет аватара zu1
      06.07.1723:12:29

      Мы становимся профессиональнее, не надо замалчивать детали, надо знать над чем надо работать.

      Вы думаете, что те,кто работают в этой теме, не в курсе про «остальные 20» что ли.

      #929950
      • Mark Li
        07.07.1718:06:43

        Вы думаете, что те,кто работают в этой теме, не в курсе про «остальные 20» что ли.

        Может они и в курсе, а я то нет! Если у меня есть хулиард долларов и я хочу что-то открыть, мне что бегать по всем «Инманам» спрашивать какие там 20% не производят в России?    

        #930340
        • Нет аватара zu1
          07.07.1718:15:37

          Может они и в курсе, а я то нет! Если у меня есть хулиард долларов и я хочу что-то открыть

          Повеселил)

          #930346
  • Нет аватара cherev
    07.07.1712:09:17

    Это радует. На современных кораблях краны такого типа иностранные.

    #930169
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,