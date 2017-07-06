Завод «Инман» представил локализованный кран-манипулятор для МРК пр. 22800 «Каракурт»

Башкортостанский завод «Инман» представил на Международном военно-морском салоне-2017 первый серийный кран-манипулятор для кораблей и судов, сделанный в России. Предприятие входит в международную краностроительную компанию Palfinger, ранее выпускавшую оборудование для нужд ВМФ на зарубежных мощностях.

Ранее «Инман» производил подобные краны только для берегового строения, а этот образец — корабельная версия с защитой от воздействия морской среды.

Кран, грузоподъемностью 2,5 тонны, предназначен для малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт».

Представленный кран — первый из запланированной к производству линейки. Завод рассчитывает последовательно увеличивать номенклатуру продукции и освоить выпуск кранов грузоподъемностью до 30 тонн, а далее и до 50 тонн.

Кран на 80% состоит из отечественных комплектующих. Металлоконструкции, шланги, силовые агрегаты и система управления сделаны в России.

Оборудование производства концерна Palfinger установлено на российских фрегатах новых проектов, судах Главного управления глубоководных исследований Минобороны, буксирах производства «Пеллы», гидрографах и рейдовых водолазных катерах. Всего Palfinger изготовил около 150 кранов для нужд ВМФ.