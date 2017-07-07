Санкт-Петербург — было и стало
Крестовский остров, осень 2013 года и лето 2017 года:
Васильевский остров, лето 2012 года и лето 2017 года:
Лахта, лето 2012 года и лето 2017 года:
Фотографии Станислава Забурдаева, Николая Иванова и Ивана Смелова
Крестовский остров, осень 2013 года и лето 2017 года:
Васильевский остров, лето 2012 года и лето 2017 года:
Лахта, лето 2012 года и лето 2017 года:
Фотографии Станислава Забурдаева, Николая Иванова и Ивана Смелова
07.07.1711:15:29
07.07.1711:23:56
07.07.1712:08:39
07.07.1712:49:48
07.07.1712:50:55
07.07.1713:27:34
07.07.1715:05:07
07.07.1715:13:49
08.07.1700:21:25
07.07.1717:18:28
07.07.1723:33:27
07.07.1723:39:30
08.07.1700:02:07 ЦСКА.
08.07.1700:14:27
08.07.1700:22:14
08.07.1700:29:36
07.07.1714:15:23 Думаете это имеет значение для туристов, ежедневно смотрящих на стадион с борта прогулочных теплоходов и круизных лайнеров?
07.07.1715:17:28
07.07.1715:26:17 Да, срок сдачи стадиона не один раз переносили по разным причинам.
07.07.1720:08:11
08.07.1701:58:12
07.07.1713:31:37
07.07.1713:42:38 Да, этой весной первые 5 жилых домов на намывной территории сдали в эксплуатацию!
07.07.1713:45:29
07.07.1714:07:05
07.07.1715:05:55
07.07.1715:13:51 И автор у них один.
07.07.1716:54:15
07.07.1717:03:56
07.07.1717:24:00 На Васильевском острове гораздо больше песка насыпали (следующее фото).
07.07.1721:56:58
07.07.1723:20:07 На этом пятачке планируют построить пересадочный узел из 2-х станций!
07.07.1723:26:00
07.07.1723:47:28 Да, раньше берег острова был там, где сейчас идёт эстакада ЗСД, всё что левее её на схеме это новая территория. Дома строят на другом намыве — на Васильевском острове, где морской пассажирский порт «Морской фасад».
08.07.1700:02:15
08.07.1700:15:41 На 1.5 — 2 км западнее, чем было в середине 20-го века!
08.07.1700:22:11
08.07.1700:26:48 Для начала до Гогланда, а там видно будет!
08.07.1702:49:10
07.07.1718:03:58
07.07.1721:29:15
08.07.1700:23:24
08.07.1701:38:09