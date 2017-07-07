Крестовский остров, осень 2013 года и лето 2017 года:

+ ещё 2 пары фотографий!

Васильевский остров, лето 2012 года и лето 2017 года:

Лахта, лето 2012 года и лето 2017 года:

Фотографии Станислава Забурдаева , Николая Иванова и Ивана Смелова