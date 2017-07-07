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Города и сёла России

Санкт-Петербург — было и стало

Крестовский остров, осень 2013 года и лето 2017 года:

+ ещё 2 пары фотографий!

Васильевский остров, лето 2012 года и лето 2017 года:

Лахта, лето 2012 года и лето 2017 года:

Фотографии Станислава Забурдаева, Николая Иванова и Ивана Смелова


Санкт-Петербург, Западный скоростной диаметр, ЗСД, мост, стадион, ЧМ-2018, было и стало
  • lapshin-89 lapshin-89
    07.07.1711:15:29

    Круто!!!

    #930140
    • A_SEVER A_SEVER
      07.07.1711:23:56

      И на мой взгляд очень красиво!    

      #930147
  • Eugene Samarev Eugene Samarev
    07.07.1712:08:39

    Восхищению нет предела. Гордость распирает.

    #930167
  • Sergio Buk Sergio Buk
    07.07.1712:49:48

    Ого. Красиво!

    #930182
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Rspb Rspb
      07.07.1713:27:34

      Специально для жителей Москвы.

      30-тысячный стадион ЦСКА без крыши и выдвижного поля — 25 миллиардов рублей (9 лет строительства).

      Третий с 1996 года ремонт стадиона «Лужники» — 27 миллиардов рублей (4 года строительства, не готов к Кубку конфедераций).

      Май 2017 года. Хамовнический суд Москвы приговорил экс-главу Внешпромбанка Ларису Маркус к девяти годам колонии по делу о хищении 114 миллиардов рублей — стадион ЦСКА, «Санкт-Петербург Арена», последний ремонт «Лужников» и ещё 19 миллиардов на сдачу.

      #930203
      • Alex63 Alex63
        07.07.1715:05:07

        А Лужники и не должны были быть к КК. Хотя в принципе в случае крайней необходимости могли бы принять.

        #930243
      • Константин Рубцов
        07.07.1715:13:49

        Я где-то сказал,что в других местах не воруют, житель не Москвы, какая вообще разница, кто где живёт. Выдвижное поле получилось дерьмо, как и газон. Зенит стоит по стоимости, если посчитать все, с 90000 ным Уэмбли, но там в смете ещё и близлежащие кварталы. А раздевалки по комфорту не сравнить. Ждём приговоры по Зениту. Это ещё если не считать стоимость ресурсов и работы в Англии.

        Отредактировано: Константин Рубцов~15:16 07.07.17
        #930247
      • Нет аватара ser56
        07.07.1717:18:28

        а разве стадион ЦСКА за бюджет?     Это частная инвестиция в которую много что еще входит, гостиница, офис… зачем теплое и мягкое сравнивать?

        #930313
      • Нет аватара ViZaVi
        07.07.1723:33:27

        строили его не 9 лет — это глупое передергивание. хотели начать строить в 2007 вроде, но долго судились по поводу земли с минобороны (если не ошибаюсь). И фактически строить начали в 2012 или 2013 (не помню). И, кстати, весь проект встал в 350 млн долл, что если считать даже по курсу в 60 руб выходит в 21 миллиард. Но 21 и 43 — это разница более чем в два раза, при том, что стадион цска, как заметили ниже, это не только стадион, но и офисный центр + гостиница. и крыша там предусмотрена, хоть и не построена пока (нужно 2 миллиарда еще). Выкатного поля нет, но и без него газон хороший, чего не сказать по крестовский.

        Если что, то я ни разу ни фан лошадок, просто точность люблю

        Отредактировано: ViZaVi~23:33 07.07.17
        #930452
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          07.07.1723:39:30

          А для совсем не фанов не для кого можно пояснить, кто такие «лошадки»?

          #930454
          • A_SEVER A_SEVER
            08.07.1700:02:07

            кто такие «лошадки»?
            ЦСКА.    

            #930467
            • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
              08.07.1700:14:27

              Хм… А при чем тут лошади? Я как-то не улавливаю связь

              #930473
              • A_SEVER A_SEVER
                08.07.1700:22:14

                Хм… А при чем тут лошади?
                Существует несколько версий о происхождении прозвища ЦСКА, по одной из них, своим прозвищем «кони» команда обязана тому, что ранее на месте стадиона «Песчаный» располагались конюшни московского ипподрома. По другой версии, прозвище появилось из-за того, что база команды располагалась на месте бывшей конюшни князей Юсуповых.

                #930479
    • A_SEVER A_SEVER
      07.07.1714:15:23

      гигантский распил
      Думаете это имеет значение для туристов, ежедневно смотрящих на стадион с борта прогулочных теплоходов и круизных лайнеров?

      А между тем новый стадион начал использоваться по своему назначению.

      #930216
      • Константин Рубцов
        07.07.1715:17:28

        Это имеет значение для нас, если бы ещё продукт нормальный выдавали и в сроки, а то сплошные проблемы, с тем же полем, раздевалками и прочим.

        #930250
        • A_SEVER A_SEVER
          07.07.1715:26:17

          продукт нормальный выдавали и в сроки
          Да, срок сдачи стадиона не один раз переносили по разным причинам.

          Но какой смысл это обсуждать после завершения строительства?

          #930256
          • Нет аватара Yarhann
            07.07.1720:08:11

            как говорится после драки кулаками не машут — русская народная поговорка.

            А вот все что было с с движением бабла с ваших слов я так понял что уже делопроизводства начаты. Это стати нормально — ведь полный аудит можно провести уже только по факту сдачи объекта .Как по мне если смогут реально обосновать что оно столько стоит то молодцы нет вертайте взад излишки.

            Когда система работает то все нормально — народу стадион — капиталистам бабло .

            А то что на всем этом заработали еще десятки, а то и сотни тысячь людей то конечно никого не интересует — у нас все честные сплошную разметку никто в жизни не пересекал .

            Как по мне самая главная проблема всех наших строек это еще с совка пошло — это то что строить стараются типа незадорого и, но зато долго. Как показывает практика такая теория с трудом работае когда вы себе строите гараж или сарай, а при строительстве серьезных инфраструктурных обьектов самй дешовый вариант это тот который будет самый быстрый по технологической возможности .

            Ну и наверное самая главная проблема у нас в том что просто у нас нет своей конторы которая имеет опыт постройки таких обьектов — это касается не только стадионов, но и множества других проектов. Нарисовать у нас мозга хватает. Нет людей дела тех кто создаст проект реализации всего этого в реале — точнее они есть, но их очень мало. А это как раз те самые ниши где очень хорошо зарабатывают — как по мне надо стараться отдавать проекты своим конторам, но при этом их дрюкать пополной в рамках закона и договоренностей конечно — а органов для столь интимных мероприятий у нас хватает .

            Главное конечно сдача объекта это факт того что бабло не пропили ,а освоили .Ну, а дальше пусть разбираются компетентные органы это их работа.

            #930395
      • megajob megajob
        08.07.1701:58:12

        Север, простите, но вы тут один из умных и образованных     как вы можете писать такую Ересь?     За те окулиарды, что уже убытки, потраченные на «зенита-арена» ВЕСЬ Питер можно было вылизать и обустроить как «Мекку туризама. Одних только. столь дефицитных, гостинец бюджетного класса можно было понастроить в 10 раз больше чем есть сейчас. Можно было ВСЕ дороги вылизать до немецкого качества! Не говоря об улучшение музеев, театров и многого другого туристического.    

        #930501
  • exhausted1987 exhausted1987
    07.07.1713:31:37

    Круто, на намывных территориях уже кварталы выросли. Неплохой наверно оттуда вид на круизные лайнера в новом порту.

    #930204
    • A_SEVER A_SEVER
      07.07.1713:42:38

      Круто, на намывных территориях уже кварталы выросли.
      Да, этой весной первые 5 жилых домов на намывной территории сдали в эксплуатацию!

      #930206
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • A_SEVER A_SEVER
      07.07.1714:07:05

      фото днем — фото ночью

      Сравнить ночь с ночью не представляется возможным, т.к. никто не снимал строящиеся объекты на начальном этапе работ в тёмное время суток — в этом не было смысла.

      А дневные кадры я уже сравнивал:

      sdelanounas.ru/blogs/62973

      sdelanounas.ru/blogs/76614

      sdelanounas.ru/blogs/76931

      #930211
    • Alex63 Alex63
      07.07.1715:05:55

      Последний кадр снят примерно в такое же время суток и примерно с таких же качество снимка.

      #930244
      • A_SEVER A_SEVER
        07.07.1715:13:51

        снят примерно в такое же время суток
        И автор у них один.    

        #930248
  • Антон Храмов Антон Храмов
    07.07.1716:54:15

    Красиво!    

    #930297
  • Арбузов Александр Николаевич Арбузов Александр Николаевич
    07.07.1717:03:56

    На первой паре сначала не понял почему масштабы такие разные. А потом увидел, где на второй фотографии «зубчики», которые возле стадиона с первой фотографии и подохренел немного    

    Офигеть они там «песка насыпали».

    #930303
    • A_SEVER A_SEVER
      07.07.1717:24:00

      Офигеть они там «песка насыпали».
      На Васильевском острове гораздо больше песка насыпали (следующее фото).

      А тут «фишка» в том, что на этом насыпанном участке земли строят станцию метро!

      #930314
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        07.07.1721:56:58

        на этом насыпанном участке земли строят станцию метро

        Ахренеть!    

        Нет, ну я понимаю, что в Питере вода везде и тем не менее умудряются метро строить, но до такой степени…    

        #930428
        • A_SEVER A_SEVER
          07.07.1723:20:07

          Ахренеть!
          На этом пятачке планируют построить пересадочный узел из 2-х станций!    

          Сейчас строят первую «половинку» станции «Новокрестовская» на Невско-Василеостровской линии:

          Потом построят вторую «половинку» «Новокрестовской» на Лахтинско-Правобережной линии, причём она будет ещё ближе к морю!

          #930446
          • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
            07.07.1723:26:00

            И это все на НАМЫТОМ участке?    

            Впрочем, по фоткам намыли больше, чем на картинке. И даже дома построить успели     Но задачу это не облегчает    

            #930447
            • A_SEVER A_SEVER
              07.07.1723:47:28

              И это все на НАМЫТОМ участке?
              Да, раньше берег острова был там, где сейчас идёт эстакада ЗСД, всё что левее её на схеме это новая территория.
              И даже дома построить успели
              Дома строят на другом намыве — на Васильевском острове, где морской пассажирский порт «Морской фасад».

              Там ещё будут территорию намывать, новый берег острова будет там, где сейчас заканчиваются причалы:

              Отредактировано: A_SEVER~23:50 07.07.17
              #930458
              • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
                08.07.1700:02:15

                новый берег острова будет там, где сейчас заканчиваются причалы

                А море где будет? Некоторые вон море вырыли, а мы закапываем?    

                #930468
                • A_SEVER A_SEVER
                  08.07.1700:15:41

                  А море где будет?
                  На 1.5 — 2 км западнее, чем было в середине 20-го века!    
                  а мы закапываем?
                  Скоро вместо Финского залива будет Русский полуостров!    

                  #930474
                  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
                    08.07.1700:22:11

                    Скоро вместо Финского залива будет Русский полуостров!

                    До Готланда?    

                    #930478
                    • A_SEVER A_SEVER
                      08.07.1700:26:48

                      До Готланда?
                      Для начала до Гогланда, а там видно будет!    

                      #930482
                      • megajob megajob
                        08.07.1702:49:10

                        Так вод почему такая истерика у щизанутых шведов что мы им какой то вшивый остров «обязательно русские захватят»    .

                        А если серьезно посмотреть на тех де джапов — нет никаких суровых проблем «закопать» по самую Дамбу.     Ведь джапы, как это не смешно, строят на «мусорных островах», то для Питера это так же подойдет (ну кроме химической или радиоактивной пакости). Вон в Московии «реновацию» затевают, а кудыть они девать эти Меготонны строительного мусора девать — даже не думают. Вот «на дно» и можно спустить, а поверх песочком присыпать и землицы плодородной и «хоть завтра» гранитную набережную аж по самый Крондшат мости.    

                        Возрожения из разряда «погубите экологию»     знаете куда себе засуньте, ее и так дамбой на ноль помножили. Кто не верит — приезжайте в августе и посмотрите сами КАК выглядит залив ДО дамбы и ПОСЛЕ.

                        #930506
  • Олег Котов
    07.07.1718:03:58

    По поводу распила, долгостроя, и всех посадить. В абсолютном большинстве случаев, тендер выигрывают те, кто предложил самые выгодные заказчику, но на деле не реализуемые условия. Вы предлагаете посадить тех, кто предложил, и тех кто согласился на заведомую ложь, при том, что проект сдан. Цель какая? Потешить самолюбие? Победить ложь, кумовство, коррупцию? Вы никогда не победите их. Вв можете с ними не сталкиваться, если везде, на каждом этапе, будет конкуренция. Когда вы будете ходить на работу не за зарплатой, а чтобы произвести что-то, что нужно и нравится другим людям, чем будут гордиться ваши потомки. Чтобы реализовать большой проект, нужно уметь договариваться. Вы предлагаете пересажать воров и лжецов, чтобы вместо них пришли честные люди, которые завалят дело. Честный человек не профессия.

    #930337
  • Комментарий удален
  • Нет аватара termometrix
    07.07.1721:29:15

    Если кто-то забыл 90-ые…

     http://www.politonline.ru/provocation/13992.html 

    #930419
  • Тов. Эйяфьятлайокудль
    08.07.1700:23:24

    Питер .суперстар. Колбасит аул им маскваабада. Стадион …в первой пятёрке мира…остальное бла…бла

    #930480
  • Е.Юрий Е.Юрий
    08.07.1701:38:09

              Очень и очень красиво!

    #930498
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