В Тюменской области началось строительство завода по переработке картофеля

Сегодня заложен первый камень в основание завода по переработке картофеля агрофирмы КРиММ в с. Упорово. Это первый завод по переработке овощей в регионе и первое предприятие в России, которое будет работать по технологии «фреш-карт». Новый завод способен перерабатывать 30 тысяч тонн сырья в год, выпуская 15-17 тысяч тонн очищенного свежего и консервированного, подготовленного к кулинарной обработке, картофеля различных видов в вакуумной или атмосферной упаковке со сроком хранения в холодильнике около трех месяцев. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на конец 2018 года. Кроме того, в рамках этого инвестиционного проекта агрофирма намерена увеличить площади под посадку картофеля более чем на 300 га. Для этого потребуется приобрести большое количество сельскохозяйственной техники и возвести новое картофелехранилище. Общий объем инвестиций в проект превысит 1,4 млрд рублей. На заводе будет создано более 50 новых рабочих мест..