Вторую оптоволоконную линию по энергомосту из Кубани в Крым запустили в работу

Крымский оператор связи — «Миранда-медиа» полностью защитил телекоммуникационные ресурсы Крыма от сопредельных государств. Об этом сообщил технических директор ООО «Миранда-медиа» Андрей Кононенко. Крымский оператор связи завершил проект по полному резервированию телекоммуникационных ресурсов полуострова, который осуществлял на протяжении 5 месяцев с использованием инфраструктуры крымского энергомоста.

По словам технического директора Общества, расширение Единой технологической сети связи в Южном федеральном округе стартовало в феврале этого года. За 5 месяцев была построена волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) Симферополь-Ростов-на-Дону с пропускной способностью свыше четырех терабайт.

— Новую, резервную линию связи, соединяющую Крым с материком, мы построили при использовании инфраструктуры электроэнергетики на участке Симферополь-Ростов-на-Дону. Ее протяженность 905 километров, — отметил Андрей Кононенко. — Благодаря этому, сегодня у Крыма есть второй, независимый от соседних государств, канал связи с пропускной способностью свыше четырех терабайт. Этого хватит, чтобы обеспечить потребности всего Крыма связью: интернетом, телефонией, телевидением.

До строительства второй, резервной телекоммуникационной линии, соединяющей Крым с РФ с использованием крымского энергомоста, через Керченский пролив был проложен подводный волоконно-оптический кабель протяженностью 20 километров. Пропускная способность первой ВОЛП — 8 терабайт.

ООО «Миранда-медиа» — компания, которая в 2014 году первая соединила полуостров с Российской Федерацией.