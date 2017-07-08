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Информационные технологии

Вторую оптоволоконную линию по энергомосту из Кубани в Крым запустили в работу

Крымский оператор связи — «Миранда-медиа» полностью защитил телекоммуникационные ресурсы Крыма от сопредельных государств. Об этом сообщил технических директор ООО «Миранда-медиа» Андрей Кононенко. Крымский оператор связи завершил проект по полному резервированию телекоммуникационных ресурсов полуострова, который осуществлял на протяжении 5 месяцев с использованием инфраструктуры крымского энергомоста.

По словам технического директора Общества, расширение Единой технологической сети связи в Южном федеральном округе стартовало в феврале этого года. За 5 месяцев была построена волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) Симферополь-Ростов-на-Дону с пропускной способностью свыше четырех терабайт.

— Новую, резервную линию связи, соединяющую Крым с материком, мы построили при использовании инфраструктуры электроэнергетики на участке Симферополь-Ростов-на-Дону. Ее протяженность 905 километров, — отметил Андрей Кононенко. — Благодаря этому, сегодня у Крыма есть второй, независимый от соседних государств, канал связи с пропускной способностью свыше четырех терабайт. Этого хватит, чтобы обеспечить потребности всего Крыма связью: интернетом, телефонией, телевидением.

До строительства второй, резервной телекоммуникационной линии, соединяющей Крым с РФ с использованием крымского энергомоста, через Керченский пролив был проложен подводный волоконно-оптический кабель протяженностью 20 километров. Пропускная способность первой ВОЛП — 8 терабайт.

ООО «Миранда-медиа» — компания, которая в 2014 году первая соединила полуостров с Российской Федерацией.

http://www.miranda-media.ru/about/news/krimskaya_telekommynikacionnaya_infrastryktyra_zashishena_i_nezavisima_ot_telekomsistem_sosednih_gosydarstv

Крым, ВОЛП, интернет, Миранда-медиа
  • igorborisov Борисов igorborisov Борисов
    08.07.1713:43:52

    Новости плюс, но мне, как айтишнику, резанудо глаз в одном месте (точнее, в двух):

    канал связи с пропускной способностью свыше четырех терабайт.

    Либо журналисты неправильно записали, либо техдиректор не совсем компетентен. «Четыре терабайта» можно сказать про объём какого-нибудь носителя, жёсткого диска, например. Пропускная способность каналов всегда измеряется в (кило-, мега-, гига-, тера-)битах в секунду.

    Разумеется, это не отменяет того, что 4 Тбит/с — очень неплохой канал.    

    #930598
  • Виталий Правый Виталий Правый
    08.07.1715:41:59

    Да, помню поначалу в 2014 были перебои на сутки и более с Мирандой, это было вынуждено, но всё потом компенсировали. А в общем молодцы, так держать.

    #930625
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