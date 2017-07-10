Ту-160 с заводским номером 804 отбуксирован в цех окончательной сборки

В условиях отсутствия в «больших» СМИ конкретной информации по проекту Ту-160М2 продолжает радовать позитивными новостями многотиражка «Вперед!» — печатный орган Казанского авиационного завода им. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» (КАЗ). В одном из номеров газета сообщает о событии, «которое по праву можно назвать историческим», — фюзеляж Ту-160 с заводским номером 804 отбуксирован с участка внестапельной сборки цеха № 4 в цех окончательной сборки.

Машина № 804 станет прообразом Ту-160М2. По полному циклу, новый бомбардировщик смогут изготовить только в 2021 году.

В феврале министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подтвердил «БИЗНЕС Online» предположения о том, что первым Ту-160М2 станет задел: «Нам надо поднять первый самолет в 2018 году из задела». Темп выпуска составит две-три машины в год.

Как мы уже писали, в 2018-м поднимут скорее не полноценный Ту-160 в новом обличье, а его прообраз. Это будет пока лишь демонстрация того, что КАЗ и Россия в целом в состоянии повторить технологии более чем 30-летней давности с некоторыми современными вариациями. Ведь, как заявил президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь, сами опытно-конструкторские работы (ОКР) по Ту-160М2 завершатся только в 2021 году.

Например, как заявили в концерне «Радиоэлектронные технологии», новый комплекс бортового оборудования будет создан к 2020 году. Речь идет о разработке новых систем связи, радиоэлектронной борьбы, навигации, управления вооружением, контроля. На ПАО «Кузнецов» только началась серийная сборка новых двигателей для стратега — НК-32-02. Сегодня для бомбера разрабатывается крылатая ракета большой дальности — Х-БД. Известно, что ее предшественница — ракета Х-101 с обычным зарядом имеет дальность 3 тыс. километров. У новой ракеты дальность будет значительно больше…

Только в апреле на КАЗе вновь, спустя более чем два десятка лет, запустили участок электронно-лучевой сварки. Речь идет о вакуумном отжиге и сварке узлов из титана, для чего некогда использовались уникальные установки электронно-лучевой сварки (ЭЛУ-24) и отжига (УВН-45). «Осуществляется первая промышленная, или боевая, сварка лонжерона для первого серийного самолета, — говорил, будучи в Казани, заместитель министра обороны Юрий Борисов. — Будем ждать результатов — комиссия проверит качество всех швов, доложит нам. Все предварительные сварки показывали, что технология восстановлена… Проделана огромная работа, мы уже несколько раз обращались со словами благодарности ко всей промышленности, которая в достаточно короткие сроки, с опережением ранее намеченных графиков, восстановила технологические процессы, связанные с воспроизводством самолета Ту-160М2».

Как пишет «Вперед!», транспортировке предшествовал ряд «завершающих работ». Работа была организована почти в круглосуточном режиме, подчеркивают авторы. Среди прочего, нужно было сформировать и испытать гермокабину, собрать консоли и стыковать их с поворотным узлом, выполнить сборочно-монтажные работы по каркасу самолета, испытать на герметичность кессон-баки и смонтировать ряд самолетных систем.

Авторы «Вперед!» подчеркивают, что перекатка в цех окончательной сборки — «итог большого сплоченного труда конструкторов, технологов, мастеров и рабочих… Делать что-то впервые всегда очень ответственно, здесь и отработка действий, и формирование понимания, как надо делать, и создание сплоченного коллектива, способного реализовывать поставленные задачи».

«Эта машина для нас особая, — приводятся слова руководящего работами по 804-й машине первого заместителя директора КАЗа Зуфара Миргалимова. — Работа на первом самолете в объеме агрегатно-сборочных производств помогла создать коллектив, который станет основой будущего производства. Конечно, много шишек набили. Но главное — результат: молодые ребята — те, которые о строительстве Ту-160 знали только в теории, — научились строить этот самолет и оттачивают свое мастерство. Впереди не менее важный этап — это сборка 804 машины в объеме окончательной сборки и передача ее в октябре на ЛИС».

Как сообщил на днях официальный блог ОАК, до выкатки обновленного Ту-160 осталось всего несколько месяцев.