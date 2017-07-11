ПБК «Крым» запустил новую линию по розливу напитков в алюминиевую банку



лимонад "Крым"

ПБК «Крым» запустил первую в своей истории линию по розливу напитков в алюминиевую банку. С конвейера ежечасно выпускается 20 тысяч банок.

Инвестиции в оборудование линии составили около 200 млн рублей, обслуживают ее 5 человек", — рассказал генеральный директор предприятия Алексей Хмельницкий. «Новое оборудование мы ввели для увеличения объемов продаж — ожидаем 10% роста, не каждое предприятие имеет оборудование такого уровня и разливает в алюминиевую банку — это высший пилотаж. Линию открыли за собственные средства, без привлечения кредитов», — добавил он.

По словам Хмельницкого, выпуск продукции в новом формате позволит расширить и географию поставок. Сейчас около 17% напитков отправляется в регионы России, налажены поставки за рубеж: в Китай и Абхазию, ведутся переговоры по заключению контрактов с представителями из Индии и Вьетнама.

Оборудование позволяет в будущем наливать напитки в литровую тару. В продажу новая продукция поступит в ближайшее время, первым партию получит фирменный магазин предприятия, находящийся на территории комбината.

За 2015 и 2016 год предприятием было уплачено более 2 млрд. рублей налогов. На заводе работают около 600 сотрудников, в год выпускается 5 млн декалитров безалкогольных напитков. За прошедшие два года завод инвестировал около 450 млн рублей в обновление оборудования (приобретена дополнительная линия розлива напитков в ПЭТ упаковку и алюминиевую банку).