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Модернизация

ПБК «Крым» запустил новую линию по розливу напитков в алюминиевую банку

  • лимонад "Крым"
  • лимонад "Крым"

ПБК «Крым» запустил первую в своей истории линию по розливу напитков в алюминиевую банку. С конвейера ежечасно выпускается 20 тысяч банок.

Инвестиции в оборудование линии составили около 200 млн рублей, обслуживают ее 5 человек", — рассказал генеральный директор предприятия Алексей Хмельницкий. «Новое оборудование мы ввели для увеличения объемов продаж — ожидаем 10% роста, не каждое предприятие имеет оборудование такого уровня и разливает в алюминиевую банку — это высший пилотаж. Линию открыли за собственные средства, без привлечения кредитов», — добавил он.

По словам Хмельницкого, выпуск продукции в новом формате позволит расширить и географию поставок. Сейчас около 17% напитков отправляется в регионы России, налажены поставки за рубеж: в Китай и Абхазию, ведутся переговоры по заключению контрактов с представителями из Индии и Вьетнама.

Оборудование позволяет в будущем наливать напитки в литровую тару. В продажу новая продукция поступит в ближайшее время, первым партию получит фирменный магазин предприятия, находящийся на территории комбината.

За 2015 и 2016 год предприятием было уплачено более 2 млрд. рублей налогов. На заводе работают около 600 сотрудников, в год выпускается 5 млн декалитров безалкогольных напитков. За прошедшие два года завод инвестировал около 450 млн рублей в обновление оборудования (приобретена дополнительная линия розлива напитков в ПЭТ упаковку и алюминиевую банку).

http://www.c-inform.info/news/id/54580

Крым, ПБК Крым
  • Великоросс Великоросс
    11.07.1714:35:59

    «Мы запустили сегодня в работу новую линию по розливу пива и безалкогольных напитков: „Крым Светлое“, „Крым Жигулевское“, „Крымская ривьера“, „Белая скала“ (0,5 л), „Лимонад“ и „Мохито“ (0,33 л).

    Присутствующий на мероприятии председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов отметил значимость предприятия для республики.

    „Мы наблюдаем, что Крым развивается, предприятия-флагманы развиваются, набирают обороты. Хорошее, позитивное событие. Линия компьютеризирована, роботизирована. Это предприятие уже прочно стоит на ногах, четко имеет свою стратегию, двигается в ее рамках — констатируем очередной ее успех“, — отметил он.

    Со своей стороны спикер крымского парламента отметил, что открытие новой линии на комбинате свидетельствует о том, что предприятие набирает мощности. Своими любимыми напитками Владимир Андреевич назвал "Лимонад», «Крымский квас» и рекомендовал «Крымскую столовую».

    #931764
    • Soviet Assault Soviet Assault
      11.07.1717:01:44

      Обожаю их пиво. Нахимовское и Белая Скала особенно. Очень рад, надеюсь и до Питера в банках доедет    

      #931815
  • Нет аватара вадим 1980
    11.07.1717:13:58

        лимонадику бы

    #931819
  • Нет аватара абрамыч
    11.07.1718:08:14

    Фуры с номерами со всей России стоят на погрузку около пивзавода.Иногда и белорусы попадаются.Лимонад вкусный-вода хорошая и используют натуральные инградиенты.Оборудование немецкое и австрийское.

    #931835
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