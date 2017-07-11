Цельнокомпозитный биплан на базе Ан-2 совершил первый полет

Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина (СибНИА) завершил сборку первого опытного экземпляра цельнокомпозитного самолета, получившего рабочее название ТВС-2ДТС. Как рассказали ATO.ru на предприятии, к тестовым полетам эта машина приступила вечером 10 июля.

Первому полету предшествовали испытания ТВС-2ДТС, которые проводились с целью подтверждения статической прочности фюзеляжа, верхнего и нижнего крыла, узлов крепления шасси, закрылка и системы управления опытного прототипа. Они завершились в конце прошлого месяца. По результатам этих тестов были «разработаны мероприятия по усилению конструкции».

ТВС-2ДТС представляет собой усовершенствованный аналог Ан-2. По словам научного руководителя СибНИА Алексея Серьезнова, серийное производство цельнокомпозитного самолета предполагается организовать в Новосибирской области, скорее всего, в Бердске, в рамках частно-государственного партнерства. Ожидается, что это произойдет примерно через два года.

На начальном этапе планируется выпускать около 20 воздушных судов в год. Всего государственный спрос на самолеты такого уровня составляет 300-350 машин, говорится на официальном сайте Новосибирска. По прогнозам специалистов, ТВС-2ДТС будет востребован в Вооруженных силах России, а также будет широко применяться в санитарной и пожарной авиации. Инвестиции в проект оцениваются в 25-35 млн долл. Как сообщал ранее Серьезнов агентству ТАСС, производство может окупиться после выпуска 50 машин.

Главный маркетолог СибНИА Юрий Колеватов в рамках форума «Технопром-2017» рассказал, что для запуска серийного производства необходимо выпустить пять экземпляров. Переговоры на эту тему ведутся с Улан-Удэнским авиационным заводом (У-УАЗ).

Ранее СибНИА приступил к летным испытания предшественника ТВС-2ДТС — демонстратора ТВС-2ДТ, у которого из композиционных материалов было выполнено только крыло. В декабре 2014 г. самолет подняли в воздух в виде моноплана , в 2015 г. он продолжил испытания в конфигурации биплана .

Изначально планировалось, что ВС сертифицируют в 2016-2017 гг. В 2017 г. предполагалось запустить серийное производство этой машины.