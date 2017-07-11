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Авиация

Цельнокомпозитный биплан на базе Ан-2 совершил первый полет

Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина (СибНИА) завершил сборку первого опытного экземпляра цельнокомпозитного самолета, получившего рабочее название ТВС-2ДТС. Как рассказали ATO.ru на предприятии, к тестовым полетам эта машина приступила вечером 10 июля.

Первому полету предшествовали испытания ТВС-2ДТС, которые проводились с целью подтверждения статической прочности фюзеляжа, верхнего и нижнего крыла, узлов крепления шасси, закрылка и системы управления опытного прототипа. Они завершились в конце прошлого месяца. По результатам этих тестов были «разработаны мероприятия по усилению конструкции».

ТВС-2ДТС представляет собой усовершенствованный аналог Ан-2. По словам научного руководителя СибНИА Алексея Серьезнова, серийное производство цельнокомпозитного самолета предполагается организовать в Новосибирской области, скорее всего, в Бердске, в рамках частно-государственного партнерства. Ожидается, что это произойдет примерно через два года.

На начальном этапе планируется выпускать около 20 воздушных судов в год. Всего государственный спрос на самолеты такого уровня составляет 300-350 машин, говорится на официальном сайте Новосибирска. По прогнозам специалистов, ТВС-2ДТС будет востребован в Вооруженных силах России, а также будет широко применяться в санитарной и пожарной авиации. Инвестиции в проект оцениваются в 25-35 млн долл. Как сообщал ранее Серьезнов агентству ТАСС, производство может окупиться после выпуска 50 машин.

Главный маркетолог СибНИА Юрий Колеватов в рамках форума «Технопром-2017» рассказал, что для запуска серийного производства необходимо выпустить пять экземпляров. Переговоры на эту тему ведутся с Улан-Удэнским авиационным заводом (У-УАЗ).

Ранее СибНИА приступил к летным испытания предшественника ТВС-2ДТС — демонстратора ТВС-2ДТ, у которого из композиционных материалов было выполнено только крыло. В декабре 2014 г. самолет подняли в воздух в виде моноплана, в 2015 г. он продолжил испытания в конфигурации биплана.

Изначально планировалось, что ВС сертифицируют в 2016-2017 гг. В 2017 г. предполагалось запустить серийное производство этой машины.

http://www.ato.ru/content/celnokompozitnyy-biplan-na-baze-2-sovershil-pervyy-polet?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Малая авиация, композиты
  • Нет аватара mester
    11.07.1722:02:46

    Это очень хорошая новость! Как в былые времена наши пчёлки полетят по всей России!   

    #931939
  • Samboris Samboris
    11.07.1722:03:52

    Дык, он давно летает   

    #931940
    • Комментарий удален
  • Нет аватара VMichael
    12.07.1700:01:41

    Долго это все идет. Хотелось бы побыстрее, конечно.

    #931979
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