Интенсивный сад в 100 га заложен в Сергокалинском районе Дагестана

Интенсивный сад, площадью больше 100 гектаров заложили в Сергокалинском районе. Теперь на участке растут яблони, груши, айва, абрикосы, персики, слива и черешня. Посмотреть на проделанную работу выехала специальная комиссия, которая состояла из экспертов в области сельского хозяйства района.

Владелец сада Гаджимурад Рабаданов рассказал гостям о том, что на сегодня в хозяйстве уже вырыто два пруда, общим объемом 40 тысяч кубометров воды. В основном работы проводятся с помощью частных инвесторов. Гости поочередно обошли участки сада, где посажены деревья по породам и сортам. Посмотрели пруды и станцию капельного орошения. Специалисты отметили, такое хозяйство поможет обеспечить жителей района работой. В будущем также, возможно, даст толчок для возрождения консервной продукции.

Этой весной в регионе заложено более 420 га интенсивных садов. Среди лидеров — Магарамкентский, Кизилюртовский, Сулейман-Стальский районы.