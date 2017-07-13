На Дальнем Востоке открыли первый в России цех по переработке кешью и ореховой пасты

Компания «КОР ИНДУСТРИ» в статусе резидента Cвободного порта Владивосток запустила производство по переработке ореха кешью в Приморье.

Основными поставщиками сырья кешью на мировой рынок являются Вьетнам и Индия. Производство, открытое на Дальнем Востоке, является уникальным для региона и страны в целом.

Инвестиции в объеме 16 миллионов рублей направлены на приобретение и монтаж технологического оборудования, а также подготовку производственного цеха площадью 500 квадратных метров.

По словам генерального директора «КОР ИНДУСТРИ"Максима Коренева, полный запуск проекта потребовал вложения инвестиций на сумму около 29 миллионов рублей, в том числе на закупку сырья.

Оборудование для производства и переработки ореха кешью было собрано в Китае и Вьетнаме при участии представителей российской науки по заказу «КОР ИНДУСТРИ». Компания планирует наладить производство не только ореха высокого качества, но и масла, пасты и других видов продукции, полученной из кешью. Высококачественный продукт будет реализован на внутреннем рынке России. В скором времени продукцию под торговой маркой KOR NUTSможно будет приобрести в торговых точках Владивостока.