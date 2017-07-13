В Московской области началось строительство нового цеха НПО «СОМЭКС»

В Коломне началось строительство нового цеха НПО «СОМЭКС», в котором будут выпускать уникальное крупногабаритное оборудование для добывающих отраслей.

Новый производственный комплекс НПО «СОМЭКС» в Коломне будет состоять из цеха площадью 14 тыс. кв. м и административно-бытового здания площадью 2.5 тыс. кв. м. Объём инвестиций в строительство первой очереди составляет 900 млн руб. Всего же проект оценивается в 2.5 млрд руб.

В новом заводском здании будут создаваться изделия весом до 150 тонн, предназначенные для горно-обогатительной, металлургической, химической, строительной отраслей. Планируется переоснащение испытательной лаборатории для моделирования рабочих процессов и испытаний под нагрузкой всего выпускаемого оборудования. Будут проведены работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.

Увеличение производственных мощностей НПО «СОМЭКС» связано, в том числе и с актуальной задачей импортозамещения в горно-обогатительной отрасли. Сегодня «СОМЭКС» предлагает современные машины, которые не уступают мировым аналогам и позволяют заменить практически весь спектр импортного оборудования и запасных частей к нему для процессов обогащения. Ввод в строй нового комплекса позволит приступить к производству новых видов продукции тяжелого машиностроения, в первую очередь — разработанных в проектном институте, входящем в НПО.

Генеральный директор НПО «СОМЭКС» Анатолий Юрьевич Никитин: «Мы начинаем масштабное строительство завода тяжелого машиностроения и готовы выпускать крупногабаритное оборудование для наших заказчиков. Модернизация не только расширит наши производственные возможности, но и создаст новые рабочие места, количество которых на коломенской производственной площадке увеличится до 500. Все работы по строительству первой очереди планируем закончить к середине 2019 года».