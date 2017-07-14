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Фотофакты

Строительство судов на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге

Шлиссельбург, Ленинградская область. ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод».

У достроечной набережной завода стоят (слева направо):

сухогруз «Пола Севастиана» проекта RSD49 (спущен на воду 29 июня 2017 года)

спасательный буксир «Бейсуг» проекта MPSV12 (спущен на воду 1 июня 2017 года)

морской танкер «Академик Пашин» проекта 23130 (спущен на воду 26 мая 2016 года)

спасательный буксир «Бахтемир» проекта MPSV12 (спущен на воду 19 августа 2016 года)

спасательный буксир «Калас» проекта MPSV12 (спущен на воду 29 ноября 2016 года)

Фото автора.


Ленинградская область, Шлиссельбург, Невский судостроительно-судоремонтный завод, НССЗ, танкер, 23130, Академик Пашин, буксир, MPSV12, сухогруз, RSD49
  • Павел Клименко Павел Клименко
    14.07.1715:42:40

    Бейсуг это речка — ручей возле Ростова-на-Дону     Судно больше речки )

    #933023
    • A_SEVER A_SEVER
      14.07.1715:51:50

      Бейсуг это речка — ручей
      Длиной 243 км!    

      #933026
      • Павел Клименко Павел Клименко
        14.07.1716:53:25

        давай еще, речка не речка, орел не перелит, заяц не перебежит, а тень орла речку поселок закрывает    

        #933032
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