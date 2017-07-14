Строительство судов на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге
Шлиссельбург, Ленинградская область. ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод».
У достроечной набережной завода стоят (слева направо):
сухогруз «Пола Севастиана» проекта RSD49 (спущен на воду 29 июня 2017 года)
спасательный буксир «Бейсуг» проекта MPSV12 (спущен на воду 1 июня 2017 года)
морской танкер «Академик Пашин» проекта 23130 (спущен на воду 26 мая 2016 года)
спасательный буксир «Бахтемир» проекта MPSV12 (спущен на воду 19 августа 2016 года)
спасательный буксир «Калас» проекта MPSV12 (спущен на воду 29 ноября 2016 года)
Фото автора.
14.07.1715:42:40
14.07.1715:51:50 Длиной 243 км!
14.07.1716:53:25