Репетиция лётной программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2017

В подмосковном Жуковском прошла репетиция лётной программы Международного авиационно-космического салона — 2017. Аэродром лётно-исследовательского института имени М. Громова с 18 по 23 июля в 13-й раз примет один из ведущих авиационных форумов мира. В лётной программе участвуют 84 самолёта и вертолёта, своё мастерство продемонстрируют восемь пилотажных групп.

Самые яркие кадры репетиций авиации, на них запечетлены полеты Т-50, Су-35, Миг-35 и Ми-26 и др.