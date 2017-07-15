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Репетиция лётной программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2017

В подмосковном Жуковском прошла репетиция лётной программы Международного авиационно-космического салона — 2017. Аэродром лётно-исследовательского института имени М. Громова с 18 по 23 июля в 13-й раз примет один из ведущих авиационных форумов мира. В лётной программе участвуют 84 самолёта и вертолёта, своё мастерство продемонстрируют восемь пилотажных групп.

Самые яркие кадры репетиций авиации, на них запечетлены полеты Т-50, Су-35, Миг-35 и Ми-26 и др.

https://russian.rt.com/russia/article/409222-repeticiya-letnaya-programma-maks-2017

ВВС, ВКС, МАКС-2017
  • Нет аватара termometrix
    15.07.1721:22:49

    Надо летать крайне осторожно,к сожалению иногда бывают катастрофы,инциденты,даже среди самых опытных летчиков и современных аэропланов.

    Если оценка риска позволяет-иногда лучше отменить авиационно-демонстративную программу.

    Отредактировано: termometrix~22:27 15.07.17
    #933299
  • Евгений Беспалов Евгений Беспалов
    15.07.1723:53:52

    вчера над участком пролетели звеном 1 ми26 + 4 ми8 + замыкающий 1 ка27

    на высоте 30-40 чуть не оглох    

    но выглядело эффектно — на шоу такой высоты не будет    

    #933336
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