Самарский вуз запустил в серийное производство демпферы для тепловозов Синары

На базе ОНИЛ-1 запущено производство уникального материала МР (металлорезины) с элементами автоматизации.

Самарский университет приступил к серийному производству виброизолирующих устройств из металлорезины в рамках большого заказа от холдинга Группы Синара. Уникальный материал превосходит известные в России и за рубежом аналоги и будет использоваться в новейших отечественных высокооборотных дизельных двигателях тепловозов.

Освоение серийного производства виброизолирующих устройств из металлорезины (МР) началось в июне 2017 года по заказу машиностроительного холдинга Группы Синара — АО «Синара-Транспортные Машины», сообщает пресс-служба вуза.

Для обеспечения большого заказа в серийное производство активно внедряются элементы автоматизации, в ближайшей перспективе ручной труд будет сведен к минимуму. Уже сейчас действует опытная установка автоматизированного формирования предзаготовок, но параллельно ведутся работы по ее усовершенствованию. В ближайших планах сделать производство корпусных деталей виброизоляторов более технологичным, в частности, для их изготовления будет применяться литье. Сейчас же детали вырезается из куска металла, а излишки в виде металлической стружки отправляются в отход. Литье более экономично, оно позволит получать детали максимально приближенные к конечной форме.

ОНИЛ-1 — отраслевая научно-исследовательская лаборатория № 1 «Вибрационная прочность и надежность авиационных изделий», созданная на базе Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (ранее Самарский государственный аэрокосмический университет).