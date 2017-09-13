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Производство

Самарский вуз запустил в серийное производство демпферы для тепловозов Синары

На базе ОНИЛ-1 запущено производство уникального материала МР (металлорезины) с элементами автоматизации.

Самарский университет приступил к серийному производству виброизолирующих устройств из металлорезины в рамках большого заказа от холдинга Группы Синара. Уникальный материал превосходит известные в России и за рубежом аналоги и будет использоваться в новейших отечественных высокооборотных дизельных двигателях тепловозов.

Освоение серийного производства виброизолирующих устройств из металлорезины (МР) началось в июне 2017 года по заказу машиностроительного холдинга Группы Синара — АО «Синара-Транспортные Машины», сообщает пресс-служба вуза.

Для обеспечения большого заказа в серийное производство активно внедряются элементы автоматизации, в ближайшей перспективе ручной труд будет сведен к минимуму. Уже сейчас действует опытная установка автоматизированного формирования предзаготовок, но параллельно ведутся работы по ее усовершенствованию. В ближайших планах сделать производство корпусных деталей виброизоляторов более технологичным, в частности, для их изготовления будет применяться литье. Сейчас же детали вырезается из куска металла, а излишки в виде металлической стружки отправляются в отход. Литье более экономично, оно позволит получать детали максимально приближенные к конечной форме.

ОНИЛ-1 — отраслевая научно-исследовательская лаборатория № 1 «Вибрационная прочность и надежность авиационных изделий», созданная на базе Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (ранее Самарский государственный аэрокосмический университет).

http://www.niasam.ru/Obschestvo/Samarskij-universitet-naladil-serijnoe-proizvodstvo-vibroizolyatorov-iz-metalloreziny-96285.html

Самарский университет, ОНИЛ-1, Синара-Транспортные Машины, импортозамещение
  • goryachee_leto goryachee_leto
    13.09.1713:51:12

    А кого импортозаместили?

    #953580
    • Константин Бояров Константин Бояров
      13.09.1721:29:51

      Те виброизоляторы, что сейчас изготавливаются и детали которых показаны на фото — предназначены для импортозамещения немецких виброизоляторов, которые использовались Синарой раньше.

      #953705
  • Нет аватара Clausson
    13.09.1716:45:25

    Импортозамещение? Мне казалось это наше родное.

    РЕЗИНА ИЗ МЕТАЛЛА

    Новый материал для промышленных виброгасителей создали специалисты Исследовательского центра имени академика М. В. Келдыша. Разработчики назвали его металлорезиной — она представляет собой спрессованную металлическую спираль. Энергия механических колебаний благодаря трению между проволочками спирали быстро рассеивается и превращается в теплоту.

    В зависимости от давления при прессовании получается металлорезина разной пористости, то есть с разным отношением её плотности к плотности металла спирали. Соответственно она по-разному поглощает колебания различных частот. Как показали исследования, в диапазоне частот 10—4000 Гц наилучшими вибропоглощающими свойствами обладает металлорезина с пористостью 0,75. Амплитуда колебаний при этом снижается в 6—10 раз. Варьировать свойства виброгасителей можно также подбором материала спирали, толщины проволоки, нанесением покрытий.

    Областей применения демпферов из металлорезины — множество. Они уже работают в опорах газопровода Первомайской перекачивающей станции Мосэнерго. Ими можно оборудовать насосы, станки и т. п. Из металлорезины получаются эластичные «лежачие полицейские», снижающие ударные нагрузки на подвеску автомобилей.

    Подробнее см.: www.nkj.ru/archive/articles/13625/ (Наука и жизнь, БЮРО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АПРЕЛЬ 2008 № 4)

    Отредактировано: Clausson~16:46 13.09.17
    #953635
  • Vovantro Vovantro
    13.09.1717:33:48

    А её используют в звукоизоляции студий звукозаписи например?    

    #953649
    • Andrew Bartkov Andrew Bartkov
      13.09.1718:19:57

      Нет, эти устройства используются для гашения механических вибраций, а не аккустических.

      #953660
      • Samboris Samboris
        13.09.1719:08:35

        ШАР — ВИД СВЕРХУ. Любые вибрации — вибрации. Читайте Тартаковского «Волны в слоистых средах»   

        #953673
        • Andrew Bartkov Andrew Bartkov
          14.09.1711:48:05

          Ну во-первых Бреховских Л.М., а во-вторых давайте поговорим о разнице в частоте и амплитуде колебаний от тяжелого дизеля и от сравнимого по массе саба, к примеру.

          #953902
  • Vadim Orlov
    13.09.1718:58:33

    Значит и на пушку можно.

    #953671
  • Нет аватара Gagarin Ura
    14.09.1700:08:39

    Великоросс пишет:

    «…будет использоваться в новейших отечественных высокооборотных дизельных двигателях тепловозов".

    .

    Чего ради, в 21-ом веке тратить время и средства на разработку НОВЫХ отечественных ПОРШНЕВЫХ дизельных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) для ТЕПЛОВОЗОВ и КОРАБЛЕЙ, АВТОтранспорта?

    Отчего, вместо ПОРШНЕВЫХ двигателей, конструкторы тепловозов, кораблей и автотранспорта так упорно НЕ хотят использовать многотопливные (жидкое и газообразное) турбинные двигатели (ТД)?

    Есть же УСПЕШНЫЕ примеры в отечественном транспортном машиностроение замещения поршневых (дизельных) ДВС на ТД — новейшие ИННОВАЦИОННЫХ магистральных грузовых ЛОКОМОТИВОВ российскими конструкторами и технологами, где вместо 2-х (!) ПОРШНЕВЫХ (дизельных) двигателей внутреннего сгорания (ДВС), по одному в каждой секции, используется всего ОДНА турбина на 2-е секции с массой, меньшей более чем в 2-а(!) раза, чем два дизельных ДВС той же мощности — ГАЗОТУРБОВОЗ ГТ1h-002 c отечественной наземного применения энергетической турбиной, разработанной специально для него ОДК-Климов (входит в ГОСкорпорацию Ростех). РЖД и железнодорожники (машинисты, сервисный персонал) — все в восторге от газотурбовоза. Он прошел сертификационные испытания. Передан РЖД для постоянной эксплуатации в депо Егоршино Свердловской железной дороги. Научным советом ВНИИЖТ рекомендовано производителю, Людиновскому тепловозостроительному заводу (г. Людинов Калужской области) — входит в частную управляющею компанию (УК) Синар-Транспортные машины, выпустить опытную партию из 50 двухсекционных газотурбовозов. Завод уже приступил к серийной постройке газотурбовозов.

    Отредактировано: Gagarin Ura~01:23 14.09.17
    #953760
    • Адольф Моторкрафт Адольф Моторкрафт
      14.09.1706:33:40

      Масса для тепловоза необходима, а вот ресурс сих турбин какой?

      #953811
    • Нет аватара Susi
      15.09.1701:28:19

      Чего ради, в 21-ом веке тратить время и средства на разработку НОВЫХ отечественных ПОРШНЕВЫХ дизельных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) для ТЕПЛОВОЗОВ и КОРАБЛЕЙ, АВТОтранспорта?

      Для малых тепловозов и кораблей, лёгких грузовиков. Турбина слишком мощна, ставить ее на маневровые тепловозы и буксиры, стандартное применение дизелей, не правда ли, это перебор. Будет слишком затратно и неэффективно по КПД. В путевые машины турбину вы тоже не поставите.

      Зайдите на сайт СИНАРы. Там в разделе тепловозов одни маневровые и два магистральных — один средний дизельный и один сверхмощный, указанный вами, про который прямо и написано:

      Газотурбовоз ГТ1h, мощностью 8500 кВт с электрической передачей предназначен для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог общего пользования в районах Сибири и крайнего Севера для вождения грузовых поездов повышенной длины и массы.

      #954203
    • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
      15.09.1712:17:23

      мне больше интересно, зачем высокооборотистые? На тепловоз, как и на корабль, наоборот, нужно низкооборотистые двигатели, для экономии на холостом ходу…

      #954329
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