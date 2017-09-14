Ка-226Т успешно прошел испытания в Иране

«Вертолеты России» при поддержке иранской компании Iran Helicopter Support and Renewal Company (IHSRC) успешно провели в течение августа-сентября 2017 года на территории Ирана испытания легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т, по результатам которых подтверждена возможность эксплуатации винтокрылой машины в условиях экстремально высоких температур.

Испытания проводились в рамках меморандума, подписанного «Вертолетами России» и компанией IHSRC на международной выставке HeliRussia в мае 2017 года, а их целью было подтверждение возможности эксплуатации вертолета при температуре окружающей среды до +50 градусов по Цельсию."Ряд стран ближневосточного региона, в том числе Иран, заинтересованы в легких многоцелевых вертолетах для решения противопожарных, патрульных, эвакуационных и медицинских задач. Прошедшие испытания Ка-226Т доказали, что эта машина способна эксплуатироваться в критических температурных условиях, что, безусловно, важно для потенциальных эксплуатантов. Я надеюсь, что в ближайшее время будет достигнут ряд договоренностей по поставкам этих вертолетов", — заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России».Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 т и способен перевозить до 1 т полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью вертолета является модульность его конструкции — на Ка-226Т легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. Улучшенные летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.