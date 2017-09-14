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Авиация

Ка-226Т успешно прошел испытания в Иране

«Вертолеты России» при поддержке иранской компании Iran Helicopter Support and Renewal Company (IHSRC) успешно провели в течение августа-сентября 2017 года на территории Ирана испытания легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т, по результатам которых подтверждена возможность эксплуатации винтокрылой машины в условиях экстремально высоких температур.

Испытания проводились в рамках меморандума, подписанного «Вертолетами России» и компанией IHSRC на международной выставке HeliRussia в мае 2017 года, а их целью было подтверждение возможности эксплуатации вертолета при температуре окружающей среды до +50 градусов по Цельсию."Ряд стран ближневосточного региона, в том числе Иран, заинтересованы в легких многоцелевых вертолетах для решения противопожарных, патрульных, эвакуационных и медицинских задач. Прошедшие испытания Ка-226Т доказали, что эта машина способна эксплуатироваться в критических температурных условиях, что, безусловно, важно для потенциальных эксплуатантов. Я надеюсь, что в ближайшее время будет достигнут ряд договоренностей по поставкам этих вертолетов", — заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России».Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 т и способен перевозить до 1 т полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью вертолета является модульность его конструкции — на Ка-226Т легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. Улучшенные летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.

http://rostec.ru/news/4521119

вертолет, Вертолеты России, Иран,
  • Вова-Н Вова-Н
    14.09.1710:11:58

    Вот честно не думал, что именно иранцы заинтересуются Ка-226, на нем же иностранные движки (США и Италия если не ошибаюсь). Им бы больше подошел Ансат, у него хоть в планах русские движки, сейчас правда только американские.

    #953860
    • Нет аватара Ил-2
      14.09.1710:25:18

      Самое проблемное то что в случае наличия американских технологий в технике необходимо запрашивать разрешение на поставку продукции от соответствующих служб в США. Пример: поставка Ирану Сухой Суперджет-100

      Отредактировано: Ил-2~10:25 14.09.17
      #953863
      • Вова-Н Вова-Н
        14.09.1710:31:39

        Вот и я про тоже. Я думал, что иранцам больше подойдет Ансат с русскими движками, там конечно надо ещё подождать пару лет отечественных движков, но зато без сюрпризов от мериканов.

        Но тут уж как говориться хозяин-барин, раз персов это устраивает, то нашим легче. Возможно они выбирают его потому что индусы собираются наладить выпуск в огромных количествах и потенциально это будет самый массовый в мире вертол в своем классе.

        #953867
        • Нет аватара Ил-2
          14.09.1710:50:25

          Боюсь что пара лет это очень оптимистичный срок((

          #953876
    • Aleksey Andreev Aleksey Andreev
      14.09.1722:31:37

      Увы, движки движками, а Иран — страна горная, а на высоте и со сложными воздушными потоками соосная схема предпочтительнее.

      К тому же «Ансат» сам летает с канадскими движками PW 207K.

      В СССР был «провал» с движками малой мощности, и сейчас он даже и не начал ликвидироваться.

      #954151
  • NOMAD ** NOMAD **
    14.09.1720:45:32

    Иран очень сложный партнёр. Внутренние разборки сильно влияют на ход переговоров. Открытая, почти узаконенная коррупция, тоже.

    #954092
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