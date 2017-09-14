Новый корпус детской Морозовской больницы открыт в Москве

14 сентября в Москве открылся новый корпус детской Морозовской больницы. Первых пациентов в новом корпусе планируется принять в октябре.

Семиэтажный лечебный корпус с двумя подземными этажами на территории Морозовской больницы рассчитан на 500 коек. Общая площадь здания 71,2 тысячи квадратных метров.

В корпусе предусмотрены отделения: отоларингологии, хирургии, эндокринологии, травматологии и ортопедии, урологии, онкологии и гематологии, офтальмологии и микрохирургии глаза, трансплантации костного мозга, кардиоревматологии и пульмонологии, нейрохирургии и нейроонкологии. Также в корпусе будут два операционных блока, отделение реанимации и анестезиологии, клинико-диагностическая лаборатория, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры.

Новый корпус готов принять до 60 тысяч маленьких пациентов в год. Сделано все, чтобы малыши лечились с комфортом и находились в стационаре с родителями. В каждом отделении, как и во дворе корпуса, есть большие игровые зоны: ребенок не должен замечать, что чего-то лишен во время сложной терапии.

Новый корпус соединит с соседним зданием надземный переход.

Сейчас в больнице идет наладка оборудования, и в ближайшее время новый корпус начнет принимать первых пациентов.

Генеральный подрядчик проекта — группа компаний «Ташир».

Новый корпус является по сути многопрофильной детской клиникой, причём без сомнения одной из самых лучших в мире. Это прорыв даже для развитой московской медицины: с тех пор, как в 1975-м построили Тушинскую больницу, никаких подобных объектов в строй больше не вводили до сегодняшнего дня.

Морозовская детская городская клиническая больница — многопрофильное медицинское учреждение Москвы, в состав которого входит 47 отделений и подразделений. Общий коечный фонд больницы составляет 1,36 тысячи коек с 39 койками реанимации и интенсивной терапии, 80 коек стационара дневного пребывания.

Сообщение подготовлено в сотрудничестве с Human RS .