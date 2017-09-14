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Медучреждения

Новый корпус детской Морозовской больницы открыт в Москве

14 сентября в Москве открылся новый корпус детской Морозовской больницы. Первых пациентов в новом корпусе планируется принять в октябре.

Семиэтажный лечебный корпус с двумя подземными этажами на территории Морозовской больницы рассчитан на 500 коек. Общая площадь здания 71,2 тысячи квадратных метров.

В корпусе предусмотрены отделения: отоларингологии, хирургии, эндокринологии, травматологии и ортопедии, урологии, онкологии и гематологии, офтальмологии и микрохирургии глаза, трансплантации костного мозга, кардиоревматологии и пульмонологии, нейрохирургии и нейроонкологии. Также в корпусе будут два операционных блока, отделение реанимации и анестезиологии, клинико-диагностическая лаборатория, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры.

Новый корпус готов принять до 60 тысяч маленьких пациентов в год. Сделано все, чтобы малыши лечились с комфортом и находились в стационаре с родителями. В каждом отделении, как и во дворе корпуса, есть большие игровые зоны: ребенок не должен замечать, что чего-то лишен во время сложной терапии.

Новый корпус соединит с соседним зданием надземный переход.

Сейчас в больнице идет наладка оборудования, и в ближайшее время новый корпус начнет принимать первых пациентов.

Генеральный подрядчик проекта — группа компаний «Ташир».

Новый корпус является по сути многопрофильной детской клиникой, причём без сомнения одной из самых лучших в мире. Это прорыв даже для развитой московской медицины: с тех пор, как в 1975-м построили Тушинскую больницу, никаких подобных объектов в строй больше не вводили до сегодняшнего дня.

Морозовская детская городская клиническая больница — многопрофильное медицинское учреждение Москвы, в состав которого входит 47 отделений и подразделений. Общий коечный фонд больницы составляет 1,36 тысячи коек с 39 койками реанимации и интенсивной терапии, 80 коек стационара дневного пребывания.

Сообщение подготовлено в сотрудничестве с Human RS.

http://rg.ru/2017/09/14/reg-cfo/sobianin-zaversheno-stroitelstvo-novogo-korpusa-morozovskoj-bolnicy.html

новое медучреждение, Москва, модернизация здравоохранения
  • Human RS Human RS
    14.09.1720:32:15

    Видео по теме:

    #954084
  • Nelton Nelton
    14.09.1720:36:08

    открыт только для Собянина, а для пациентов еще нет?

    #954085
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      14.09.1720:41:23

      Я думаю, Собянин найдёт где лечиться без проблем. А тысячам маленьких москвичей и этот скромный корпус сойдёт.   

      Отредактировано: Сергей Котенко~20:50 14.09.17
      #954090
      • Нет аватара Stranniks
        15.09.1708:53:03

        Подойдет,в старом онко-гемотологическом тесновато. Хотя это и не главное. Вопрос в том, что в старом просто не хватало мест, мы ждали трое суток…могли не дождаться, порой счет идет на часы с постановки общего диагноза, некоторые так и не успевают. Недавно не успели начать лечение молодому чемпиону мира…

        В этом году по словам врачей слишком много детей поступало, по весне прирост чуть ли не в два конца был.

        Новый корпус жизненно необходим.

        Врачи обустраиваются уже которую неделю.

        Отредактировано: Stranniks~08:54 15.09.17
        #954263
      • Добрый Дракон
        15.09.1713:15:03

        С полисом ОМС в этой больнице могут оказать помощь маленьким пациентам из любого региона России, медицину отвязали от прописки.

        #954353
  • Нет аватара termometrix
    14.09.1721:50:11

    Общая площадь: 70 тыс. кв.м

    Объект сверху

    Отредактировано: termometrix~21:57 14.09.17
    #954122
  • Нет аватара termometrix
    14.09.1721:56:34

    Теперь критика:

    Еще не открыли в московской городской клинической больнице № 67 перинатально-кардиологический центр (ПКЦ) им. Л.А.Ворохобова.Ведь обещали же,что его сдадут в этом году

    А также долгострой Детский центр гематологии РОНЦ им. Блохина.Его опять же обещали сдать в 2017 г,а до сих пор ничего не слышно

     https://stroi.mos.ru/news...e-zaviershat-v-2017-ghodu 

    Отредактировано: termometrix~22:14 14.09.17
    #954130
    • Human RS Human RS
      14.09.1722:42:52

      Ну год еще далеко на окончен    

      #954156
    • Добрый Дракон
      15.09.1713:17:03

      А зачем в этой новости ваша критика? Это сайт «Сделано у нас», про то, что сделано. Или я, что — то путаю или вы.

      #954354
  • Е.Юрий Е.Юрий
    15.09.1700:51:58

       Красивое здание! Дай Бог выздоровления заболевшим детям, а лучше чтобы им никогда не было необходимости посещать такие заведения.

    #954200
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