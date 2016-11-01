ПСКР «Преданный» передан Береговой охране

15 сентября в Санкт-Петербурге после успешного завершения ходовых и государственных испытаний поднят флаг на пограничном сторожевом корабле «Преданный» — 10-м корабле проекта 22460 «Охотник» и 8-м, построенном на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз».

Проект разработан ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 670 т.

Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.

Максимальная скорость хода: 24.8 узла

Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

Серия:

ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз»

Зав. № 501 заложен 03.09.07 — спущен 26.06.09 — передан 14.11.09 — «Рубин»

Зав. № 502 заложен 12.05.10 — спущен 25.11.11 — передан 26.06.12 — «Бриллиант»

Зав. № 503 заложен 22.12.10 — спущен 21.04.12 — передан 21.09.12 — «Жемчуг»

Зав. № 504 заложен 21.09.12 — спущен 14.08.13 — передан 27.06.14 — «Изумруд»

Зав. № 505 заложен ??.2013 — спущен 24.03.14 — передан 03.10.14 — «Аметист»

Зав. № 506 заложен 27.06.14 — спущен 06.05.16 — передан 11.2016 — «Проворный»

Зав. № 508 заложен 27.06.14 — спущен 26.05.16 — передан 12.2016 — «Надёжный»

Зав. № 507 заложен? — спущен 07.04.2017 — передан 09.2017 — «Преданный»

Зав. № 509 заложен? — спущен 21.04.2017 — «Бдительный»

Зав. № 510 заложен 24.05.17

Зав. № 511 — в постройке

ОАО «Восточная верфь»

Зав. № 300 заложен в 2012 году — спущен 06.08.14 — передан 17.04.15 — «Сапфир»

Зав. № 301 заложен в 2013 году — спущен 06.07.15 — передан 17.12.15 — «Коралл»

Зав. № 302 заложен в 2014 году — спущен 22.08.17 — «Дозорный»

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