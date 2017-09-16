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Образование

Студенты МГУ победили на международном хакатоне по искусственному интеллекту

  • Студенты МГУ победили на хакатоне по искусственному интеллекту
  • Студенты МГУ победили на хакатоне по искусственному интеллекту

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Студенты МГУ имени М. В. Ломоносова стали победителями международного хакатона по искусственному интеллекту и компьютерному зрению для беспилотников. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе вуза.

«Студенты МГУ обыграли команды из MIT (Массачусетский технологический университет) и Кембриджского университета и заняли первое место в соревнованиях по компьютерному зрению», — сказали в пресс-службе. Первое место и денежный приз в размере $12 тыс. завоевала команда МГУ DoubleA Team. Второе место — Deep MiPT, МФТИ. Третье место также за студентами МГУ, командой GML Vision.

14 сентября завершился первый международный хакатон VisionHack по искусственному интеллекту и компьютерному зрению. Тематика хакатона этого года — автоматизация и управление автомобилем, повышение комфорта и безопасности на основе технологий компьютерного зрения. Команды должны были разработать интеллектуальные системы управления беспилотным автомобилем для повышения безопасности дорожного движения. В хакатоне приняли участие представители ведущих университетов России и мира.

Всего было сформировано 27 команд из таких университетов, как Массачусетский технологический институт, университет Кембриджа, Аризонский университет, Пекинский научно-технический университет, МГУ, МФТИ, НИТУ «МИСиС», ИТМО, Иннополис и др.

Призовой фонд хакатона VisionHack превышает $30 тыс., это рекорд для такого рода мероприятий. По решению организаторов, вся созданная интеллектуальная собственность принадлежит командам. Международный хакатон по искусственному интеллекту и компьютерному зрению VisionHack организован НИТУ «МИСиС» и компанией Cognitive Technologies при поддержке Внешэкономбанка и Фонда «Сколково».

http://tass.ru/nauka/4568244

Образование, МГУ
  • Нет аватара termometrix
    16.09.1721:07:31

       

    #954746
  • Нет аватара Clausson
    16.09.1721:22:38

    Кто-то может себе представить что бы Сенегал (33 место в рейтинге ФИФА) постоянно и регулярно обыгрывал Германию, Аргентину и прочие команды из первой десятки рейтинга?

    Так как команды из страны которая в рейтинге высшего образования на 33 месте в мире (после Филлипин!, Польши!, Венгрии! и прочих «суперразвитых» стран) ПОСТОЯННО выигрывает у всех?

    Не так давно теннисист Рублев (53 в рейтинге) проиграл Надалю (№ 1 в рейтинге) и это совершенно закономерно. Вообще невозможно себе представить что бы теннисист с рейтингов ATP из третьей сотни даже играл в таких турнирах как «Большой шлем».

    Так как же так получается, что университеты с рейтингом третьей, четвертой и даже пятой сотни РЕГУЛЯРНО!!! побеждают лидеров? Как вечные аутсайдеры могут никогда не уступать личного единоборства с «лидерами» — такое бывает вообще где-то за пределами рейтингов университетов?

    Отредактировано: Clausson~21:31 16.09.17
    #954754
    • Человек Человек
      16.09.1722:12:35

      Вы не учитываете что при распределении мест (среди ВУЗов) учитывается уровень «демократии» в стране, уровень толерантности студентов, количество мигрантов, геев, лесбиянок, инвалидов, разнообразие цветов кожи и т. д. По многим «параметрам» нам далеко до них!      

      #954782
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