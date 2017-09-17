В Буденновске открылся детский спортивно-оздоровительный комплекс

В Буденновске открыт крупнейший в восточной зоне Ставропольского края спортивно-оздоровительного комплекса «Лукоморье». Спорткомплекс построен в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Правительством Ставропольского края.

В состав комплекса входят каток с искусственным льдом, зал оздоровительного плавания, предназначенный для занятий с детьми, бассейн для спортивного плавания, универсальный зал с трибунами на 770 посадочных мест, ванна для кинезиотерапии, тренажерные залы, медико-восстановительный центр для обслуживания маломобильных групп населения. Площадь застройки объекта составила 0,75 га.