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Транспорт и логистика

Двухэтажный поезд начал ездить по маршруту «Ростов-Адлер»

13 сентября с вокзала Ростов-Главный по маршруту «Ростов-Адлер» отправился в первый рейс двухэтажный поезд.

Двухэтажный поезд состоит из современных вагонов, изготовленных из экологически чистых материалов. Вагоны оборудованы системами кондиционирования, обогрева и необходимыми удобствами для комфортной поездки. В каждом купе двухэтажного вагона предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.

В поезде есть купе повышенной комфортности (СВ), а также специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Поезд будет курсировать через день — по нечётным числам. В остальные дни по маршруту будут ходить привычные одноэтажные составы.

https://big-rostov.ru/iz-rostova-v-adler-poshyol-dvuxetazhnyj-poezd/Ростов-нДону

Ростов-на-Дону, СКЖД
  • Сергей Иванов
    18.09.1701:13:57

    А эти 2-этажные вагоны производят у нас,или это импорт?

    #955103
    • A_SEVER A_SEVER
      18.09.1701:14:58

      А эти 2-этажные вагоны производят у нас,
      У нас на Тверском вагоностроительном заводе.

      #955104
      • Сергей Иванов
        18.09.1706:15:52

        Спасибо за разъяснение.То,что у нас это хорошо.

        #955135
        • Нет аватара Niko
          18.09.1707:09:10

          Тут очень подробно рассказывается о процессе производства вагонов на ТВЗ

          https ://russos .livejournal. com/1125097. html

          Отредактировано: Niko~07:09 18.09.17
          #955141
  • Нет аватара Clausson
    18.09.1706:55:40

    Вагон хорош за счет дешевизны билетов. В вагонах намного тише. Хороший микроклимат. Сидячие вагоны реально очень удобны, а вот наличие первого класса… впрочем заполняется и он. Купе имхо не совсем удобны. В целом скажу таких поездов должно быть больше и РЖД надо увеличивать скорости движения.

    (Пользуюсь таким поездом Москва-Воронеж — доволен)

    Отредактировано: Clausson~08:22 18.09.17
    #955139
    • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
      18.09.1707:46:36

      Тише или чище? Или и то, и другое?

      #955152
      • Нет аватара Clausson
        18.09.1708:27:33

        Чистота это функция проводника. Я за свою жизнь видел много новых грязных вагонов (причем перманентно) и много старых очень чистых. Не буду упоминать направлений и номеров поездов (кто ездил тот знает).

        А вот добиться чистоты и прохлады воздуха как и акустического комфорта, проводник не имеет возможности добиться собственными силами.

        Поезда ЮВЖД всегда отличались чистотой в вагонах и новые поезда не исключения.

        #955163
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