Двухэтажный поезд начал ездить по маршруту «Ростов-Адлер»
13 сентября с вокзала Ростов-Главный по маршруту «Ростов-Адлер» отправился в первый рейс двухэтажный поезд.
Двухэтажный поезд состоит из современных вагонов, изготовленных из экологически чистых материалов. Вагоны оборудованы системами кондиционирования, обогрева и необходимыми удобствами для комфортной поездки. В каждом купе двухэтажного вагона предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.
В поезде есть купе повышенной комфортности (СВ), а также специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Поезд будет курсировать через день — по нечётным числам. В остальные дни по маршруту будут ходить привычные одноэтажные составы.
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