Двухэтажный поезд начал ездить по маршруту «Ростов-Адлер»

13 сентября с вокзала Ростов-Главный по маршруту «Ростов-Адлер» отправился в первый рейс двухэтажный поезд.

Двухэтажный поезд состоит из современных вагонов, изготовленных из экологически чистых материалов. Вагоны оборудованы системами кондиционирования, обогрева и необходимыми удобствами для комфортной поездки. В каждом купе двухэтажного вагона предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.

В поезде есть купе повышенной комфортности (СВ), а также специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Поезд будет курсировать через день — по нечётным числам. В остальные дни по маршруту будут ходить привычные одноэтажные составы.