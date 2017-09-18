Новости судостроения

Сормовские судостроители в рабочем порядке 5 сентября 2017 года произвели закладку сухогруза нового проекта RSD59.

Суда по этому проекту будут строиться заводом впервые. Сухогрузы проекта RSD59 пока не имеют аналогов среди судов своего класса и ранее не строились на отечественных верфях. Всего планируется построить 5 сухогрузов в течение 2017-2018 годов.

Трехсторонний контракт на строительство и поставку сухогрузных судов проекта RSD59 подписан между Заводом «Красное Сормово», «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК) и компанией «Пола Райз».

Сухогрузы проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов (в т.ч. зерна), пакетированных пиломатериалов и круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, контейнеров международного образца, крупногабаритного, длинномерного и тяжеловесного груза, угля и опасных грузов классов 1.4S, 2, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с «Международной конвенцией перевозки опасных грузов».

Технические характеристики

Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, смешанного «река/море» плавания дедвейтом ок. 5100 / 7450 тн (река / море) класса «Волго-Дон макс». Длина судна — 141 м; ширина — 16,9 м; расчетная осадка 3,6 м в реке/4,5 м в море. Класс судна КМ (*) Ice2 R2 АUT1-ICS.

Разработчиком проекта является Морское Инженерное бюро.

В течение прошедшего месяца ОАО «ССК» (г.Городец, Нижегородская обл.) отправило заказчикам три плавучих металлических причала, из них 1 причал проекта 15163 (стр. № 1406), 1 причал проекта ПМ61М1 (стр. № 1365) для ВМФ и 1 причал проекта ПМ61М (стр. № 1366) для пограничной службы ФСБ. Все причалы доставлены к местам постоянного базирования в срок и без происшествий



(С) фото Павел Феклистов (http://fleetphoto.ru)

Два новых катера КС-650 Трим производства Костромкого судомеханического завода успешно прошли испытания в акваториях рек Волга и Кострома.

КС-Трим -650 — первый в своем роде серийный российский катер с тримаранными обводами, предназначенный для для высадки десанта на необорудованное побережье. Катер оснащен водометным движителем ВД-01, производства АО «КСМЗ».

1 сентября компания Laky Verf спустила на воду еще один многоцелевой катер проекта 14М.

Чин освящения судна провел иерей Благовещенского собора г. Шлиссельбург Федор.

После спуска катер успешно прошел ходовые испытания и теперь готов отправиться к заказчику.

Основные технические характеристики проекта 14М:

Тип судна Многоцелевой катер Классификация Российский Морской Регистр Судоходства Судостроительная компания ООО «Озерная Верфь» Длина габаритная 14,5 м Ширина габаритная 4 м Осадка габаритная 0,85 — 1,1 м Материал корпуса и рубки Алюминий Максимальная скорость 35 узлов Общий запас топлива 1500 литров Количество и тип главных двигателей 2 х Volvo Penta D6-330/DPH по 330 л.с. каждый с угловыми поворотными колонками

8 сентября НПО «ГЦКБ Речфлота» (Нижний Новгород) передало Заказчику плавучую пожарную установку.

ППУ предназначена для обеспечения противопожарного водо- и пеноснабжения при тушении различных видов пожаров; откачки водоемов, откачки водяной смеси при чрезвычайных ситуациях природного характера; ликвидации последствий аварий техногенного характера, при обеспечении аварийного водоснабжения в случае повреждения или выхода из строя существующих водопроводных систем.

Обслуживание ППУ предусматривается одним электронасосом производительностью 100 куб.м/ч, напором 50 м. Возможна подача к очагу пожара как воды, так и пены. Пуск насоса осуществляется с помощью электромагнитного пускателя, расположенного в насосном отделении.

В качестве источника электроэнергии для потребителей ППУ используется береговая четырехпроводная сеть трехфазного тока напряжением 380/220 В, 50 Гц с заземленной нейтралью. Наибольшая потребляемая мощность установки составляет 30 кВт.

Основные характеристики:

Длина габаритная, м 4,32 Ширина габаритная, м 3,12 Высота борта, м 1,0 Высота от ОП до верхней кромки несъемных частей, м 3,24 Осадка, м 0,46

ППУ изготовлена в рамках контракта с Невско-Ладожским районом водных путей и судоходства, ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей».

В г. Котлас Архангельской области ООО «Сталкер» построил баржу-площадку «Архсплав-008» проекта РЕГК.107 грузоподъемностью 1800 тонн.



(С) фото емельянов сергей (http://fleetphoto.ru)

Судостроительный завод «Риф» (Ростов-на-Дону) построил пассажирское прогулочное судно «Снегири-3» проекта 19.2509



(С) фото Игорь Т (http://fleetphoto.ru)

Технические характеристики:

Формула класса РРР Р1,2 Длина габритная (м) 25 Ширина габаритная (м) 9 Ширина конструктивная (м) 8.12 Водоизмещение (т) 129.1 Осадка ГВЛ (м) 1.376

Источники:

http://www.mnpglobal.com/...ka-sukhogruza-rsd59-na-k/

https://www.gsverf.ru/new...eredanyi-zakazchikam.html

http://www.boat-ksmz.ru/news/158

http://lakyverf.com/html/news.html#15

http://www.gckb.ru/about/...uyu_pozharnuyu_ustanovku/

http://fleetphoto.ru