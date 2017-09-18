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Судостроение и судоходство

Новости судостроения

Сормовские судостроители в рабочем порядке 5 сентября 2017 года произвели закладку сухогруза нового проекта RSD59.

Суда по этому проекту будут строиться заводом впервые. Сухогрузы проекта RSD59 пока не имеют аналогов среди судов своего класса и ранее не строились на отечественных верфях. Всего планируется построить 5 сухогрузов в течение 2017-2018 годов.

Трехсторонний контракт на строительство и поставку сухогрузных судов проекта RSD59 подписан между Заводом «Красное Сормово», «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК) и компанией «Пола Райз».

Сухогрузы проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов (в т.ч. зерна), пакетированных пиломатериалов и круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, контейнеров международного образца, крупногабаритного, длинномерного и тяжеловесного груза, угля и опасных грузов классов 1.4S, 2, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с «Международной конвенцией перевозки опасных грузов».

Технические характеристики

Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, смешанного «река/море» плавания дедвейтом ок. 5100 / 7450 тн (река / море) класса «Волго-Дон макс». Длина судна — 141 м; ширина — 16,9 м; расчетная осадка 3,6 м в реке/4,5 м в море. Класс судна КМ (*) Ice2 R2 АUT1-ICS.

Разработчиком проекта является Морское Инженерное бюро.

В течение прошедшего месяца ОАО «ССК» (г.Городец, Нижегородская обл.) отправило заказчикам три плавучих металлических причала, из них 1 причал проекта 15163 (стр. № 1406), 1 причал проекта ПМ61М1 (стр. № 1365) для ВМФ и 1 причал проекта ПМ61М (стр. № 1366) для пограничной службы ФСБ. Все причалы доставлены к местам постоянного базирования в срок и без происшествий

  • (С) фото Павел Феклистов (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото Павел Феклистов (http://fleetphoto.ru)

Два новых катера КС-650 Трим производства Костромкого судомеханического завода успешно прошли испытания в акваториях рек Волга и Кострома.

КС-Трим -650 — первый в своем роде серийный российский катер с тримаранными обводами, предназначенный для для высадки десанта на необорудованное побережье. Катер оснащен водометным движителем ВД-01, производства АО «КСМЗ».

1 сентября компания Laky Verf спустила на воду еще один многоцелевой катер проекта 14М.

Чин освящения судна провел иерей Благовещенского собора г. Шлиссельбург Федор.

После спуска катер успешно прошел ходовые испытания и теперь готов отправиться к заказчику.

Основные технические характеристики проекта 14М:

Тип суднаМногоцелевой катер
КлассификацияРоссийский Морской Регистр Судоходства
Судостроительная компанияООО «Озерная Верфь»
Длина габаритная14,5 м
Ширина габаритная4 м
Осадка габаритная0,85 — 1,1 м
Материал корпуса и рубкиАлюминий
Максимальная скорость35 узлов
Общий запас топлива1500 литров
Количество и тип главных двигателей2 х Volvo Penta D6-330/DPH по 330 л.с. каждый с угловыми поворотными колонками

8 сентября НПО «ГЦКБ Речфлота» (Нижний Новгород) передало Заказчику плавучую пожарную установку.

ППУ предназначена для обеспечения противопожарного водо- и пеноснабжения при тушении различных видов пожаров; откачки водоемов, откачки водяной смеси при чрезвычайных ситуациях природного характера; ликвидации последствий аварий техногенного характера, при обеспечении аварийного водоснабжения в случае повреждения или выхода из строя существующих водопроводных систем.

Обслуживание ППУ предусматривается одним электронасосом производительностью 100 куб.м/ч, напором 50 м. Возможна подача к очагу пожара как воды, так и пены. Пуск насоса осуществляется с помощью электромагнитного пускателя, расположенного в насосном отделении.

В качестве источника электроэнергии для потребителей ППУ используется береговая четырехпроводная сеть трехфазного тока напряжением 380/220 В, 50 Гц с заземленной нейтралью. Наибольшая потребляемая мощность установки составляет 30 кВт.

Основные характеристики:

Длина габаритная, м4,32
Ширина габаритная, м3,12
Высота борта, м1,0
Высота от ОП до верхней кромки несъемных частей, м 3,24
Осадка, м0,46

ППУ изготовлена в рамках контракта с Невско-Ладожским районом водных путей и судоходства, ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей».

В г. Котлас Архангельской области ООО «Сталкер» построил баржу-площадку «Архсплав-008» проекта РЕГК.107 грузоподъемностью 1800 тонн.

  • (С) фото емельянов сергей (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото емельянов сергей (http://fleetphoto.ru)

Судостроительный завод «Риф» (Ростов-на-Дону) построил пассажирское прогулочное судно «Снегири-3» проекта 19.2509

  • (С) фото Игорь Т (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото Игорь Т (http://fleetphoto.ru)

Технические характеристики:

Формула класса РРРР1,2
Длина габритная (м)25
Ширина габаритная (м)9
Ширина конструктивная (м)8.12
Водоизмещение (т)129.1
Осадка ГВЛ (м)1.376

Источники:

 http://www.mnpglobal.com/...ka-sukhogruza-rsd59-na-k/ 

 https://www.gsverf.ru/new...eredanyi-zakazchikam.html 

 http://www.boat-ksmz.ru/news/158 

 http://lakyverf.com/html/news.html#15 

 http://www.gckb.ru/about/...uyu_pozharnuyu_ustanovku/ 

 http://fleetphoto.ru 


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  • A_SEVER A_SEVER
    18.09.1716:03:34

    Сухогрузы проекта RSD59 … ранее не строились на отечественных верфях.
    Строительство сухогрузов проекта RSD59 на Невском судостроительно-судоремонтном заводе: sdelanounas.ru/blogs/97444    

    #955391
  • Katamaran Katamaran
    18.09.1716:13:16

    Чего-то я про снегирей не понимаю. В прошлом году писали, что их уже 4. А тут, что только третий доделали.

    #955397
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