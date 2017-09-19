С помощью Русской медной компании открыт новый спортивный комплекс в Карабаше Челябинской области

Новый СК «Металлург» включает крытый спортивный комплекс площадью 2000 кв.м. и стадион площадью более 5000 кв.м. В крытой части находится многофункциональная площадка для игровых видов спорта — волейбола, баскетбола, мини-футбола и большого тенниса — и зона для занятий единоборствами — дзюдо, боксом, самбо. Кроме того, здесь расположен тренажерный зал, зал для фитнеса, зона гиревого спорта, раздевалки, душевые и тренерские комнаты. На открытой арене организовано футбольное поле с искусственным газоном, построены площадка для стритбола и зона для воркаута, беговые дорожки и трибуны на 250 мест. В зимнее время на стадионе будет работать хоккейный корт.

Одновременно в СК «Металлург» могут заниматься до 200 человек. Спортивный объект будет открыт как для работников ЗАО «Карабашмедь» и членов их семей, так и для всех горожан. Инвестиции в строительство и оснащение комплекса превысили 220 млн руб. Вместе с заводским профилакторием «Синегорье» СК «Металлург» образует единый спортивно-оздоровительный комплекс.

Этот проект реализован благодаря усилиям, работе и финансированию Русской медной компании.