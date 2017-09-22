Татнефть представила в Иннополисе АИС контроля промбезопасности и охраны труда

В компании «Татнефть» разработана и внедрена автоматизированная информационная система «Производственный контроль промышленной безопасности и охраны труда». Её на «Мировом цифровом саммите» (loT World Russia Summit, Иннополис, Татарстан) представил директор ООО «ТатИТнефть» Рустем Шакиров.

Разработка и внедрение АИС с 2014 года ведется в рамках масштабного корпоративного проекта, охватывающего группу компаний «Татнефть». Программа обеспечивает взаимосвязь сервисных и эксплуатирующих организаций в режиме онлайн для контроля за сферой промбезопасности (ПБ). Системой охвачены все подразделения компании, а также нефтеперерабатывающий завод «ТАНЕКО», 89 сервисных организаций, 9 управляющих компаний, сеть автозаправочных станций, строительные и транспортные предприятия. Количество пользователей достигло 8 тысяч.

После ее внедрения количество выявленных нарушений выросло кратно. Это доказало возможность более эффективного использования рабочего времени персонала за счет уменьшения времени на оформление предписаний, повышения скорости обмена информацией, возможности работать с системой удаленно 24 часа в сутки посредством мобильных устройств.

Программистами «Татнефти» разработан инструмент для контроля за промышленной безопасностью опасных производственных объектов (ОПО). «Производственные отделы получили инструмент для сигнализации об исправлении нарушений, а руководитель теперь четко понимает, где произошло, что и по чьей вине», говорит Шакиров.Специалистам по безопасности теперь не нужно оформлять предписания в бумажном виде и искать необходимые для оформления нормативные документы. В компании создан механизм контроля исполнения предписаний. Появилась возможность оценивать качество проверок с точки зрения охвата объектов и «выявляемости» нарушений.Среди удобств АИС по промбезопасности руководитель «ТатИТнефти» назвал также следующие. Отработаны все процессы контроля объектов, формируется ежемесячный график проверок по объектам. Разработаны карты проведения проверок (чек-листы), позволяющие проводить проверки даже «студентам».

Кроме того, обеспечены:

• полный охват объектов, подлежащих ПК;

• Определение рисков возникновения аварийных ситуаций и своевременное принятие соответствующих мер по их недопущению

• Контроль за сервисными компаниями оказывающими услуги «Татнефти».

• Выявление систематических причин возникновения нарушений.

• Контроль за состоянием ОПО и технических устройств

• Полноценное и своевременное формирование отчетов в Ростехнадзор.

В систему заложен механизм использования фотоматериалов. Есть широкие возможности визуализации результатов. В системе можно сформировать отчет за любой период — по типам выявленных нарушений, по цехам, подразделению.Оформить нарушения можно с помощью интерактивной контрольной карты (ИКК), выбрав определенный шаблон.