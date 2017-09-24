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Транспорт и логистика

Кубанские школы получили 113 новых автобусов

Торжественная церемония состоялась 24 августа в Краснодаре накануне краевого педагогического совета.

Всего в 2017 году планируется приобрести 169 школьных автобусов, которые, в том числе будут осуществлять подвоз 50 тысяч детей. Из них 113 транспортных средств были закуплены в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», еще 33 автобуса пополнят автопарк за счет средств федерального бюджета и 23 — в рамках благотворительной помощи.

В 2016 году кубанские школы получили 113 автобусов, 46 — в рамках государственной программы Краснодарского края, 40 — за счет средств федерального бюджета, 27 — в рамках благотворительной помощи.

https://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/382788/

Краснодарский край, школьные автобусы
  • Нет аватара Киргуев Эдуард
    24.09.1714:23:15

    А кто-нибудь знает о судьбе уже переданных школам автобусов?

    Я столкнулся с такой чиновничьей глупостью… Передали автобус техникуму. И это стало огромной головной болью для директора: на баланс поставили, а, значит, нужна отчетность. А отчетность по ТС — особая. Нужен водитель? Нужно и его ежедневное освидетельствование. Расход ГСМ и запчасти? Отдельно учитывать. Правила хранения, требования к месту хранения/содержания… А возможности передать автобус на баланс специализированного автохозяйства с заключением договора на обслуживание техникума этим автобусом нет. Итого? Автобус тихо гниет.

    Хорошая тема для ОНФ, мне кажется.

    #957661
    • Нет аватара Polukrovkarus32877
      24.09.1715:22:38

      Со школами проще,особенно с сельскими.Там машины при деле,а обслуживание как правило передают коммунальщикам.

      #957690
      • Нет аватара Киргуев Эдуард
        24.09.1715:36:23

        Мало в каком селе есть коммунальные службы. Они все — в райцентрах и городах. Все АТП — в городах. Так почему эти автобусы на закрепить за ними на условиях обязательного обслуживания конкретных школ по конкретным маршрутам? Тем более, что и маршрутизаторы есть, и ГЛОНАС отследит…

        #957698
  • Нет аватара termometrix
    24.09.1714:38:28

    Я прочитал кубинские    

    #957667
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