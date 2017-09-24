Кубанские школы получили 113 новых автобусов

Торжественная церемония состоялась 24 августа в Краснодаре накануне краевого педагогического совета.

Всего в 2017 году планируется приобрести 169 школьных автобусов, которые, в том числе будут осуществлять подвоз 50 тысяч детей. Из них 113 транспортных средств были закуплены в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», еще 33 автобуса пополнят автопарк за счет средств федерального бюджета и 23 — в рамках благотворительной помощи.

В 2016 году кубанские школы получили 113 автобусов, 46 — в рамках государственной программы Краснодарского края, 40 — за счет средств федерального бюджета, 27 — в рамках благотворительной помощи.