Кубанские школы получили 113 новых автобусов
Торжественная церемония состоялась 24 августа в Краснодаре накануне краевого педагогического совета.
Всего в 2017 году планируется приобрести 169 школьных автобусов, которые, в том числе будут осуществлять подвоз 50 тысяч детей. Из них 113 транспортных средств были закуплены в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», еще 33 автобуса пополнят автопарк за счет средств федерального бюджета и 23 — в рамках благотворительной помощи.
В 2016 году кубанские школы получили 113 автобусов, 46 — в рамках государственной программы Краснодарского края, 40 — за счет средств федерального бюджета, 27 — в рамках благотворительной помощи.
- Великоросс
- 24.09.201713:04
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