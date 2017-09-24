Добавить статью
Транспорт и логистика

Поезда «Ласточка» соединили Петрозаводск и Великий Новгород

30 августа на вокзале столицы Карелии прошли мероприятия, посвященные открытию нового маршрута скоростных поездов «Ласточка» Петрозаводск — Чудово — Великий Новгород.

Поезда «Ласточка» на новом маршруте соединят крупные туристические центры — Петрозаводск и Великий Новгород, а также позволят связать два региона с железнодорожным направлением Москва — Санкт-Петербург, предоставив пассажирам возможность пересадки на станции Чудово на поезда «Сапсан».

Помимо запуска нового маршрута поездов «Ласточка», 30 августа был дан старт реконструкции вокзала города Петрозаводска. По окончании реконструкции вокзальный комплекс будет отвечать всем современным требованиям эксплуатации здания общественного значения, безопасности и комфорта пассажиров.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3307&page3307_810=3&id=90321

транспорт, Карелия, Новгородская область
  • Нет аватара termometrix
    24.09.1713:36:46

    Видеорепортаж поезда

     https://www.youtube.com/w...continue=17&v=9ZjNCaJrbMo 

    Отредактировано: termometrix~13:37 24.09.17
    #957639
    • Human RS Human RS
      24.09.1714:06:10

      Отредактировано: Human RS~14:07 24.09.17
      #957653
    • Нет аватара Zemos
      24.09.1714:12:21

      Можно в тэгах добавить В. Новгород

      #957656
  • Нет аватара Zemos
    24.09.1713:49:29

    «Помимо запуска нового маршрута поездов «Ласточка», 30 августа был дан старт реконструкции вокзала города Петрозаводска. По окончании реконструкции вокзальный комплекс будет отвечать всем современным требованиям эксплуатации здания общественного значения, безопасности и комфорта пассажиров"

    Нужно сделать тротуары на площади Гагарина (это привокзальная площадь) и пр. Ленина (от площади Гагарина идёт к набережной, центральная улица города) лужи во всю ширину тротуара, обходят по газонам!!!

    Отредактировано: Zemos~13:50 24.09.17
    #957642
    • Нет аватара termometrix
      24.09.1714:02:28

      Конечно надо.

      #957649
      • Нет аватара Zemos
        24.09.1714:07:01

        Я жил в Птз с 2003 г по 2015, сейчас раз в месяц два бываю. Лужи как были так и стоят, а после 2014 г при реконструкции пр. Ленина, но самой дороги без тротуаров, подняли бордюры на 15 от дороги и стало ещё хуже.

        #957654
  • Нет аватара termometrix
    24.09.1714:24:36
  • Нет аватара Polukrovkarus32877
    24.09.1714:39:04

    А вот то что вместо «Ласточки-Премиум» на данный 5ти часовой маршрут запустили обычную пригородную Ласточку с нерегулируемыми сиденьями-это плохо…На тот же Санкт Петербург-Петрозаводск ходит «Ласточка Премиум» с сиденьями по типу самолетных и с доп.туалетами.

    Очевидно основной расчет делается не на тех кто ездит из Новгорода в Петразоводск,а на людей ездящих в населенные пункты по пути(Свирь,Лодейное поле,Чудово),едущим не более 3 часов.

    #957668
    • Нет аватара termometrix
      24.09.1715:04:56

      Возможно со временем запустят и класс «люкс».

      #957680
    • A_SEVER A_SEVER
      24.09.1715:16:35

      на данный 5ти часовой маршрут
      От Петрозаводска до Великого Новгорода «Ласточка» идёт 6 с половиной часов — для сидячего поезда это много.

      #957686
  • Нет аватара Arsenic
    24.09.1715:16:29

    Отлично. Имхо, Ласточка — это именно так, как должна выглядить обычная пригородная электричка. Побольше бы таких.

    #957685
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,