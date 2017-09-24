Поезда «Ласточка» соединили Петрозаводск и Великий Новгород

30 августа на вокзале столицы Карелии прошли мероприятия, посвященные открытию нового маршрута скоростных поездов «Ласточка» Петрозаводск — Чудово — Великий Новгород.

Поезда «Ласточка» на новом маршруте соединят крупные туристические центры — Петрозаводск и Великий Новгород, а также позволят связать два региона с железнодорожным направлением Москва — Санкт-Петербург, предоставив пассажирам возможность пересадки на станции Чудово на поезда «Сапсан».

Помимо запуска нового маршрута поездов «Ласточка», 30 августа был дан старт реконструкции вокзала города Петрозаводска. По окончании реконструкции вокзальный комплекс будет отвечать всем современным требованиям эксплуатации здания общественного значения, безопасности и комфорта пассажиров.

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