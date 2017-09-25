Новосибирские студенты разработали новый алгоритм шифрования для работы с большими данными

Студенты Новосибирского госуниверситета разработали и представили на международной конференции Big Data Conference универсальный алгоритм шифрования для обработки больших данных и «интернета вещей» (IoT), который сложно будет взломать даже с помощью квантовых технологий. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

«Разработанный алгоритм имеет три особенности: блочность, симметричность и вероятностность. В частности, при шифровании одного и того же текста с одним ключом зашифрованное сообщение будет каждый раз разным, что сильно усложняет взлом алгоритма, в том числе квантовым компьютером», — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, алгоритм может применяться практически в любой сфере.

Международная конференция Big Data Conference проводится ежегодно с 2014 года. На ней представляются самые новые технические решения в области работы с большими данными.