Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): cтроительство российского флота.

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) — крупнейший судостроительный холдинг России. В корпорацию входит 40 судостроительных, судоремонтных заводов и конструкторских бюро. На предприятиях ОСК трудится 80 000 человек. Практически все боевые корабли, строящиеся и разрабатываемые для ВМФ России (95%), производятся и ремонтируются предприятиями корпорации. 100% акций ОСК принадлежит государству.

1. «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург). Одно из старейших судостроительных предприятий России, первое промышленное предприятие северной столицы. Базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России.

За 310 лет деятельности на предприятии построено более 2600 кораблей и судов различных типов и классов: первые русские пароходы, линкоры и крейсеры, первый в мире атомный ледокол, уникальные исследовательские и глубоководные аппараты, танкеры различных типов, в том числе усиленного ледового класса, более 300 подводных лодок различных проектов, не имеющих аналогов в мировом судостроении.Предприятие реализует ряд контрактов для отечественных и зарубежных заказчиков.«Арктек Хельсинки Шипъярд» / Arctech Helsinki Shipyard. Судоверфь, расположенная в Финляндии, была образована в 1865 году. Предприятие занимается строительством ледоколов и специальных судов для освоения арктического шельфа, а также судов обеспечения платформ.Сейчас на верфи строятся четыре самых современных в своём классе судна и танкер-кондесатовоз.Строящееся ледокольное судно снабжения проекта Р-71014 получило название «Геннадий Невельской». Ещё три судна получат названия: «Степан Макаров», «Фёдор Ушаков» и «Михаил Лазарев».Основные функции судов — снабжение буровых платформ в северо-восточной части Сахалинского шельфа.В декабре 2010 года Arctech Helsinki Shipyard вошла в состав «Объединённой судостроительной корпорации».Балтийский завод. Предприятие производит корабли и суда, атомные и дизель-электрические ледоколы нового поколения, плавучие атомные электростанции, а также оборудование для судостроения, атомной и химической промышленности, изделия машиностроения. Основанный 26 мая 1856 года Балтийский завод создал более 550 кораблей и судов.Самый большой в России стапель длинной 350 метров позволяет предприятию строить суда дедвейтом до 100 000 тонн. Атомный ледокол «Арктика» — головной корабль проекта 22220. Спущен на воду 16 июня 2016 года. Это самый большой и самый мощный ледокол в мире. Предельная толщина преодолеваемого льда — 2,8 метра.Балтийский завод — единственный в России производитель крупных гребных винтов из бронзы и латуни диаметром до 8 метров.Крупногабаритное оборудование транспортируют при помощи самоходных платформ грузоподъёмностью 150 и 200 тонн.Вес одной секции, собранной на Балтийском заводе, достигает 140 тонн.Достроечная набережная Балтийского завода. Сейчас здесь производится достройка плавучего энергоблока с двумя реакторными установками «Академик Ломоносов». Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. «Академик Ломоносов» будет установлен в городе Певек Чукотского автономного округа.Судостроительный завод «Северная верфь». Крупнейший в России судостроительный завод, осуществляющий строительство боевых надводных кораблей классов корвет, фрегат, эсминец и кораблей специального назначения для ВМФ России.«Северная верфь» (ранее Путиловская) основана в 1912 году и является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России.За столетнюю историю на верфи построено около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданских флотов, в том числе ракетные крейсеры, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда, контейнеровозы, суда типа ро-ро, балкеры, буксиры, суда снабжения, паромы и плавучие доки.Судно тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120. Предназначено для транспортировки сухих грузов, буксирного обеспечения и оказания помощи.Средне-Невский судостроительный завод. Лидер композитного судостроения в России и единственное в стране предприятие, освоившее строительство кораблей и судов из четырёх видов материалов: судостроительная, маломагнитная стали, композитные материалы и алюминиево-магниевые сплавы.На предприятии освоена современная технология изготовления корпусов из композитных материалов методом вакуумной инфузии.Суть метода в создании разряжения внутри корпуса, благодаря которому происходит пропитка армирующего материала и втягивание смол.Инфузия сокращает пустоты в структуре материала, повышает экологичность производства и снижает финансовые затраты.Средне-Невский завод принимает участие в международном проекте ИТЭР по созданию первого в мире экспериментального термоядерного реактора. Проект призван продемонстрировать возможности коммерческого использования термоядерного реактора. Сооружения ИТЭР расположены на площади 180 га во Франции. На предприятии в Санкт-Петербурге производят одну из шести катушек магнитной системы термоядерного реактора. Эти катушки необходимы для образования и удержания плазмы в реакторе. Плановые сроки завершения работ по проекту ИТЭР— 2021 год.Выборгский судостроительный завод. Одно из крупнейших судостроительных предприятий, расположенных в Северо-Западном регионе России, специализирующееся на производстве глубоководных полупогружных буровых платформ и плавучих добывающих комплексов для разработки и освоения шельфовых месторождений. Также Выборгский судостроительный завод производит стационарные добывающие платформы, ледоколы, рыболовные траулеры, суда ледового класса и суда снабжения.За 68 лет верфь построила 210 судов различного назначения, 9 морских буровых платформ и 105 модулей для разработки нефтегазовых месторождений.Верфь обладает необходимым оборудованием и персоналом для проведения комплекса работ по ремонту и переоборудованию судов.Предприятие производит работы по размерной модернизации судов и переоборудованию судов класса речного регистра в суда «река-море».«Новороссийск» — третий ледокол в серии проекта 21900М. Суда данного проекта способны преодолевать льды толщиной до 1,5 метра. Это самые мощные дизель-электрические ледоколы среди всех работающих ледоколов в России.Кронштадтский морской завод. Завод уже полтора века является одним из ведущих судоремонтных предприятий России, самым крупным в Северо-Западном регионе. Среди отремонтированных Морским заводом кораблей и судов — первые отечественные броненосцы, первый мореходный миноносец «Взрыв», крейсеры «Аврора», «Варяг», линкоры «Севастополь», «Октябрьская революция», эсминцы типа «Новик», подводные лодки, ледоколы «Ермак» и «Красин» и многие другие.Торжественное открытие Морского завода состоялось 3 (15) марта 1858 года в присутствии императора Александра II.Предприятие располагает четырьмя сухими доками. Они позволяют проводить доковый ремонт кораблей и судов длиной до 230 метров и водоизмещением до 40 000 тонн.Общая протяжённость причального фронта ремонтных набережных составляет 500 метров.Газотурбинное производство на Морском заводе существует с 1967 года. За годы работы отремонтировано более 360 единиц корабельных двигателей и установок. Созданный на предприятии стендовый комплекс позволяет проводить полный цикл испытаний двигателя.Производственное объединение «Севмаш». «Севмаш» — крупнейший в России судостроительный комплекс, единственная верфь страны, строящая атомные подводные лодки для ВМФ. Помимо военного кораблестроения, «Севмаш» выполняет заказы на постройку гражданских судов, морской техники для добычи нефти и газа, изготавливает продукцию технического назначения для машиностроительной, металлургической, нефтегазовой и других отраслей промышленности.Возможности стапелей позволяют предприятию строить суда с шириной корпуса до 38 метров дедвейтом до 100 000 тонн.«Севмаш» проектирует суда, морские сооружения, судовое оборудование и технику для добычи нефти и газа, предоставляет услуги гарантийного ремонта, модернизации атомных подводных лодок и надводных кораблей, занимается утилизацией.Предприятие расположено на территории более 300 гектаров и объединяет в своей структуре более 100 подразделений.Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Единственное российское судостроительное предприятие, расположенное в юго-восточной незамерзающей части Балтики. Прибалтийский судостроительный завод специализируется на военном и гражданском судостроении, а также судоремонте, машиностроении и металлообработке. Основная специфика ПСЗ «Янтарь» — корабли и суда с высокой степенью технического насыщения.Площадь крытых корпусов и эллингов предприятия — более 600 000 кв. м. Возможности по сборке секций и металлоконструкций — до 15 000 тонн в год.Достроечные ресурсы предприятия представляют собой два стапельных комплекса — «Янтарь» и «Буревестник». Габариты стапеля «Янтарь» позволяют строить корабли и суда спусковым весом до 10 000 тонн, водоизмещением до 12 000 тонн, с максимальной длиной 145 метров, шириной 26 метров. Малый стапель «Буревестник» обеспечивает строительство судов спусковым весом до 2200 тонн, шириной до 15 метров.Уникальные климатические условия незамерзающей Балтики позволяют осуществлять круглогодичный перегон судов заказчикам.33 судоремонтный завод расположен в самом западном городе России — Балтийске Калининградской области. Является стратегическим предприятием оборонно-промышленного комплекса и специализируется на ремонте боевых кораблей, катеров, кораблей специального назначения и судов вспомогательного флота. С начала 1990-х годов завод освоил и накопил уникальный опыт ремонта гражданских судов: рыбопромыслового флота, транспортных типа «река-море», нефтеналивных, сухогрузных и научно-исследовательских судов, включая суда на воздушной подушке.Для внедокового ремонта завод имеет два плавучих композитных дока проекта 10090 грузоподъёмностью по 4500 тонн каждый. Доки освидетельствованы инспекцией безопасности мореплавания водолазных и глубоководных работ, а также инспекцией гостехнадзора.Предприятие производит ремонт и балансировку гребных винтов из углеродистой и нержавеющей стали, бронзы и латуни.Для внедокового ремонта 33 завод имеет оборудованные причалы, в том числе причал 46 с портовым краном грузоподъёмностью 16 тонн и ремонтный пирс, оборудованный портальным краном грузоподъёмностью 32 тонн.Амурский судостроительный завод — крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке, располагается в Комсомольске-на-Амуре.Завод строит подводные лодки и боевые надводные корабли для ВМФ, а также суда различного класса и назначения. Это единственное предприятие на Дальнем Востоке, имеющее базу для строительства кораблей с ядерной энергетической установкой.Амурский судостроительный завод обладает необходимыми производственными мощностями и технологиями для строительства кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25 000 тонн. Стапельный комплекс состоит из закрытых отапливаемых эллингов, включающих 9 доков, наливной бассейн и акваторию. За всю историю Амурский судостроительный завод построил более 300 кораблей и судов различного назначения.Хабаровский судостроительный завод. Одно из крупнейших судостроительных предприятий на Дальнем Востоке. Хабаровский судостроительный завод строит как военные корабли для ВМФ России и зарубежных заказчиков, так и гражданские суда (в том числе суда на воздушной подушке). Занимается изготовлением продукции технического назначения для всех отраслей промышленности и судовым ремонтом.Технические возможности завода позволяют строить суда водоизмещением до 1500 тонн, а после завершения модернизации — до 2500.Строящийся десантный катер «Мурена-Э» проекта 12061Э. Предназначен для приёма и перевозки отрядов морского десанта.Завод «Красное Сормово». Один из старейших российских судостроительных заводов, основанный в 1849 году. За 75 лет построено и модернизировано более 300 подводных лодок и спасательных аппаратов, включая 25 атомных. А за всю свою историю Сормовская верфь построила около 2000 судов гражданского флота.Сегодня «Красное Сормово» строит суда коммерческого флота. Заводом освоено строительство крупнейших нефтеналивных танкеров дедвейтом более 13 000 тонн, танкеров-химовозов и метаноловозов.Филиал «Севастопольский морской завод» Центра судоремонта «Звёздочка». Одно из крупнейших предприятий не только судоремонта, но и судостроения, расположенное на юго-западном побережье Крыма. Основанный в 1783 году как Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе, является одним из градообразующих предприятий города. Предприятие может строить суда длиной до 100 метров, шириной до 27 метров, водоизмещением до 6000 тонн и спусковым весом до 3000 тонн.За свою историю Севастопольский морской завод построил свыше 500 кораблей и судов и более 70 плавкранов грузоподъёмностью от 50 до 1600 тонн. Отремонтировал более 5000 кораблей и судов.Достроечные набережные позволяют ошвартовывать корабли и суда длиной до 300 метров и водоизмещением до 150 тысяч тонн. Особенности расположения и производственные мощности позволяют выполнять круглогодичный ремонт, докование, переоборудование и модернизацию кораблей и судов различного класса и назначения.Судостроительный завод «Лотос». Является одним из крупнейших предприятий Астраханской области и Южного федерального округа. «Лотос» строит суда класса река-море. Корабелы реализуют проекты сухогрузов, химовозов, нефтеналивных танкеров и барж-площадок под ключ.Мощности завода позволяют производить слипование и все виды ремонтных работ различных судов до 6000 тонн и длиной до 140 метров. Судостроительный завод «Лотос» — первый резидент особой экономической зоны.Астраханское Судостроительное Производственное Объединение (АСПО). АСПО является производственным дивизионом группы компаний «Каспийская Энергия». В состав АСПО вошли крупнейшие астраханские судостроительные верфи: АСПО Головная верфь, АСПО Площадка № 3 и судостроительный завод «Лотос». Выгодное географическое положение производственных площадок, близость к Каспийскому морю, а также уникальный опыт строительства и модернизации буровых платформ делает производственный комплекс АСПО оптимальным для строительства технических средств для разведки и добычи углеводородов на шельфе. На фото: Работы по строительству блоков опорного основания блок-кондуктора (морской ледостойкой стационарной платформы) проекта 4740.Мощности сборочно-сварочного производства позволяют собирать и вывозить модули весом до 1000 тонн на открытую площадку.Производственная мощность по изготовлению металлоконструкций в цехах корпусообрабатывающего производства — 12 000 тонн в год.Плавучий кран «Волгарь» — однокорпусный, несамоходный кран длиной 86 метров. Перегрузочный причал для плавкрана «Волгарь» находится на южном стапеле головной верфи АСПО. Плавкран состоит из одной неповоротной стрелы с размещёнными на ней подъёмами. Грузоподъёмность 1550 тонн, экипаж 23 человека.