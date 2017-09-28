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Судостроение и судоходство

В Нижегородской области спустили на воду СПК «Валдай 45Р»

28 сентября на территории научно-производственного комплекса АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в деревне Кузнецово Чкаловского района Нижегородской области спустили на воду современное судно на подводных крыльях «Валдай 45Р».

Дочь Ростислава Алексеева стала крестной матерью «Валдая».

Работа над созданием СПК «Валдай 45Р» ведется в рамках ГП РФ «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 гг.».

Длина судна составляет 21,3 м, ширина — 5,2 м, скорость — 60 км/ч, пассажировместимость — 45 человек, дальность плавания — 400 км, экипаж — 2 человека.

«Валдай 45Р» способен обеспечить скоростную перевозку пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Эксплуатировать данное судно можно на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока.

Это первое речное пассажирское СПК нового поколения. Последнее подобное судно было построено еще в СССР более 30 лет назад.

СПК «Валдай 45Р» строится на собственном производстве ЦКБ, с использованием самого современного оборудования и материалов.

В дальнейшем на судне проведут испытания на открытой воде, с последующей работой по отделке судна.

Головное судно СПК «Валдай 45Р» начнет навигацию уже в 2018 году. Эксплуатация судна планируется провести в Санкт-Петербурге в период проведения Чемпионат Мира по футболу 2018 для перевозки почетных болельщиков, с последующей передачей заказчику.

http://www.pravda-nn.ru/news/doch-rostislava-alekseeva-stala-krestnoj-materju-valdaja/

Нижегородская обл, Чкаловский район, д.Кузнецово, ЦКБ по СПК им.Алексеева, СПК, Валдай 45Р, 23180
  • A_SEVER A_SEVER
    28.09.1714:24:47

    А когда его заложили и какой у него заводской номер?    

    #959043
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      28.09.1714:26:11

      Заложили в конце 2014 года. Точнее даты нет. Строительный номер тоже неизвестен. Пока…    

      #959044
      • A_SEVER A_SEVER
        28.09.1714:28:12

        Спасибо за исчерпывающую информацию!

        #959045
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    28.09.1714:41:11

          

    #959049
    • Samboris Samboris
      28.09.1714:50:29

            

      Отредактировано: Samboris~14:50 28.09.17
      #959055
  • Tomas Tomas
    28.09.1714:57:28

    Молодцы!   

    В октябре и на ССЗ «Вымпел» будет технический спуск «Кометы 120М»

    …"Обошел меня стрелец! А ведь знал, что я вдовец" (Леонид Филатов, «Про Федота-стрельца»)   

    Отредактировано: Tomas~15:02 28.09.17
    #959061
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      28.09.1715:01:22

      В октябре и на ССЗ «Вымпел» будет технологический спуск «Кометы 120М"

      Этот спуск тоже техническим называют. Сомневаюсь, что до холодов они успеют поставить его на крыло для испытаний.

      Обошел меня

      Таки да, обошли вас. Но ваше все равно тоже первым будет. Первым морским    

      #959062
      • Tomas Tomas
        28.09.1715:11:54

        На самом деле не важно, кто первый. Главное, что тема СПК в нашей стране не умерла, а снова начала развиваться!

        #959066
    • A_SEVER A_SEVER
      28.09.1715:02:30

      Надо двум новым СПК устроить рандеву и совместную фотосессию в Нижегородской области!    

      #959063
  • girlek girlek
    28.09.1715:11:10

    Нет уж, лучше вы к нам, на Рыбинку, там и разогнаться есть где

    #959065
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      28.09.1715:13:52

      Кстати, вариант. Валдаю все равно в Питер вверх по течению идти    

      #959067
    • Tomas Tomas
      28.09.1715:16:48

      Согласен    

      #959070
  • Игорь Brick
    28.09.1715:59:35

    в деревне Кузнецово Чкаловского района Нижегородской области спустили на воду современное судно на подводных крыльях «Валдай 45Р».

    Вот когда такие события станут массовыми для российских деревень и поселков, станем жить как в Германии. Там крупные фабрики и заводы строят не только в Мюнхене и Берлине, а в основном рядом с небольшими населенными пунктами, территория Германии равномерно застраивается промышленной инфраструктурой.

    #959079
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