В Туле на АО «Щегловский вал» открылся новый цех по модернизации военной техники
29 сентября в Туле в АО «Щегловский вал» состоялось торжественное открытие нового цеха модернизации легкобронированной техники, приуроченное к 90-летию КБП им. академика Аркадия Шипунова.
Цех площадью 5 тыс. квадратных метров будет использоваться для модернизации боевых машин БМП-2 и БМД-2 по контракту с Министерством обороны. Это позволит создать более 150 новых рабочих мест, обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет области.
29 сентября госкорпорация «Ростех» и Минобороны РФ подписали контракт на модернизацию 540 БМП-2 и БМД-2 в рамках новой госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы.
- Великоросс
- 29.09.201716:03
- 1
29.09.1716:03:55