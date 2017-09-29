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Новые заводы и цеха

В Туле на АО «Щегловский вал» открылся новый цех по модернизации военной техники

29 сентября в Туле в АО «Щегловский вал» состоялось торжественное открытие нового цеха модернизации легкобронированной техники, приуроченное к 90-летию КБП им. академика Аркадия Шипунова.

Цех площадью 5 тыс. квадратных метров будет использоваться для модернизации боевых машин БМП-2 и БМД-2 по контракту с Министерством обороны. Это позволит создать более 150 новых рабочих мест, обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет области.

29 сентября госкорпорация «Ростех» и Минобороны РФ подписали контракт на модернизацию 540 БМП-2 и БМД-2 в рамках новой госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы.

 https://tularegion.ru/pre...release/?ELEMENT_ID=97257 

http://tulasmi.ru/news/250990

Тульская область, Щегловский вал, модернизация
  • Великоросс Великоросс
    29.09.1716:03:55

    Заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов и заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» — управляющий директор АО «Конструкторское бюро приборостроения» Дмитрий Коноплев подписали Государственный контракт на модернизацию БМП-2.

    Отредактировано: Великоросс~16:13 29.09.17
    #959448
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