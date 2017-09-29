Телеканал RT преодолел отметку в 5 миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube, сохранив безоговорочное лидерство среди международных телеканалов. По совокупному числу просмотров RT опережает новостные каналы BBC, CNN, Al Jazeera и Euronews.

По количеству просмотров всех языковых аккаунтов на YouTube RT почти в пять раз опережает новостные каналы BBC и более чем в два с половиной раза — панарабский канал Al Jazeera. RT также оставил позади CNN и Euronews, опередив их почти в два и три раза соответственно.

RT первым из российских телеканалов начал публиковать свои материалы на YouTube в 2007 году. По итогам 2011 года видео RT было признано самым просматриваемым новостным видео на YouTube. В следующем году американский исследовательский центр Pew Research Center назвал RT главным поставщиком новостного контента на видеохостинге. В 2013 году RT стал первым в мире новостным телеканалом, который достиг отметки в миллиард просмотров на YouTube.

В апреле 2017 года RT был удостоен пяти наград Shorty Awards — престижной премии, вручаемой за достижения в социальных сетях. В 2016 году RT завоевал семь наград европейской digital-премии Lovie Awards, а также одержал победу в зрительском голосовании международного «интернет-Оскара» Webby Awards, опередив BBC, ABC, NBC и New York Times. В 2013 году RT был удостоен главной награды фестиваля в Монте-Карло. RT — единственный российский телеканал, пятикратно номинированный на Emmy.