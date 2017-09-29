Добавить статью
Информационные технологии

Телеканал RT — № 1 среди новостных каналов на YouTube. Преодолел отметку в 5 миллиардов просмотров

Телеканал RT преодолел отметку в 5 миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube, сохранив безоговорочное лидерство среди международных телеканалов. По совокупному числу просмотров RT опережает новостные каналы BBC, CNN, Al Jazeera и Euronews.

По количеству просмотров всех языковых аккаунтов на YouTube RT почти в пять раз опережает новостные каналы BBC и более чем в два с половиной раза — панарабский канал Al Jazeera. RT также оставил позади CNN и Euronews, опередив их почти в два и три раза соответственно.

RT первым из российских телеканалов начал публиковать свои материалы на YouTube в 2007 году. По итогам 2011 года видео RT было признано самым просматриваемым новостным видео на YouTube. В следующем году американский исследовательский центр Pew Research Center назвал RT главным поставщиком новостного контента на видеохостинге. В 2013 году RT стал первым в мире новостным телеканалом, который достиг отметки в миллиард просмотров на YouTube.

В апреле 2017 года RT был удостоен пяти наград Shorty Awards — престижной премии, вручаемой за достижения в социальных сетях. В 2016 году RT завоевал семь наград европейской digital-премии Lovie Awards, а также одержал победу в зрительском голосовании международного «интернет-Оскара» Webby Awards, опередив BBC, ABC, NBC и New York Times. В 2013 году RT был удостоен главной награды фестиваля в Монте-Карло. RT — единственный российский телеканал, пятикратно номинированный на Emmy.

https://russian.rt.com/press_releases/article/426903-rt-youtube-prosmotry

статистика, СМИ, информационные технологии
  • Великоросс Великоросс
    29.09.1716:52:35

    Отличный пропагандистский канал!

    Но вот интернет-сайт РТ с некоторыми статьями, названия которых все больше смахивают на желтушные СМИ, периодически извращая смысл новостей в угоду погони за аудиторией и с комментариями, где процветает откровенная русофобия, просто тихий ужас!

    Отредактировано: Великоросс~17:17 29.09.17
    #959468
  • Нет аватара termometrix
    29.09.1717:07:23

    Однако лицемерная тоталитарно-империалистиеская цензура и фишисткая диктатура в США не дремлет:

    США обозначили телеканал RT иностранным агентом

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о том, что американские власти потребовали от российского телеканала зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США.

    Маргарита Симоньян отметила, что в результате власти США могут добиться прекращения работы вещания телеканала RT в стране, отметив, что данное требование является явным политическим давлением со стороны Вашингтона.

    «От нас требуют зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Это может повлечь за собой такие ограничения, которые нам просто не позволят работать в стране. Это цена той самой хваленой свободы слова, которая была придумана нашими западными партнерами и ими же с фанфарами и музыкой похоронена. Это все очень грустно. Не мы это начали, но чем это продолжится, можно только догадываться.

    Нет никаких сомнений, что эти решения политические. С нами пытались бороться несколько лет разными способами. Как только у нас выросла аудитория до пугающих размеров, сначала нас решили разрушить, испортив нам реноме, разрушив нашу репутацию. Не было дня, чтобы в крупнейших газетах американских и вообще западных СМИ не появлялись статья или сюжет о том, какие мы мерзавцы, «рука Кремля», русская пропаганда. Это не сработало.

    #959474
    • Нет аватара termometrix
      29.09.1717:08:11

      Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требования США по отношению к RT, а также агентству Sputnik, предупредив о том, что Россия примет ответные меры «против информационных ресурсов, в том числе американских, имеющих аудиторию на территории России, которые получают финансовую поддержку из США».

      «Мы неоднократно комментировали отношение в США не только политиков и представителей официоза, но и силовиков к российским СМИ и журналистам.

      В США требуют, чтобы компания, которая обслуживает «Раша Тудэй» (Америка) в США, зарегистрировалась как иностранный агент. С одной стороны, это, конечно, политика двойных стандартов. Так можно было бы это охарактеризовать, если бы ситуация не была намного более серьезной, многослойной и глубокой.

       https://aftershock.news/?...#.6f325ac7048.livejournal 

      Зы.Кстати от ББС и Дойче Веле американцы не хотят,чтобы они прошли «регистрацию» в качестве «иностранного агента»,нормально потому что эти «СМИ» имеют один и тот же государь-ЦРУ.

      Отредактировано: termometrix~18:42 29.09.17
      #959475
      • Нет аватара termometrix
        29.09.1717:16:42

        Тоже самое происходит по всей Европе,клиническая русофобия,поиск руки Кремля во всем и прочие патологические отклонения и оправдания своего невежества.

        Люди будут смотреть по Интернете,тупая американская цензура это прекрасная реклама для России Сегодня и Спутник.

        «Запретный плод слаще».

        Формула или перевод понятия либерастического мифа-«свобода слова» следующие:

        Понимание «свобода слова» в США= Свобода лишь американского слова.

        Отредактировано: termometrix~18:20 29.09.17
        #959477
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,