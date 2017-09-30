В селе Ритешич Боснии и Герцеговины установили памятник Николаю II

Около 1,5 тыс. человек приняли участие в церемонии открытия памятника последнему российскому императору Николаю II в селе Ритешич Республики Сербской (Босния и Герцеговина).

Памятник российскому императору установлен в центре строящегося религиозно-культурного комплекса «Русское этносело» вокруг монастыря св. Матроны Московской. Как рассказали местные жители, село Ритешич за прошедшие десятилетия несколько раз сгорало дотла. Пользуясь нестабильностью в Боснии и Герцеговине, поселок сжигали живущие по соседству хорваты. Тогда люди решили, что их может спасти только святая Матрона и начали строить монастырь в ее честь.

В настоящее время в селе достроен храм в русском стиле, строится гостиница для паломников, туристический комплекс.

«Уважаемые гости, дорогие друзья, я счастлив находиться сегодня здесь на перекрестке народов и культур на открытии памятника Николаю II. В Первую мировую войну Россия выступила в защиту сербского народа, показав пример самопожертвования. Здесь хорошо помнят, как Николай II поставил ультиматум союзникам и спас изможденную сербскую армию на острове Корфу. Это и Вторая мировая, когда Россия спасла мир от фашизма», — заявил представитель РФ.