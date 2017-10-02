ООО «Гранд» организовало производство мебельного щита в Рязанской обл.

В рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов на предприятии ООО «Гранд» впервые в Рязанской обл. запущена линия по изготовлению мебельного щита из дуба.

Об этом сообщает региональное министерство природопользования. Предприятие ООО «Гранд» расположено в с. Княжое Кораблинского р-на. По словам директора ООО «Гранд» Петра Топехи, в целях лесовосстановления на арендованной территории запланирована посадка дуба на площади 25 га. В настоящий момент ведутся работы по подготовке почвы к лесовосстановительным работам. В 2017 г. план по лесовосстановительным мероприятиям ООО «Гранд» выполнен на 100%.

Инвестиционный проект ООО «Гранд» стоимостью 328 млн руб. получил статус приоритетного в 2016 г.