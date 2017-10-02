В Ташкенте открыт Успенский кафедральный собор

В столице Узбекистана Ташкенте после многолетней реконструкции открылся Успенский кафедральный собор.

Строительство православного собора Ташкентской и Узбекистанской епархии началось в 1877 г. В 1878 г. строительство было завершено, 31 января 1879 года храм был освящен в честь великомученика и целителя Пантелеимона.

В 1933 г. храм был закрыт для богослужения, после чего в здании вплоть до 1945 года находился санитарный склад Среднеазиатского военного округа.

В декабре 1945 года церковь была возвращена верующим, после чего повторно освящена во имя Успения Пресвятой Богородицы, тогда же получила статус кафедрального собора Ташкентской епархии.

В 2014 году на территории собора было начато строительство трехуровневого храма. Первый уровень — усыпальница для почетных священнослужителей епархии, второй и третий имеют свой алтарь.

1 октября 2017 года Успенский кафедральный собор освящен Предстоятелем Русской Православной Церкви Патриархом Кириллом.

На праздник открытия Собора пришли сотни прихожан Русской Православной Церкви. Все желающие не смогли поместиться в Храм, многие наблюдали за чином освещения на площади перед Храмом.

На территории Духовно-административного центра Ташкентской епархии начато строительство Центра православного просвещения и культуры и Музея истории христианства в Средней Азии.