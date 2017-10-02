Обзор реконструции дорог России

В Северной Осетии сданы в эксплуатацию участки федеральных дорог протяженностью около 35 км.

В Северной Осетии после капитального ремонта в эксплуатацию введен 10-километровый участок федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» (км 524+000-км 532+000) в границах селения Дарг-Кох. Для удобства водителей и жителей населённого пункта на данном участке появились автобусные остановки, пешеходные переходы и дорожные знаки, отвечающие современным требованиям по световозвращению.

На 522-м км этой трассы после ремонта введен в эксплуатацию мост через реку Карджин. Дорожниками восстановлены несущие конструктивные элементы сооружения, а барьерное ограждение стало иметь повышенные показатели удерживающей способности. Восстановлена гидроизоляция проезжей части и устроено новое дорожное полотно, для комфортного и безопасного проезда автотранспорта.

В 2017 году на четырех участках федеральных дорог Северной Осетии общей протяженностью 24 км федеральные дорожники провели работы по устройству защитных слоев покрытия.

Кроме того, в текущем году на 510-м км автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» планируется выполнить ремонтно-восстановительные работы конуса моста через реку Терек, пострадавшего в результате июньских паводков.

Капитальный ремонт моста через суходол на трассе А-350 в Забайкалье завершен досрочно

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Забайкалье» завершило капитальный ремонт моста через суходол, расположенного на 38-м км федеральной автодороги А-350 Чита-Забайкальск-граница с КНР. Работы на 8-метровом искусственном сооружении закончены почти на месяц раньше запланированного срока.



моста через суходол на трассе А-350



моста через суходол на трассе А-350

Мостовики возвели новые опоры на свайном основании, а также плитные железобетонные строения, выполнили регуляционные работы, укрепили русло и откосы объемными проволочными конструкциями габионного типа (матрац Рено), смонтировали систему водоотвода.

Покрытие моста выполнено из плотного асфальтобетона, который характеризуется повышенной износостойкостью. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено новое барьерное ограждение, нанесена горизонтальная разметка.

Всего в 2017 году по заказу ФКУ Упрдор «Забайкалье» в регионе планируется отремонтировать семь водопропускных труб и 15 мостов.

На границе с Норвегией открыт обновленный участок трассы Р-21 Кола



участок трассы Р-21 Кола

ФКУ Упрдор «Кола» в пятницу, 29 сентября, ввело в эксплуатацию участок трассы Р-21 «Кола» на границе России и Норвегии, который несколько лет реконструировали.

Теперь участок с 1574-го км по 1590-й км имеет III категорию, на нем организовано две полосы движения, дорожное покрытие выполнено из ЩМА. Участок трассы практически не изменил свою трассировку, однако были спрямлены опасные углы. Также увеличены расчетные нагрузки на дорожную одежду и мостовые сооружения, устроена система отвода воды с проезжей части: это 52 водосбросных колодца, 118 новых локальных очистных сооружений, почти 5 км асфальтобетонных водоотводных лотков, 23 новые водопропускные трубы. Для повышения безопасности дорожного движения установлено 69 знаков и более 15,5 км ограждения. Разметка на обновленном участке трассы нанесена желтым цветом. Также завершился ремонт моста через реку Рюссянийоки на данном участке.

На реконструкцию 16-километрового участка было направлено более 3,5 млрд рублей из федерального бюджета. Как отметил замминистра транспорта РФ Сергей Аристов, с вводом в строй этого отрезка более 90% федеральной трассы Р-21 теперь соответствует нормативу.

Замруководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов в ходе церемонии открытия отметил, что сейчас ФКУ Упрдор «Кола» ведет разработку проектной документации на реконструкцию еще одного участка трассы «Кола» протяженностью 28 км.



участок трассы Р-21 Кола

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