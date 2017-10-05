Российский PLM в «РазвИТии»: итоги третьего форума российских разработчиков инженерного ПО

27 сентября в Москве прошел третий форум «РазвИТие.Российские технологии для инженеров», организованный консорциумом разработчиков инженерного программного обеспечения в составе компаний АСКОН, НТЦ «АПМ», ADEM, ТЕСИС и Эремекс. Консорциум представил результаты двухлетней работы над перспективным отечественным PLM-комплексом: 3D-визуализацию и инженерные расчеты печатных плат, интеграцию САПР электроники с CAD и PDM, мультифизические расчеты, CAD/CAM-интеграцию для программирования ЧПУ-обработки по 3D-модели. На очереди — решение для топологической оптимизации и встроенный в CAD-систему программный комплекс вычислительной гидро- и газодинамики.

Для построения PLM-комплекса консорциум «РазвИТие» (название форума закрепилось и за командой его организаторов) выбрал эволюционный путь — объединить в сквозное решение продукты, которые уже успешно применяются на тысячах предприятий, и нарастить его функциональность, ориентируясь на востребованные задачи промышленности. На сегодняшний день PLM-комплекс консорциума позволяет создавать головные изделия средней сложности, узлы и агрегаты изделий высшей категории сложности, а также автоматизировать вспомогательное производство и технологическую подготовку производства.

«Наши компании совпадают в своих ценностях, в отношении к делу. Мы ставим во главу угла заказчика, который голосует за ИТ-решения своими деньгами. Как следствие — инновации в наших продуктах являются прямым следствием усложняющихся задач потребителей, — сказал председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков, открывая форум. — Мы не верим в большие глобальные проекты с нуля, реализуемые на нерыночных принципах. Мы инвестируем заработанные средства в развитие общего PLM-комплекса, не рассчитывая на финансовую поддержку государства. Наш подход — это путь проб и ошибок, установленного разумного риска, готовности к неудачам в пределах этого риска. Иными словами — это путь частного предпринимательства, а не выклянчивание денег на очередные мега-исследования и создание макетов вместо коммерческих продуктов. Для нас принципиально важно постоянное движение вперед, улучшения, новинки, которые мы тут же показываем заказчикам, тем самым проверяя их в деле. И наша сегодняшняя встреча с вами служит этой цели».



Александр Голиков (АСКОН)

Результаты «РазвИТия»

Третий форум в Москве был задуман как отчет перед пользователями российского инженерного ПО — настоящими и будущими: чего достигли разработчики с момента объединения в консорциум, над чем работают сейчас и где видят точки приложения усилий в будущем. Об итогах сотрудничества в пленарной части рассказали руководители компаний-разработчиков: председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков, заместитель председателя совета директоров ADEM Виктор Силин, генеральный директор НТЦ «АПМ» Владимир Шелофаст, технический директор ТЕСИС Андрей Аксенов, генеральный директор Эремекс Сергей Сорокин.



Команда консорциума «РазвИТие»: заместитель председателя совета директоров ADEM Виктор Силин, генеральный директор Эремекс Сергей Сорокин, технический директор ТЕСИС Андрей Аксенов, коммерческий директор НТЦ «АПМ» Елена Стайнова, генеральный директор НТЦ «АПМ» Владимир Шелофаст, председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков

Итак, за два года консорциум «РазвИТие» реализовал следующие интеграционные проекты в рамках построения сквозного PLM-комплекса:

ADEM — АСКОН: чтение файлов КОМПАС-3D в ADEM CAM. Реализована возможность запуска ADEM CAM непосредственно из интерфейса КОМПАС-3D одним нажатием кнопки. Далее в системе ADEM для модели КОМПАС-3D осуществляется технологическое проектирование программных операций обработки.

ТЕСИС — НТЦ «АПМ» : отработана на практике задача мультифизических расчётов с применением APM WinMachine и FlowVision. Реализована схема автоматизированного обмена исходными данными и результатами расчета при решении FSI (Fluid-Structure Interaction) задач, когда деформация объекта в среде влияет на поведение самой среды. В предлагаемой связке APM WinMachine решает задачу определения напряженно-деформированного состояния, а FlowVision выполняет расчет течений.

НТЦ «АПМ» — АСКОН: развитие системы прочностного конечно-элементного анализа APM FEM в составе КОМПАС-3D. Добавлена возможность выполнения расчетов тонкостенных конструкций с помощью пластинчатых конечных элементов.

Эремекс — АСКОН : в состав Конвертера ECAD-КОМПАС вошел полноценный конвертер из САПР электроники Delta Design (текстовый и трехмерный). Применяется в Концерне «Морское подводное оружие-Гидроприбор». В КОМПАС-3D по данным из Delta Design создается 3D-модель печатной платы, передаётся Перечень элементов, Ведомость покупных изделий.

Эремекс — АСКОН : реализована интеграция Delta Design с ЛОЦМАН:PLM 2017 как через передачу данных из Спецификации (формируется с помощью Конвертера), так и через 3D-модель печатной платы (формируется с помощью Конвертера).В ЛОЦМАН:PLM формируется Электронная структура изделия, по которой создаются выходные текстовые конструкторские документы.

Эремекс — Тесис — АСКОН: реализованы инженерные расчеты печатных плат в корпусе в системе FlowVision посредством передачи данных по цепочке Delta Design — КОМПАС-3D — FlowVision. Модель из КОМПАС-3D (получена с помощью Конвертера) через формат STEP передается во FlowVision, туда же из Delta Design через формат CSV передаются данные о физических свойствах компонентов. Далее производятся расчеты тепловыделения. В процессе освоения геометрического ядра C3D (C3D Labs/АСКОН) реализуется возможность прямой передачи модели платы из Delta Design в пакет FlowVision.

Эремекс — АСКОН : внедрение геометрического ядра C3D в Delta Design для визуализации 3D-модели печатной платы (подробнее читайте в новости «САПР электроники Delta Design становится трехмерной благодаря геометрическому ядру C3D «)

АСКОН — ТЕСИС: чтение трехмерных файлов из любых CAD-систем с гарантированным качеством. С помощью специального инструмента KompasVidia обеспечивается корректное чтение в КОМПАС-3D деталей и сборок, чтение/запись широкого спектра форматов 3D-моделей, чтение PMI-данных.

Интеграционные связки продуктов отработаны и готовы к промышленному внедрению. Некоторые из них, такие как конвертер ECAD-КОМПАС с конвертером из Delta Design и CAD/CAM-решение КОМПАС-3D+ADEM, уже используются конструкторами и технологами на производстве.

На форуме «РазвИТие» результаты консорциума наглядно показала выставка «Цифровое производство», построенная в соответствии с этапами жизненного цикла, которое проходит изделие на пути от замысла до изготовления.

Приоритеты «РазвИТия»

Завершив очередной блок работ, консорциум «РазвИТие» приступил к следующему этапу, включающему реализацию гидро- и газодинамических расчетов в КОМПАС-3D на базе пакета FlowVision, развитие 3D-функционала САПР электроники Delta Design инструментами геометрического ядра C3D, создание решения для проектирования методом топологической оптимизации конструкций.

Каждое из этих направлений было анонсировано в пленарной части, а затем подробно рассматривалось на секциях.

Программный комплекс КомпасFlow — облегченный FlowVision в окне КОМПАС-3D — демонстрировался на секции CAE/CFD. Посмотреть новую разработку компании ТЕСИС собрались не только специалисты-расчетчики, но и конструкторы. Ведь KompasFlow позволит им выполнять CFD-расчеты непосредственно в окне КОМПАС-3D — от теплообмена внутри микроэлектронной аппаратуры до расчета обтекания автомобилей.



KompasFlow: охлаждение электроники



KompasFlow: внешняя аэродинамика

Первая трехмерная версия Delta Design компании Эремекс уже доступна заказчикам, и на секции ECAD/EDA разработчики системы рассказали, как она будет развиваться дальше. Для конструктора печатных плат 3D-моделирование — важная часть функционала, которую поддерживают все современные САПР электроники. В Delta Design практически реализованы визуализация посадочного места с установленной моделью корпуса компонента, автоматическая генерация 3D-модели корпуса по заданным параметрам, импорт и интерактивная привязка 3D-модели к посадочному месту. Внедрение геометрического ядра C3D откроет целый спектр возможностей для заказчиков: проектирование гибко-жестких печатных плат, проектирование печатных плат с учетом габаритов корпуса, создание сборочных чертежей, использование трехмерной модели для последующего теплового и электромагнитного моделирования.

Над темой топологического проектирования в консорциуме «РазвИТие» работает команда специалистов НТЦ «АПМ» и АСКОН. Применение топологической оптимизации конструкций для заданных нагрузок и граничных условий на этапе проектирования помогает найти вариант дизайна конструкции с наиболее рациональным распределением материала и пустот в объёме, таким образом заметно снижая массу. На секциях Конструкторская служба и CAE разработчики поделились идеями, заложенными в основу будущего решения.

Пример изделия, прошедшего топологическую оптимизацию, можно было увидеть на стенде НТЦ «АПМ» — кронштейн для крепления авиационного двигателя. Масса кронштейна в результате изменения конструкции снизилась с 3 кг до 900 г.



Пример изделия, прошедшего топологическую оптимизацию

Помимо совместных проектов каждая компания консорциума ведет работу над следующими версиями своих продуктов и готовит к выходу новые. Так, ADEM объявил о скором выходе коммерческого релиза первого российского симулятора обработки по управляющей программе. АСКОН выпускает в конце года новую САПР технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ и MDM-систему для управления нормативно-справочной информацией промышленного предприятия.

Партнеры «РазвИТия»

На каждый форум «РазвИТие» консорциум приглашает российские компании, чьи технологии и оборудование также служат профессиональным задачам инженеров. В число постоянных партнеров входит компания ARBYTE, которая обеспечивает конструкторов надежными графстанциями для работы с САПР, и лидер российского рынка 3D-печати PICASO 3D.

Иван Быков, инженер PICASO 3D: «Судя по вопросам от участников форума, многие из них уже пользуются 3D-принтерами для создания прототипов изделий и макетов. Если предприятие закрытое, отдать стороннему подрядчику заказы на 3D-печать бывает проблематично. Имея в своем распоряжении 3D-принтер, предприятие может реализовать полный цикл разработки у себя. Один из примеров, который мы здесь показываем, это кронштейн для крепления авиационного двигателя, полученный методом топологической оптимизации. В НТЦ «АПМ» провели работы по изменению конструкции, мы напечатали прототип в пластике, а затем деталь была изготовлена в металле».

Впервые к «РазвИТию» присоединились разработчик программного обеспечения виртуальной реальности VR Concept и производитель высокопроизводительных серверных решений ИММЕРС.

Леонид Клюев, генеральный директор ИММЕРС: «Наша компания занимается дизайном, разработкой, продажами и поддержкой систем на базе иммерсионного погружного охлаждения — высокопроизводительных вычислительных кластеров и решений для ЦОДов.

У нас сложились многолетние добрые отношения с компанией ТЕСИС. Ее CAE-пакет FlowVision работает на наших вычислительных системах. Здесь мы показываем мобильную систему 6R4 с установленным FlowVision. Она позволяет использовать до 12 двухпроцессорных вычислительных узлов, что закрывает потребности крупного департамента разработки промышленного предприятия».

Евгения Логачева, директор по маркетингу и PR VR Concept: «Команда VR Concept — первопроходцы российского рынка виртуальной реальности, основатели компании занимаются темой VR более 10 лет. Мы разрабатывает программное обеспечение для визуализации САПР-данных в виртуальной реальности, которое поддерживает различные форматы данных, в том числе КОМПАС-3D. Трехмерную модель можно выгрузить в реальном масштабе, разобрать до мельчайших деталей — как она спроектирована, так и будет воспроизводиться в виртуальной реальности».