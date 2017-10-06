Протяженность бесстыкового пути на ВСЖД в 2017 году увеличилась на 136 км

«Бархатный» путь на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД, филиал ОАО «Российские железные дороги») в 2017 году увеличится на 187,9 км. В настоящее время уже уложено более 136 км такого пути, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали. Оставшаяся часть запланированных работ будет проведена до конца года. Основные работы в настоящее время развернуты в Бурятии на участках БАМа Калакачан — Суринья и Суринья — Кунерма. С вводом модернизированных участков в постоянную эксплуатацию общая протяженность бесстыкового пути ВСЖД достигнет 3686 км.

На сегодняшний день бесстыковой путь является наиболее прогрессивной и стабильной конструкцией железнодорожного полотна.

Основным элементом такого пути являются длинномерные рельсы, которые соединяются на стыках с помощью особого метода сварки. Благодаря этому пассажиры не слышат стука колес в пути следования, поезда следуют с повышенной скоростью, при этом снижаются расходы на содержание подвижного состава и обслуживание пути. По своим технологическим и эксплуатационным качествам, а также высокой степени термоустойчивости бесстыковый путь максимально подходит для укладки в резко-континентальном климате Восточной Сибири.

На ВСЖД укладка бесстыкового пути была впервые проведена в 1999 году, когда на участке Посольская — Тимлюй был уложен опытный участок длиной 16,3 километра. В настоящее время «бархатным» является уже около 90% участка пути, расположенного на побережье Байкала и 57,6% всей протяженности ВСЖД.