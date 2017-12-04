Детский сад на 280 мест открыли в Костроме

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В Костроме в активно развивающемся микрорайоне «Новый город» открыт детский сад, рассчитанный на 280 мест. Организовано 12 групп: 7 — для детей старшего дошкольного возраста и 5 — для младшего дошкольного возраста.

Общая стоимость строительства — 140,3 млн рублей, из которых бóльшая часть — 105,3 млн рублей — средства федерального бюджета.

Это 18 новое дошкольное учреждение, открытое в Костромской области с 2012 года.

Оборудование групповых помещений соответствует требованиям санитарных правил и норм. Помимо групповых помещений в детском саду есть спортивный и музыкальный залы, класс изобразительного искусства, кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, а также медицинский кабинет и пищеблок. Для отопления и горячего водоснабжения здания детского сада применена автономная система теплоснабжения с использованием газовых котлов наружного применения.

Этот детский сад стал четвёртым дошкольным учреждением, возведённым с нуля. Всего же за последние пять лет в Костроме реконструировано, капитально отремонтировано и построено 8 детских садов.