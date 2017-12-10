Армавирский «Кубаньжелдормаш» представил новую продукцию на «ЮГАГРО»

Одно из ведущих предприятий Армавира АО «Кубаньжелдормаш» стало участником выставки «ЮГАГРО». Самая крупная сельскохозяйственная экспозиция в России развернулась в Краснодаре. В 2017-м о своём участии в ней заявили сразу 676 компаний из 32 стран. Среди сотни презентаций, новинок и специальных предложений большим вниманием пользовались стенды «Кубаньжелдормаша».

Армавирское предприятие презентовало новое направление своей деятельности, а именно два вида сельхозтехники: культиватор для сплошной и предпосевной обработки почвы и дисковую борону.

Специалисты предприятия не сомневаются, что их модели могут составить успешную конкуренцию зарубежной технике.

Заводчане отмечают, что потребитель должен знать о возможностях российского производителя, способного давать качество не уступающее самым высоким современным требованиям.

Коллектив завода серьёзно заявляет не только об импортозамещении, но и об экспортоориентированнисти своей продукции. Например, фермерами широко применяются дисковые бороны, предназначенные для обработки почвы — рыхления её поверхностного слоя и заделку пожнивных остатков. Рабочие органы к боронам данного типа, диски БДМ — в просторечье именуемые «ромашка» производят в основном зарубежные производители. Армавирцы освоили производство этих дисков с такими же показателями надёжности.

Аграрии уже опробовали их и отмечают, что диски от «Кубаньжелдормаш» по агротехническим характеристикам и долговечности не уступают аналогам самых именитых европейских брендов. Для достижения высоких показателей качества, руководство предприятия, на постоянной основе инвестирует средства в самое лучшее станочное и лабораторное оборудование.

Станочный парк предприятия постоянно пополняется наилучшими образцами высокоточных станков самых именитых производителей. Именно это в совокупности с высококвалифицированным персоналом, служит залогом конкурентоспособности и стабильного развития предприятия.

АО «Кубаньжелдормаш» ставит уже новые задачи и намерено расширять производство новой техники, не уступающей зарубежной. Уже в конце весны, на международной выставке «ЗОЛОТАЯ НИВА», «Кубаньжелдормаш» покажет 6 новых единиц почвообрабатывающей техники, среди которых: оборотный плуг, комбинированный агрегат, чизельный плуг, стерневой культиватор.