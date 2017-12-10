Сотый истребитель Су-30СМ передан Минобороны России

Сотый истребитель Су-30СМ, построенный на Иркутском авиазаводе для Минобороны России, совершает перелет на аэродром постоянного базирования в Курской области, сообщает штаб Западного военного округа (ЗВО). «Самолеты были приняты на заводе-изготовителе инженерно-техническим персоналом воинской части и подготовлены к длительному перелету», — сказано в сообщении пресс-службы ЗВО. Уточняется, что самолёт будет перебазирован «для комплектования первой боевой авиаэскадрильи».Су-30СМ — российский тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4++. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Также самолет может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей. Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях, информирует штаб ЗВО.