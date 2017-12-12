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Фотофакты

Судостроительный комплекс «Звезда»

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Предлагаю Вашему вниманию очередной фоторепортаж о судостроительном комплексе «Звезда».

Закладные секции судов снабжения проекта IBSV 10022 переместили с открытого стапеля в блок корпусных производств для достройки:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Они вновь вернутся на стапель уже в следующем году в виде больших корпусных блоков.

А теперь давайте сравним — тяжёлый стапель в начале сентября (или в самом конце августа):

  •  © Фото с сайта dcss.ru

И ориентировочно в октябре (или ноябре):

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Обратите внимание — не только закладные секции судов снабжения убрали со стапеля, но и АПЛ проекта 949А (заретуширована в правой части первой фотографии) переместилась с открытого стапеля в эллинг.

Красивое фото секций 4-х судов снабжения проекта IBSV 10022:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Строительство цеха сборки корпусных блоков:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Строительство сухого дока:

  •  © Фото с сайта dcss.ru
  •  © Фото с сайта dcss.ru

Общая панорама завода:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Фото с сайта dcss.ru


Приморский край, Большой Камень, Звезда, ледокольное судно, IBSV 10022, АПЛ
  • A_SEVER A_SEVER
    12.12.1712:40:13

    Тем временем в Китае построили и спустили на воду передаточный док для «Звезды»:

    •  © Фото с сайта dcss.ru

    Отредактировано: A_SEVER~13:37 12.12.17
    #986052
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