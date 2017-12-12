Судостроительный комплекс «Звезда»





© Фото с сайта dcss.ru

Предлагаю Вашему вниманию очередной фоторепортаж о судостроительном комплексе «Звезда».

Закладные секции судов снабжения проекта IBSV 10022 переместили с открытого стапеля в блок корпусных производств для достройки:





© Фото с сайта dcss.ru

Они вновь вернутся на стапель уже в следующем году в виде больших корпусных блоков.

А теперь давайте сравним — тяжёлый стапель в начале сентября (или в самом конце августа):



© Фото с сайта dcss.ru

И ориентировочно в октябре (или ноябре):



© Фото с сайта dcss.ru

Обратите внимание — не только закладные секции судов снабжения убрали со стапеля, но и АПЛ проекта 949А (заретуширована в правой части первой фотографии) переместилась с открытого стапеля в эллинг.

Красивое фото секций 4-х судов снабжения проекта IBSV 10022:



© Фото с сайта dcss.ru

Строительство цеха сборки корпусных блоков:



© Фото с сайта dcss.ru

Строительство сухого дока:



© Фото с сайта dcss.ru



© Фото с сайта dcss.ru

Общая панорама завода:



© Фото с сайта dcss.ru

Фото с сайта dcss.ru