Судостроительный комплекс «Звезда»
Предлагаю Вашему вниманию очередной фоторепортаж о судостроительном комплексе «Звезда».
Закладные секции судов снабжения проекта IBSV 10022 переместили с открытого стапеля в блок корпусных производств для достройки:
Они вновь вернутся на стапель уже в следующем году в виде больших корпусных блоков.
А теперь давайте сравним — тяжёлый стапель в начале сентября (или в самом конце августа):
И ориентировочно в октябре (или ноябре):
Обратите внимание — не только закладные секции судов снабжения убрали со стапеля, но и АПЛ проекта 949А (заретуширована в правой части первой фотографии) переместилась с открытого стапеля в эллинг.
Красивое фото секций 4-х судов снабжения проекта IBSV 10022:
Строительство цеха сборки корпусных блоков:
Фото с сайта dcss.ru
12.12.1712:40:13