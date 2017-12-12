Самарский завод «Нефтефлот» сдал головной танкер проекта проекта RST11 «Святой Князь Владимир»

12 декабря 2017 года на судостроительно-судоремонтном заводе «Нефтефлот» в Самаре состоялась торжественная сдача головного танкера проекта проекта RST11 дедвейтом в море/реке — 6586/4677 тонн «Святой Князь Владимир».

Судно было построено по заказу Государственной лизинговой транспортной компании для судоходной компании «Петротанкер».

Спуск головного нефтеналивного судна проекта RST11 «Святой Князь Владимир» состоялся 28 июля 2016 года. Документы Регистра были получены после успешных ходовых испытаний 8 декабря 2017 года.

Интересно отметить, что «Святой Князь Владимир» — первое судно, построенное в Самаре с 1896 года, т. е. судостроение вернулось в город через 120 лет.

Проект RST11 разработан Морским Инженерным Бюро и относится к «Волго-Дон макс» классу судов. Судно построено с использованием элементов корпуса и надстройки танкера «Капитан Тимофеев» проекта 550А типа «Волгонефть».

В качестве лизинговых платежей по танкеру проекта RST11, названного в честь крестителя Руси «Святой Князь Владимир», были использованы средства, полученные из госбюджета компанией «Петротанкер» за утилизацию старого танкера типа «Волгонефть».

Предоставление субсидий — Судового Утилизационного Гранта (СУГ) из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию, производится по Постановлению Правительства Российской Федерации N 502 от 27.04.2017 .

Компания «Петротанкер» получила за утилизацию старой «Волгонефти» субсидию в объеме 71 млн рублей.

«Святой Князь Владимир» представляет собой однопалубное, двухвинтовое нефтеналивное грузовое судно, с двойным дном высотой 1100 мм в ДП, двойными бортами, с баком и ютом, с кормовым расположением жилой надстройки, машинного отделения, переходным мостиком в ДП судна, наклонным форштевнем и транцевой кормой.

Танкер проекта RST11 построен на класс Российского Речного Регистра + М-СП 3,5.

Судно проекта RST11 предназначено для смешанной (река-море) и морской перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки.

Судно удовлетворяет габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго-Балтийского пути. Габаритная длина судна проекта RST11 составляет 131,64 м, ширина судна — 16,5 м, высота борта — 5,5 м.

Вместимость восьми грузовых танков и двух отстойных танков 7042 куб. м, дедвейт в море — около 6586 тонн при осадке 4,477 м, в реке при осадке 3,60 м — около 4677 тонн, объем балластных танков — 3215 куб.м.

Производительность двух грузовых насосов по 450 куб.м в час. Вспомогательных паровых котлов — два производительностью по 1 тонне пара в час.

В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля мощностью по 736 кВт, работающие на дизельном топливе MDO, скорость в эксплуатации — 10,0 узлов.

Судовая электростанция состоит из трех вспомогательных дизель-генераторов мощностью по 150 кВт и аварийного дизель-генератора мощностью 75 кВт.

Экипаж 15 человек (16 мест).