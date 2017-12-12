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Новые заводы и цеха

Производство шлифовальных станков открыто в Липецкой области

Липецкое станкостроительное предприятие запустило новый завод по производству шлифовальных станков. На площади 4 500 квадратных метров разместили новейшее высокопроизводительное оборудование.Здесь планируется производить 320 станков в год. Для этого создано 90 новых рабочих мест.

Новый завод открывается в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Стоимость проекта — более 500 миллионов рублей. Из них 170 миллионов — это деньги предприятия, остальное — федеральный займ.

Установленная в помещения автоматизированная система управления инженерными сетями «Умный цех» будет помогать предприятию оптимизировать расходы на энергоносители и организует оптимальные условия для работы персонала.

https://www.kp.ru/daily/26768.5/3801003/

Липецкая область, станкостроение, импортозамещение
  • Нет аватара alex_uns
    12.12.1714:42:08

    Вот это новость!!!   

    Жирный плюсище!!!

    #986136
  • bigpotap bigpotap
    12.12.1714:44:46

    Какой процент отечественных комплектующих и какой фирмы это предприятие?

    Я так понимаю это только сборка, да?

    … Ну хоть так пока что…

    Отредактировано: bigpotap~14:45 12.12.17
    #986137
    • Нет аватара Clausson
      12.12.1715:03:07

      Я так понимаю это только сборка, да?

      Попробую ответить, хотя это сложно, реальной информации предельно мало.

      Липецкий станкостроительный завод — старое советское предприятие. Увы оказалось очень неудачно расположено — практически в центре города. Что это значит, не мне рассказывать. В общем сейчас это торговые центры, стоянки и прочие очень нужные коммерсантам объекты. Надо сказать что специализировалось ТО старое предприятие как раз на шлифовальных станках. Было довольно много собственных прорывных технологий. Под которые собственно в конце 80-х годов началась реконструкция предприятия…

      •  © lssp.ru

      Это предприятие не новое. Это новость про новый цех (новое производство) Расположено на территории так же сгинувшего в лету старого советского трубного завода (который правда больше занимался чугунными ваннами и прочими изделиями покрытыми эмалью). Новому станкостроительному заводу как минимум 12 лет. При наличии кадров и советских технологий развитие завода шло ни шатко ни валко…Занимались ремонтами старых липецких станков, перебивались разовыми заказами на различное оборудование. Как завод выживал все эти 12 лет летописи не ведают ))) Сейчас подключилось правительство, местная администрация и РОСТЕХ. По всей видимости это и сдвинуло проект в сторону развития.

      О наличии иностранных партнеров мне лично ничего не известно. Плюс вроде бы есть собственное КБ.

      На самих станках так же отсутствуют упоминания каких-либо иностранных брендов. То есть станки выпускаются под собственным именем.

      •  © lssp.ru

      •  © lssp.ru

      Отредактировано: Clausson~15:25 12.12.17
      #986149
      • bigpotap bigpotap
        12.12.1715:16:38

        Потом подключилось правительство, местная администрация и РОСТЕХ. По всей видимости это и сдвинуло проект в сторону развития.

        О наличии иностранных партнеров мне лично ничего не известно.

        На самих станках так же отсутствуют упоминания каких-либо иностранных брендов. То есть станки выпускаются под собственным именем.

        В таком случае пожелаем липецким станкостроителям успеха!

        Если уж РОСТЕХ подключился — это дает надежду на лучшее.

        #986153
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