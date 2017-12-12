Производство шлифовальных станков открыто в Липецкой области

Липецкое станкостроительное предприятие запустило новый завод по производству шлифовальных станков. На площади 4 500 квадратных метров разместили новейшее высокопроизводительное оборудование.Здесь планируется производить 320 станков в год. Для этого создано 90 новых рабочих мест.

Новый завод открывается в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Стоимость проекта — более 500 миллионов рублей. Из них 170 миллионов — это деньги предприятия, остальное — федеральный займ.

Установленная в помещения автоматизированная система управления инженерными сетями «Умный цех» будет помогать предприятию оптимизировать расходы на энергоносители и организует оптимальные условия для работы персонала.