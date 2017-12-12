Число транзитных рейсов по Севморпути выросло в 1,5 раза в 2017 году

Количество транзитных рейсов по перевозке грузов по Северному морскому пути выросло на 1,5 раза в 2017 году, сообщает ТАСС.

В Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока отметили, что «по состоянию на 1 ноября 2017 года по Северному морскому пути выполнено 28 транзитных рейсов, по сравнению с 2016 годом количество перевозок увеличилось в 1,5 раза. Объем перевозок грузов через порты в акватории СМП составляет 8 млн. тонн, что на 10 процентов больше по сравнению с 2016 годом».

В Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока отметили также что «возможность использования СМП в качестве международного транспортного коридора в долгосрочной перспективе подтверждается по результатам переговоров с иностранными инвесторами и ведущими морскими перевозчиками — Cosco, Maersk. Иностранными судовладельцами подтверждается перспектива переключения грузопотока на СМП до 12 миллионов тонн к 2028 году и его увеличению до 25 миллионов тонн в дальнейшем».